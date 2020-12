Fahrzeug kommt von Straße ab

Romrod – Am Freitag (18.12.), gegen 07:25 Uhr, befuhr eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus Gießen mit ihrem Renault die Bundesstraße 49 von Schellnhausen kommend in Richtung Romrod. Auf der winterglatten Fahrbahn kam sie hierbei nach rechts von der Straße ab, prallte gegen die Leitplanke, überfuhr diese und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Durch Zeugen des Unfalls konnte die Frau aus dem Fahrzeug gerettet werden, sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 7.800 Euro.

Auffahrunfall an einer Ampel

Flensungen – Am Donnerstag (17.12.), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 54 Jahre alter LKW-Fahrer aus Polen mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße 49 aus Richtung Grünberg kommend in Richtung Alsfeld. In Flensungen musste er verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Eine hinter ihm fahrende Audi-Fahrerin aus Lautertal bemerkte dies zu spät und die 55-Jährige fuhr auf die Sattelzugmaschine auf. Der entstandene Sachschaden beträgt hierbei rund 6.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Zusammenstoß auf Fahrbahn

Brauerschwend- Am Freitag (18.12.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 42 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem VW-Transporter die Landesstraße 3144 von Rainrod kommend in Richtung Brauerschwend. Auf der Fahrt stellte er fest, dass er aufgrund einer offen stehenden Schiebetür Ladung verloren hatte. Er bremste ab und setze sein Fahrzeug zurück. Hierbei übersah er ein von hinten kommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Weder er, noch sein Unfallgegner, ein 46 Jahre alter Mann aus Romrod, wurden bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro.

Drei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Fulda festgenommen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda – Beamte der Polizeistation Fulda nahmen im Rahmen der Fahndung nach zwei Einbrüchen Freitagnacht (11.12.) drei Tatverdächtige fest.

Gegen 3:30 Uhr versuchten Unbekannte in eine kirchliche Institution und in eine Gaststätte in der Nonnengasse einzubrechen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes störten die drei männlichen Täter bei dem Versuch in die Gebäude zu gelangen. Den Männern gelang zunächst die Flucht in Richtung Stadtpfarrkirche. Beamte der Polizeistation Fulda nahmen kurze Zeit später drei Tatverdächtige – einen 26-Jährigen, einen 33-Jährigen und einen 30-Jährigen aus Fulda – in der Friedrichstraße fest, auf die die Personenbeschreibung der Flüchtigen passte.

Die Beschuldigten wurden nachmittags dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 33-Jährigen – auf Grund eines bereits bestehenden Haftbefehls aus Bayern wegen Diebstahls – die Untersuchungshaft an. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Exhibitionist am Stausee in Schotten

Schotten – Am Freitag (18.12.), gegen 11:50 Uhr, ging eine 45-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis am Stausee Schotten spazieren. Sie lief von der Rainröder Seite in Richtung Hauptzufahrt. Kurz vor Ende der Staumauer wurde sie von einem ihr unbekannten Mann überholt. Dieser dreht sich plötzlich um, öffnete seine Hose und zeigte der Frau sein Genital. Das Opfer flüchtete in Richtung Parkplatz. Der Mann rannte ebenfalls davon und die Treppen an der Staumauer hinunter.

Die Geschädigte konnte folgende Personenbeschreibung gegenüber der Polizei angeben: Männlich, zwischen 25 und 30 Jahren alt, circa 180 cm bis 185 cm groß und hatte eine schlanke Figur. Zur Tatzeit war er mit einer Bluejeans, einer schwarzen Jacke sowie einer grauen Wollmütze bekleidet. Außerdem hatte er einen schwarzen Schal um Mund und Nase gewickelt und trug einen kleinen orangefarbenen Rucksack.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 70 Jahre alter PKW-Fahrer aus Frankfurt mit seinem Mercedes die Keltenstraße in Richtung Kreisel-Kohlhaus. Beim Einfahren in den Kreisel missachtete er die Vorfahrt einer 16-jährigen Rollerfahrerin aus Fulda, die sich bereits im Kreisel befand. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, wodruch die Rollerfahrerin stürzte und Prellungen am linken Bein erlitt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 600,-EUR.

Pressemitteilung / Zeugenaufruf

In der Nacht vom Samstag, den 19.12.2020 und Sonntag, dem 20.12.2020 wurde gegen 00:00 Uhr durch Zeugen mitgeteilt, dass ein schwarzer PKW Opel mit Bad Neustädter Kennzeichen sehr laut und sehr schnell, kreuz und quer durch Tann fährt. Teilweise wäre der alleinige Insasse und Fahrer auch ausgestiegen und habe lautstark und aggressiv umhergebrüllt. Beamte der Polizeistation Hilders konnten den 62-jährigen Fahrer aus Tann kurz darauf festnehmen. Es konnte ein erheblicher Alkoholwert festgestellt werden. Eine Blutentnahme erfolgte auf polizeiliche Anordnung. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt. Auf den Fahrer kommt neben dem Verfahren wg Trunkenheit am Steuer und Gefährdung des Straßenverkehrs auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona bedingte Ausgangssperre zu. Um weitere Zeugenhinweise an die Polizeistation Hilders unter der Tel.-Nr. 06681-96120 wird gebeten.

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Fulda (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, um 14.10 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda die Merkurstraße in Fulda-Haimbach. Auf Grund von Unachtsamkeit und ohne Fremdeinwirkung geriet sie mit den Reifen gegen den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Klinikum Fulda zur weiteren medizinischen Behandlung transportiert. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfall

36179 Bebra, Brühlstraße, Zeitraum 17.12.2020, 21:00 Uhr bis 18.12.2020, 11:30 Uhr Im genannten Zeitraum wurde in Bebra in der Brühlstraße ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Schaden am geparkten Pkw ca. 1000,- Euro, um Hinweise an die Polizeistation Rotenburg, Telefon 06623 / 9370, wird gebeten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

36272 Niederaula. Am Donnerstagmittag, gegen 13.25 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Hamburg mit ihrem Pkw die Ausfahrt der BAB 7, um auf die B 62 aufzufahren.

Hierbei übersah sie vermutlich einen aus Richtung Niederjossa kommenden 50-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Haunetal.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeugführer, die Beteiligten wurden durch die Kollision verletzt und zwecks Behandlung in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren, bedarf es weiterer Ermittlung und entsprechenden Zeugenhinweisen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 – 932 – 0 entgegen.

Unfallflucht unter Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein

Am Donnerstag, gg. 16:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Niederaula. Dabei beschädigte ein 41-jähriger ungarischer Staatsbürger beim Ausparken ein abgestellten weißen VW-Kombi. Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt 1350,- EUR an beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzkommen. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld, konnte den Unfallverursacher an seinem Aufenthaltsort ausfindig machen. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem hatte er keine erforderliche Fahrerlaubnis. Der Fahrer wurde auf die Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den ungarischen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Unfallflucht in Verbindung mit Fahren ohne Faherlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss.

Unfallflucht in Bad Hersfeld Bereits am Montag, den 14.12.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall unter der Hochbrücke in Bad Hersfeld. Dabei stellte die 26-jährige Hauneckerin ihren Pkw, Suzuki, gegen 08:00 Uhr auf einem Parkplatz im Hainichenweg unter der Hochbrücke ab. Als sie gegen 19:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, wurde an ihrem Fahrzeug ein Schaden am Kotflügel in Höhe von 400,-EUR durch eine unbekannte Person verursacht. Der vermeintliche Unfallverursacher hinterließ dabei auch einen Zettel mit seiner Telefonnummer an der Windschutzscheibe der Hauneckerin. Jedoch verwischte die Tinte auf dem Zettel durch Witterungseinflüsse und die Handynummer konnte nicht mehr komplett abgelesen werden. Die Geschädigte erschien am Freitag bei der PSt Bad Hersfeld und gab eine Anzeige wegen Unfallflucht auf. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls bzw. der Unfallverursacher selbst unter der Telefonnummer 06621/9320 melden. Außerdem erfolgt nochmals der Hinweis, dass ein Zettel an der Windschutzscheibe keine ausreichende Maßnahme ist, um einen Unfall anzuzeigen. Eine angemessene Verweildauer an der Unfallstelle und Weitergabe des Unfalls an die zuständige Polizeistation gehören zu den rechtmäßigen Pflichten eines Unfallverursachers, um einer Anzeige wegen Unfallflucht vorzubeugen.