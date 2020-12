Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt, Wiesbaden, Europaviertel und angrenzende

Straßenzüge, Freitag, 18.12.2020 bis Samstag, 19.12.2020,

(däu)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter

zahlreiche Fahrzeuge im Europaviertel. (siehe Pressemeldung vom 20.12.2020). Im

Laufe der Ermittlungen wurden nun weitere Straßen bekannt, in denen mutmaßlich

die selben Täter die Reifen von Fahrzeugen zerstochen oder den Lack zerkratzt

haben. In mindestens einem Fall wurde auch eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen.

Betroffen sind folgende weitere Straßen: Fischbachstraße, Waldstraße,

Teutonenstraße, Iltisweg, Steinstraße, Taubenstraße, Hölderlinstraße und

Jägerstraße. Mögliche weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 zu melden.

22-Jähriger leistet Widerstand bei Corona-Kontrolle, Wiesbaden,

Christian-Bücher-Straße, Sonntag, 20.12.2020, 01:15 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Sonntag leistete ein 22-jähriger Mann, der wegen eines

Corona Verstoßes kontrolliert werden sollte, in der Christian-Bücher-Straße

Widerstand gegen eine Polizeistreife. Die Beamten wurden nach Schierstein

gerufen, da dort eine etwa 10-köpfige Personengruppe gegen die aktuell geltenden

Corona-Beschränkungen verstoßen solle. Als die Streife eintraf konnten sie noch

drei junge Männer antreffen. Als diese kontrolliert werden sollten, reagierte

einer der drei äußerst aggressiv. Der stark alkoholisierte 22-Jährige, der ohne

Mund-Nase-Bedeckung unterwegs war, beleidigte die Beamten und schlug

unvermittelt einem der Polizisten ins Gesicht. Glücklicherweise wurde dieser

hierdurch nicht verletzt. Der wohnsitzlose Mann wurde festgenommen und zwecks

Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nachdem sich der junge Mann beruhigt

hatte, durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Rollerdiebstahl, Wiesbaden, Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Freitag, 18.12.2020, 13:00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 22:30 Uhr,

(däu)In Zeit von Freitagmittag bis Samstagabend wurde aus einer Tiefgarage in

der Geschwister-Scholl-Straße in Klarenthal ein weißer Motorroller entwendet.

Mutmaßlich gelangten die Täter durch das offenstehende Tiefgaragentor zu dem

Kleinkraftrad, überwanden das Lenkradschloss und entfernten sich mit dem Roller

wieder auf demselben Weg. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der

Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu

melden.

Bierkästen aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Platter Straße, Samstag, 19.12.2020, zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr,

(däu)Im Laufe des Samstagnachmittags hebelten unbekannte Täter einen

Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße auf und

entwendeten daraus mehrere Bierkästen. Bereits in der Woche zuvor sind ebenfalls

unbekannte Täter in einen anderen Kellerverschlag desselben Hauses eingebrochen,

allerdings ohne etwas zu entwenden. Ob es sich hierbei um dieselben Täter

handelte, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Rufnummer

(0611) 345-2440 zu melden.

83-jährige Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Biebrich,

Rheingaustraße, Freitag, 18.12.2020, 10:15 Uhr,

(däu)Am Freitagmorgen wurde eine 83-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der

Rheingaustraße leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Als

eine 30-jährige BMW-Fahrerin aus einer Grundstückseinfahrt nach links in die

Rheingaustraße einbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich die vorfahrtsberechtigte

in Richtung Schierstein fahrende 83-jährige Dacia-Fahrerin und es kam zur

Kollision. Der Dacia war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9.500 Euro.

Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Josef-Brix-Straße /

Mannstaedtstraße, Samstag, 19.12.2020, gegen 12:20 Uhr,

(däu)Am Samstagmittag gegen 12:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Josef-Brix-Straße / Mannstaedtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw

und einem Fahrradfahrer. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr die Mannstaedtstraße

entlang aus Richtung Biebricher Allee kommend. Als er in die Kreuzung

Mannstaedtstraße / Josef-Brix-Straße einfuhr, übersah er mutmaßlich die

vorfahrtsberechtigte von rechts auf der Josef-Brix-Straße kommende 21-jährige

Kia-Fahrerin und es kam zur Kollision. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem

Fahrradfahrer und der 21-Jährigen setzte der gesuchte Radfahrer seine Fahrt auf

der Josef-Brix-Straße in Richtung Biebrich fort, ohne seine Personalien mit der

Pkw Fahrerin ausgetauscht zu haben. Der gesuchte Radfahrer soll etwa 15 Jahre

alt, ca. 1.65 Meter groß und schwarze lockige Haare gehabt haben. Bekleidet war

er laut Zeugenangaben mit einer roten Steppjacke und einer schwarzen Hose. Bei

dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike gehandelt haben. Ob sich

der Unbekannte bei dem Unfall verletzt hat ist nicht bekannt. An dem Kia

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich

telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu

melden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße,

Samstag, 19.12.2020, 14:55 Uhr,

(däu)Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw wurden am Samstagnachmittag in der

Assmannshäuser Straße zwei Personen leicht verletzt. Als eine 38-jährige

Mercedes-Fahrerin aus einer Parklücke rückwärts ausparken wollte, übersah sie

mutmaßlich einen auf der Assmannshäuser Straße in Richtung „Im Rad“ fahrenden

Skoda und es kam zur Kollision. Hierbei wurden die 8-jährige Mitfahrerin der

Mercedes-Fahrerin sowie die 42-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Scheibe von Getränkemarkt beschädigt, Hünstetten-Görsroth, Neukirchner

Straße, Freitag, 18.12.2020, 02.30 Uhr

(si)In der Nacht zu Freitag hat ein bisher unbekannter Mann in der Neukirchner

Straße in Görsroth die Scheibe eines dortigen Getränkemarktes beschädigt. Ersten

Ermittlungen zu Folge entnahm der Täter in der Nähe des

Getränkemarkt-Parkplatzes den Deckel eines Abwasserkanals und warf diesen

mehrmals gegen die Eingangstür des Geschäftes, wodurch ein Sachschaden in Höhe

von mindestens 1.000 Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 –

0 zu melden.

Heckenschere aus Gartenhütte entwendet, Schlangenbad, Rheingauer Straße,

Freitag, 18.12.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 10.00 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Samstag haben Unbekannte in der Rheingauer Straße in

Schlangenbad eine Heckenschere aus einer dortigen Gartenhütte entwendet. Die

Einbrecher öffneten gewaltsam die Tür der Hütte und nahmen aus der Räumlichkeit

die Heckenschere samt Verpackungskarton im Wert von mehreren Hundert Euro an

sich. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in

Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Mini Cooper aufgebrochen, Taunusstein-Bleidenstadt, Falkenweg, Freitag, 18.12.2020, 20.00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 06.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag haben Autoaufbrecher im Falkenweg in Bleidenstadt

zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort

abgestellten grauen Mini Copper und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum unter

anderem eine auf der Rückbank liegende dunkelblaue Jacke. Mögliche Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Gartenhütte aufgebrochen, Eltville-Rauenthal, Budenhäuser Höhe, Samstag, 12.12.2020 bis Samstag, 19.12.2020

(si)Im Laufe der letzten Woche hatten es Unbekannte auf eine Gartenhütte in der

Straße „Budenhäuser Höhe“ in Rauenthal abgesehen. Die Unbekannten überwanden den

Maschendrahtzaun des Grundstückes und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der

Hütte, ohne allerdings aus dieser etwas zu entwenden. Mögliche Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Außenspiegel von VW beschädigt, Bad Schwalbach, Genthstraße, Freitag, 18.12.020, 20.45 Uhr

(si)Am Freitagabend haben Unbekannte den Außenspiegel eines in der Genthstraße

in Bad Schwalbach geparkten VW beschädigt. Mehrere bisher unbekannte Täter

sollen gegen 20.45 Uhr einen Außenspiegel des weißen VW Golf beschädigt und

dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht haben. Laut

Zeugenangaben sollen die Täter etwa 1,80 m groß gewesen sein und helle Hosen

sowie dunkle Jacken und Mützen getragen haben. Nach der Tat seien die Personen

in Richtung Kurpark geflüchtet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Feuer in Bereich von Altkleidercontainer, Idstein, Zissenbach, Samstag, 19.12.2020, 17.30 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag kam es im Bereich eines Altkleidercontainers in der

Straße „Zissenbach“ in Idstein zu einem Feuer. Zeugen hatten den Brand gegen 17.30 Uhr bemerkt und die Flammen gelöscht. Ersten Ermittlungen zu Folge waren

durch einen gezündeten Feuerwerkskörper mehrere vor dem Container abgelegte

Kleidungsstücke in Brand geraten. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf

rund 100 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 – 0 zu melden.

Heckscheibe von Skoda eingeschlagen, Taunusstein-Bleidenstadt,

Ludwig-Hanson-Straße, Donnerstag, 17.12.2020, 19.30 Uhr bis Freitag, 18.12.2020, 11.30 Uhr

(si)Zwischen Donnerstag und Freitag haben Unbekannte in der Ludwig-Hanson-Straße

in Bleidenstadt die Heckscheibe eines dort geparkten Skoda Roomster

eingeschlagen. Der an dem blauen Pkw entstandene Sachschaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Schild mit Farbe beschmiert, Rüdesheim, Peterstraße, Samstag, 19.12.2020, 14.00 Uhr bis Sonntag, 20.12.2020, 11.00 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte in der Peterstraße in

Rüdesheim das Schild einer dortigen Pension mit Farbe beschmiert. Der dabei

entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 3450 zu melden

Seat Ibiza bei Unfallflucht beschädigt, Niedernhausen, Platter Straße,

Dienstag, 15.12.2020, 09.45 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag wurde in der Platter Straße in Niedernhausen ein blauer

Seat Ibiza bei einer Unfallflucht beschädigt. Laut den Angaben einer Zeugin soll

gegen 09.45 Uhr ein weißer Kombi mit Offenbacher Kennzeichen (OF) den Seat an

der vorderen Stoßstange sowie dem Kotflügel der Fahrerseite touchiert und dabei

einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht haben. Mögliche Zeugen

und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394 – 0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Aufmerksamer Postbote bringt Betrüger um die Beute, Ort:

Wiesbaden-Nordenstadt, Sachsenstraße, Zeit: Freitag, 18.12.2020, 13.00 Uhr

(cp) Dank eines aufmerksamen Postboten wurde am Freitagmittag ein Betrüger um

seine Beute gebracht. Der unbekannte Mann fing den Postboten auf der Straße ab

und gab sich als Empfänger eines Paketes aus. Der Postbote war allerdings

misstrauisch und klingelte an der Empfängeradresse. Hier traf er auf den echten

Adressaten, der das unerwartete Paket sogleich öffnete. Darin befand sich ein

fabrikneues Smartphone, welches der Empfänger zudem gar nicht bestellt hatte.

Der Täter fuhr indes mit einem weißen Lieferwagen davon und wird als ca. 30

Jahre alt, 180 cm groß, dunkelhäutig und als breit/sportlich gebaut beschrieben.

Er trug eine dunkle Mütze, dunkle Oberbekleidung und helle Jeans. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 entgegen.

Schlägereien nach Gartenparty, Ort: Wiesbaden-Bierstadt, Bierstadter Höhe /

Aukammallee, Zeit: Freitag, 18.12.2020, 21.45 Uhr bis 22.30 Uhr

(cp) Ein Streit auf einer Gartenparty führte am späten Freitagabend zu gleich

zwei Schlägereien in der Bierstadter Höhe und in der Aukammallee. Wo genau das

Geschehen seinen Ursprung nahm, wollte keiner der Beteiligten sagen,

wohlwissend, dass man ja gegen die Corona-Verordnung verstoßen habe. Klar wurde

nur, dass es irgendwo eine größere Party in einem Gartengrundstück gab. Hier

geriet ein 16-Jähriger mit einem 18-Jährigen und dessen zwei Begleitern in

Streit. Abseits der Feier trafen sie gegen 21.45 Uhr in der Bierstadter Höhe

erneut aneinander und der 16-Jährige wurde von den drei Männern

zusammengeschlagen und leicht verletzt. Während er auf die Polizei wartete,

folgten zwei seiner Freunde den flüchtenden Tätern. Dies führte dazu, dass auch

sie, 18 und 16 Jahre alt, von den Tätern zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr in der

Aukammallee geschlagen wurden. Sie trugen dadurch zwar geringfügige Verletzungen

davon, hiervon wenig beeindruckt folgten die beiden den Tätern aber weiter und

konnten einen von ihnen, den 18-Jährigen, bis zum Eintreffen der Polizei

festhalten. Alle Beteiligten waren leicht alkoholisiert.

Mehrere Fahrzeuge in Bierstadt beschädigt – Zeugen gesucht, Ort:

Wiesbaden-Bierstadt, Zeit: 17.12.2020 bis 18.12.2020

(cp) Vermutlich in den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag wurden in der

Gleiwitzer Straße von einem, oder mehreren Unbekannten drei geparkte Pkw

beschädigt. Unter anderem wurden Außenspiegel abgetreten, eine Motorhaube und

ein Scheibenwischer beschädigt. Ein abgerissenes Kennzeichen wurde in der Nähe

eines fußläufig gelegenen Aldi-Marktes gefunden. In einem Fahrzeug wurde auch

der Innenraum in Mitleidenschaft gezogen. Hier wurden das Radio, die Lüftung und

eine Diagnosebuchse beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro

geschätzt. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich unter (0611)

345-2440 mit dem 4. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Autofahrerin mit Laserpointer geblendet, Ort: Wiesbaden-Nordost,

Riederbergstraße, Zeit: Freitag, 18.12.2020, 18.05 Uhr

(cp) Vier Jugendliche wurden am Freitagabend dabei ertappt, wie sie mit einem

Laserpointer ein vorbeifahrendes Auto bestrahlten. Eine 51-jährige Frau war

gegen 18.05 Uhr mit ihrem Pkw in der Riederbergstraße unterwegs, als sie

plötzlich durch grünes Licht geblendet wurde. Sie konnte ihren Blick

glücklicherweise rechtzeitig abwenden und ihr Fahrzeug abbremsen. Mithilfe von

Zeugen waren die Verursacher schnell gefasst. Die vier Jungs im Alter von 15 und

16 Jahren hatten aus einer Wohnung heraus mit einem Laserpointer auf die

Autofahrerin geleuchtet. Ein „Dummer-Jungen-Streich“, der keiner war, denn

Personen mit Laserpointern zu bestrahlen, kann zu schweren Augenverletzungen und

Folgeunfällen führen. Folglich erwarten die jungen Herren nun Strafverfahren

wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter

Körperverletzung.

Lieferwagenfahrer schlägt Fußgänger, Ort: Wiesbaden-Erbenheim, Köhlstraße,

Zeit: Freitag, 18.12.2020, 19.15 Uhr

(cp) Am Freitagabend schlug ein bisher noch unbekannter Lieferwagenfahrer

unvermittelt auf einen 54-jährigen Fußgänger ein. Der Fahrer eines

Kleintransporters musste gegen 19.15 Uhr warten, weil der Wiesbadener die

Köhlstraße überquerte. Daraufhin stieg der Mann aus und schlug dem Fußgänger

mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Mehrere Anwohner bemerkten dies und schrien

den Täter an, woraufhin dieser mit seinem Fahrzeug das Weite suchte. Der

Fußgänger konnte jedoch noch das Kennzeichen ablesen. Er wurde mit leichten

Verletzungen vorsorglich in eine Wiesbadener Klinik gebracht. Die Ermittlungen

dauern an. Die Anwohner, die Zeugen des Geschehens waren, werden gebeten sich

unter (0611) 345-2440 mit dem 4. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss, Kind saß im Auto, Ort: Wiesbaden-Dotzheim,

Wiesbadener Straße / Schönbergstraße, Zeit: Freitag, 18.12.2020, 23.07 Uhr

(cp) In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 37-jähriger Mann mit seiner

sechsjährigen Tochter im Auto an der Einmündung Wiesbadener

Straße/Schönbergstraße gegen eine Hauswand. Offensichtlich zu schnell unterwegs,

wollte der Mann aus Richtung Dotzheim-Mitte kommend, kurz nach 23.00 Uhr nach

links in die Schönbergstraße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein

Fahrzeug und rutschte über den Bürgersteig, wo er noch einen Gehwehpoller

überfuhr, gegen eine Hauswand. Mit im dem Auto saß seine sechsjährige Tochter,

die hierbei zum Glück nur leicht verletzt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sein Fahrzeug kann er als Totalschaden abschreiben, an der Hauswand entstand nur

geringer Schaden, der Gesamtschaden wird auf rund 11.500 Euro geschätzt. Bei der

Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von

Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,01 Promille. Bei ihm wurde eine

Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Ort: Wiesbaden, Rheinstraße 4, Zeit:

Freitag, 18.12.2020, 23.30 Uhr

(akl) In der Rheinstraße haben zwei Personen am Freitag gegen 23.30 Uhr an einer

Mauer Farbschmierereien in roter und schwarzer Farbe aufgetragen. Beide Personen

seien etwa 175 cm groß und schlank gewesen. Sie hätten dunkle Kleidung getragen,

eine Person habe einen Rucksack mitgeführt. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kennzeichen entwendet, Ort: Wiesbaden, Stettiner Straße, Zeit: Freitag, 18.12.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 05.55 Uhr

(akl) Von einem in der Stettiner Straße in Wiesbaden-Biebrich geparkten Citroen

Jumper sind zwischen Freitag, ab 17.00 Uhr, bis Samstag, 05.55 Uhr die beiden

Kennzeichenschilder WI-CQ 125 entwendet worden. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt, Ort: Wiesbaden, Europaviertel, Zeit:

Freitag, 18.12.2020, 21.00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 07.30 Uhr

(pk) Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag, den 18.12.2020 auf

Samstag, den 19.12.2020 insgesamt 43 Fahrzeuge im Bereich des Europaviertels.

Hierbei waren folgenden Straßenzüge betroffen: Olof-Palme-Straße,

Heinrich-von-Brentano-Straße, George-Marshall-Straße und Carla-Henius-Straße.

Bei den Fahrzeugen wurden größtenteils die Reifen zerstochen oder der Lack

zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim 3. Polizeirevier

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW, Ort: Wiesbaden, Dostojewskistraße, Zeit: Samstag, 19.12.2020, 06.15 Uhr

(pk) Am Samstag gegen 06.15 kam es in der Dostojewskistraße zu einer

Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei sei eine unbekannte Person an das

geschädigte Fahrzeug getreten, habe lautstark geschimpft und anschließend

versucht, den Außenspiegel abzutreten. Danach sei er um das Fahrzeug gegangen

und hätte mit einem unbekannten Gegenstand den Lack beschädigt. Die Person

konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, osteuropäisches

Erscheinungsbild, kurze helle Haare, helle Jeans. Nach der Tat stieg der Mann in

einen älteren, goldenen oder beigen Mercedes Benz und flüchtete vom Tatort.

Hinweise hierzu bitte telefonisch an das 3. Polizeirevier Wiesbaden unter

folgender Rufnummer: 0611 / 345 – 2340

PKW-Aufbrecher unterwegs, Ort: Wiesbaden, Hollerbornstraße und Fuchsstraße,

Zeit: zwischen Freitag, 18.12.2020, 19.50 Uhr und Samstag, 19.12.2020, 10.00 Uhr

(akl) Dass man Wertgegenstände wie Taschen, Computer und Handys nicht einfach im

Auto liegen lässt, mussten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei

Pkw-Besitzer feststellen. Zwischen 19.50 Uhr am Freitag und 10.00 Uhr am Samstag

wurden bei den abgestellten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen

und offen sichbare Wertgegenstände entwendet. Aus einem weißen Opel Agila wurden

in der Hollerbornstraße vom Beifahrersitz ein Laptop, eine Spiegelreflexkamera

und eine Geldbörse entnommen. In der Fuchsstraße wurde aus einem grauen VW Golf

ein originalverpacktes Smartphone der Marke Samsung gestohlen. In beiden Fällen

ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Diebstahl von Kinderwagen, Ort: Wiesbaden, Platter Straße, Zeit: Samstag, 19.12.2020, 11.00 Uhr

(akl) Am Samstag wurde ein vor einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der

Platter Straße abgestellter neuer Kinderwagen gegen 11.00 Uhr entwendet. Im

Gegenzug wurde ein alter Kinderwagen zurückgelassen. Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Seniorin betrogen, Ort: Wiesbaden, Walkmühlstraße, Zeit: Donnerstag, 17.12.2020, 11.00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 13.00 Uhr

(akl) Ein hohes Gewinnversprechen hat eine 83-jährige Seniorin aus Wiesbaden

veranlasst, mehrfach hochpreisige Google-Play-Store-Karten zu kaufen und die

entsprechenden Codes telefonisch an die Betrüger herauszugeben. Immer wieder

versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Nicht nur ältere

Mitbürger werden als potenzielles Opfer ausgesucht. Es kann jeden erwischen;

leider ist die Versuchung auf einen hohen Gewinn sehr groß. Nachdem die Seniorin

wiederholt derartige Wertkarten erwerben wollte, wurde sie vom Verkäufer eines

Einkaufsmarktes vor der Betrugsmasche gewarnt. Dennoch entstand ein Schaden von

mehreren Hundert Euro. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich darauf niemals ein.

Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger, Ort: Wiesbaden, L 3028, Zeit: Samstag, 19.12.2020, 17.55 Uhr

(akl) Eine 48 Jahre alte Autofahrerin aus Wiesbaden ist am Samstag gegen 17.55

Uhr auf der L 3028 im Ortsteil Igstadt mit einem auf der Fahrbahn befindlichen

Fußgänger kollidiert. Die 48-Jährige befuhr mit ihrem braunen Kia Ceed die L

3028, aus Richtung Medenbach kommend, in Richtung Breckenheim. Der 54-jährige

Fußgänger prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des PKW. Nach Eintreffen

eines Rettungswagens flüchtete er vom Unfallort und konnte nach Einleitung von

Suchmaßnahmen in einem naheliegenden Waldstück aufgefunden werden. Der

54-Jährige wurde in eine Wiesbadener Klinik gebracht und stationär aufgenommen.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger angefordert. Das

Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Aufgrund von Hinweisen auf

eine Alkoholisierung des Fußgängers wurde bei diesem eine Blutentnahme

veranlasst. Die L 3028 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 22.00 Uhr

gesperrt.

Rollerdieb flüchtet, Ort: Wiesbaden, Eberbacher Straße, Zeit: Samstag, 19.12.2020, 20.00 Uhr

(akl) Bei dem Versuch, einen in der Eberbacher Straße abgestellten Roller zu

entwenden, wurde ein jugendlicher Tatverdächtiger überrascht und flüchtete vor

der herannahenden Polizei in Richtung Schiersteiner Straße. Der junge Mann sei

170 cm groß und schlank mit schwarzen lockigen Haaren gewesen. Er habe schwarze

Kleidung und weiße Schuhe angehabt und habe helle Handschuhe getragen. Weiterhin

habe er einen gelben Motorradhelm mitgeführt. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Mit Schreckschusswaffe geschossen, Ort: Wiesbaden, Augustastraße, Zeit:

Samstag, 19.12.2020, 22.40 Uhr

(akl) Ein 25-jähriger Mann aus Wiesbaden hat am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in

der Augustastraße mehrere Schüsse abgegeben. Sofort eingesetzte Polizeistreifen

nahmen den Mann vor Ort fest und konnten bei ihm eine Schreckschusswaffe

auffinden und sicherstellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen

das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung, Ort: Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Zeit:

Sonntag, 20.12.2020, gegen 00.30 Uhr

(akl) Auf Höhe einer Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße sind am Sonntag

gegen 00.30 Uhr zwei männliche Personen in Streit geraten. Ein 20-Jähriger habe

seinen 21-jährigen Kontrahenten zunächst geschubst und dann versucht, ihn mit

einer Glasflasche zu schlagen. Der 21-Jährige brachte ihn daraufhin zu Boden und

trat ihm gegen den Kopf, so dass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Er

wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und in ein Wiesbadener

Krankenhaus gebracht. Die Tat konnte von der dort installierten

Videoschutzanlage aufgezeichnet werden. Das Haus des Jugendrechts führt nun ein

Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rheingau-Taunus

Gastwirt mit Schlagstöcken niedergeschlagen

Am frühen Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, kam es in einer Pizzeria in Aarbergen-Rückershausen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zwei Männer im Alter von 30-40 Jahren betraten das Lokal und gaben zunächst vor, etwas bestellen zu wollen. Sie gingen dann aber unvermittelt und grundlos auf den Gastwirt zu und schlugen mit Teleskopschlagstöcken auf ihn ein. Der Wirt konnte sich gegen die Schläge wehren, worauf die Täter mit einem dunklen Kombi flüchteten. Der 40 Jahre alte Gastwirt aus Aarbergen wurde zum Glück nur leicht verletzt, musste sich aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Senior per Telefon durch falschen Bankmitarbeiter betrogen

Ein Taunussteiner Bürger wurde am Samstag Opfer einer dreisten Betrugsmasche: Zunächst erhielt der 79-jährige eine E-Mail von seiner „angeblichen“ Hausbank, in der Neuigkeiten zum Online-Banking angekündigt wurden. In der E-Mail befand sich ein Link zur Registrierung, bei der dann die Kontodaten und die Telefonnummer abgefragt wurden. Außerdem musste dort die PIN zum Online-Banking angegeben werden. Damit waren dem Täter dann Tür und Tor geöffnet. Dieser rief dann zunächst den Geschädigten an und verlangte zur Verifizierung eine TAN. Außerdem änderte er sogleich die Zugangs-PIN zum Onlinebanking, wodurch der Geschädigte keinen Zugang mehr zum eigenen Konto hatte, und überwies sodann mit der erhaltenen TAN einen hohen 5-stelligen EURO-Betrag vom Konto des Geschädigten auf ein anderes Konto, welches zuvor vom Täter in gleicher betrügerischer Absicht unter dem NameGastwirt mit Schlagstöcken niedergeschlagen

Missverständnis führt zu Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten

Am Ortseingang von Bad Schwalbach, B 54/Bahnhofstraße, kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, weil ein Pkw nach rechts blinkte, aber geradeaus weiterfuhr. Der 32-jährige Fahrer eines Golf aus Wiesbaden fuhr auf der B 54, von Adolfseck kommend, in Richtung Taunusstein. Nach übereinstimmenden Angeben der beiden anderen Unfallbeteiligten hatte er den rechten Blinker eingeschaltet, als er sich der Einmündung Bahnhofstraße näherte. Ein 21-jähriger Taunussteiner, der mit seinem BMW von Taunusstein nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, führte sein Vorhaben deshalb um. Da der Golf jedoch geradeaus weiterfuhr, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem der Golf noch gegen den Nissan eines 35-jährigen Hohensteiners prallte, der gerade dabei war, von der Bahnhofstraße nach rechts zur B 54 abzubiegen. Der BMW und der Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6500,– EUR geschätztn des Geschädigten eröffnet wurde.

