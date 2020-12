Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Nidda: Nach Unfallflucht – silberner BMW gesucht!

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Zeppelinstraße in Nidda-Harb sucht die Büdinger Polizei nun nach einem silberfarbenen BMW mit Hanauer Kennzeichen.

Was war passiert?

Am Sonntagabend (20.12.2020) war gegen 18.15 Uhr ein 21-jähriger Gederner von der Lilienthalstraße aus kommend unterwegs auf der Zeppelinstraße. Gegenüber des dortigen McDonalds bog er mit seinem grauen Ford nach links auf den dortigen Parkplatz ab. In Höhe der Einfahrt kam ihm ein silberner BMW mit Hanauer Kennzeichen entgegen. Dabei stießen die beiden Autos zusammen. Davon unbeeindruckt war der 3er nach rechts auf die Zeppelinstraße eingebogen und dann in Richtung Lilienthalstraße davongefahren. Der Unfallbeteiligte hinterließ Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Die Büdinger Unfallfluchtermittler fragen nun: Wo ist ein unfallbeschädigter, silberner BMW der 3er-Reihe aufgefallen? Der Wagen müsste vorne rechts deutliche Schäden aufweisen. Hinweise bitte unter 06042/96480.

Bad Vilbel: Rollerdiebstahl

Im Berkersheimer Weg haben Diebe gegen 17 Uhr einen silberfarbenen Roller von Piaggio gestohlen. Das Kleinkraftrad, an welchem zur Tatzeit Versicherungskennzeichen (EBJ-986) angebracht gewesen waren, war mittels Lenkradschloss gegen Wegnahme gesichert. Der Motorroller, Wert: knapp 1.000 Euro, stand in einem Hof vor einem Wohnhaus in Höhe der 70er Hausnummern. Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-NewsKarben: Fußgänger angefahren – Polizist schnappt Verkehrs-Rowdy

Nachdem er offenbar absichtlich einen Zusammenstoß mit einem Fußgänger verursachte, nahm ein zufällig am Unfallort anwesender Polizeibeamter am späten Sonntagnachmittag einen 19-jährigen Motorradfahrer aus Offenbach vorläufig fest. Gegen 17 Uhr war der Offenbacher mit einer nicht zugelassenen Crossmaschine auf dem Feldweg in der Verlängerung des Selzerbachweges unterwegs. Nach derzeitigen Kenntnissen wollte der 58-jährige Karbener den jungen Mann stoppen und zur Rede stellen. Dabei kam es zur Kollision, wobei der Passant stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog.

Ein nicht im Dienst befindlicher Polizist wurde darauf aufmerksam; er nahm den Offenbacher, der Widerstand leistete, vorläufig fest und übergab ihn schließlich seinen hinzugerufenen Kollegen. Die Polizeistreife nahm den 19-Jährigen dann erst einmal mit zur Dienststelle. Den verletzten Fußgänger brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Mögliche weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Kleinwagen demoliert

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterließ ein Chaot in der Nacht von Samstag (19.12.) auf Sonntag (20.12.) an einem Auto in der Ritterstraße. Zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr zerkratzte jemand die Fahrertür des weißen Fiat und brach beide Außenspiegel ab. Sachdienliche Hinweise bitte unter 06101/54600.

Friedberg: Knapp 2 Promille

Am frühen Sonntagmorgen (20.12.) haben Friedberger Polizisten einen 43-jährigen Audi-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 1.50 Uhr stoppten sie den in Friedberg wohnhaften Mann in der Straße Am Runden Garten; mit fast 2 Promille, wie kurz darauf eine Atemalkoholmessung ergab. Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung folgten. Ferner wird geprüft, ob hier auch ein Verstoß gegen die im Wetteraukreis bestehende Ausgangssperre begangen wurde.

Wölfersheim: Opel kracht gegen Baum

Ein 43-Jähriger Opel-Fahrer ist am Samstagabend gegen 20.50 Uhr auf der L3412 zwischen Wölfersheim und Echzell von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr befreite den verletzten Mann aus seinem Auto, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der weiße Vivaro erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Den Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg (Tel. 06031/6010) zu melden.

Limeshain: Corsa landet auf dem Dach

Eine 19-Jährige aus Limeshain ist am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwischen Hammersbach und Himbach mit ihrem schwarzen Opel ins Schleudern geraten. Der Kleinwagen überschlug sich und kam letztlich neben der L3191, auf dem Fahrzeugdach, zum Liegen. Die junge Frau verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachte sie in ein Krankenhaus. Der total beschädigte Corsa musste abgeschleppt werden.