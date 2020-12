Kassel: Mann bespuckt Zugbegleiter im ICE

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Mit einer ekelerregenden Attacke endete am vergangenen Freitagabend 18.12.2020 eine Fahrscheinkontrolle in einem ICE. In dem Zug von Würzburg in Richtung Kassel fuhr ein 46-jähriger Wohnsitzloser aus Bulgarien ohne Fahrschein. Die Kontrolle gipfelte in einer Spuckattacke des Schwarzfahrers gegen den Bahnmitarbeiter.

Da der Mann obendrein nicht zahlen konnte, sollte der 46-Jährige in Kassel den Zug verlassen. Bei der Kontrolle im Zug unterstützte ein mitreisender Bundespolizist aus Hannover den Zugbegleiter. In Kassel-Wilhelmshöhe nahmen Kasseler Bundespolizisten den Mann in Empfang. Der unliebsame Fahrgast musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen kurzzeitig zur Wache begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den spuckenden Schwarzfahrer jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Regiotram überrollt E-Scooter

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Harleshausen (ots) – Eine Regiotram überrollte letzten Freitagabend 18.12.2020 gegen 23 Uhr, am Bahnhaltepunkt Kassel-Harleshausen einen E-Scooter. Bislang Unbekannte hatten das Gefährt dort ins Gleis geworfen. Die Tram, kommend aus Richtung Kassel-Hauptbahnhof, hatte das Hindernis erfasst und etwa 70 Meter mitgeschleift. Die mit 7 Fahrgästen besetzte Bahn machte eine Zwangsbremsung. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Der beschädigte Zug musste aus dem Betrieb genommen werden. Die Fahrt zur Werkstatt nach Bettenhausen war noch möglich. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit Taxen fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und wegen des Verdachts eines “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr” ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. unter www.bundespolizei.de zu melden.

Brand von Gartenlaube in Nordstadt – Brandursache noch unklar

Kassel-Nord (ots) – Am Samstagmorgen 19.12.2020 brannte es gegen 09:40 Uhr auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Straße “Schwarzer Stein”. Wie sich später herausstellte, war dort eine Gartenlaube durch das Feuer vollständig zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der vor Ort eingesetzten Polizisten des Reviers Nord auf 5.000 Euro.

Personen kamen durch den Brand der Holzhütte nicht zu Schaden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Lauben verhindert werden. Bei den bisherigen Ermittlungen an der Brandstelle haben sich keine konkreten Hinweise darauf ergeben, was genau das Feuer verursacht hatte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Brandstiftung – VW-Golf, Dixi-Toilette und mehrere Müllcontainer zerstört – Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen/Kassel-Waldau (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Sonntag einen VW Golf, eine Dixi-Toilette und mehrere Müllcontainer an drei Örtlichkeiten in den Kasseler Stadtteilen Bettenhausen und Waldau mutwillig in Brand gesetzt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei gehen davon aus, dass alle 3 Taten auf das Konto derselben Täter gehen. Sie suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Der brennende VW Golf auf einem Grünstreifen an der Söhrestraße, nahe der Sandershäuser Straße, wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 04:30 Uhr gemeldet. Nur wenige Minuten später bemerkten die hinzugeeilten Einsatzkräfte die brennende Dixi-Toilette, die wenige hundert Meter entfernt an der Söhrestraße abgestellt war. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der abgemeldete Pkw, der bereits im Vollbrand stand, erheblich beschädigt. Den Schaden an der mobilen Toilettenkabine beziffern die eingesetzten Polizisten auf rund 1.000 Euro. Eine halbe Stunde später alarmierten Zeugen wegen der brennenden Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Waldemar-Petersen-Straße, Ecke Liegnitzer Straße, die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf weitere Tonnen übergegriffen, sodass zwei Container vollständig zerstört wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Trotz einer sofortigen Fahndung durch die Streifen des Polizeireviers Ost fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Wer den Ermittlern Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Zeugen nach mutmaßlichem Handtaschenraub gesucht

Kassel-Rothenditmold (ots) – Am frühen Samstagmorgen 19.12.2020 wurde die Polizei zu einem Handtaschenraub im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gerufen. Wie eine 49-jährige Frau aus Kassel bei Eintreffen der ersten Streifen berichtete, war sie zu Fuß unterwegs gewesen, als sich ein unbekannter Mann von hinten angenähert, sie zu Boden gestoßen und ihre Handtasche geraubt haben soll. Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hand. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Räuber führte nicht mehr zum Erfolg.

Nun suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können.

Wie die 49-Jährige gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes angab, hatte sich der Raub gegen 06:40 Uhr im Bereich Maybachstraße/ Wolfhager Straße ereignet. Dort hätte sie der Täter von hinten angegriffen und ihr anschließend die Handtasche entrissen. Mit der Beute sei der Unbekannte in Richtung Naumburger Straße geflüchtet.

Es soll sich um einen etwa 1,65 Meter großen Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben, der insgesamt dunkel gekleidet war und ein Oberteil mit Kapuze trug.

Die gestohlene Handtasche konnte am Samstagnachmittag in einem Altpapiercontainer an der Straßenecke Breithauptstraße/ Naumburger Straße aufgefunden werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter daraus Bargeld entnommen und die Tasche anschließend entsorgt. Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen am Ablageort der Handtasche gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

