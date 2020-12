81-jährige Frau rutscht zwischen Bahnsteig und ICE

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt/Hauptbahnhof (ots) – Am Samstagmittag 19.12.2020 ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass am Bahnsteig Gleis 8 im Frankfurter Hauptbahnhof eine ältere Dame zwischen Bahnsteig und einen abfahrbereiten ICE gefallen sei. Aufgrund dieser Meldung wurde das Gleis 8 u. 9 um 14.15 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.

Eine Streife der Bundespolizei stelle fest, dass eine 81-jährige Frau aus Glashütten beim Einsteigen in den ICE abgerutscht und hierdurch zwischen Bahnsteigkante und den Zug gefallen war. Reisende hatten die Frau wieder zurück auf den Bahnsteig gezogen, wo sie wenig später von Rettungssanitätern versorgt wurde.

Die ältere Dame zog sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Schürfwunden zu. Um aber weitere Verletzungen auszuschließen, wurde sie mit einem Rettungswagen in die Uni-Kliniken Frankfurt gebracht.

Die Sperrung der Gleise konnte um 14.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei zwei Zügen zu Verspätungen.

Polizei nimmt “fleißigen” Einbrecher fest – Weitere Zeugen gesucht

Frankfurt-Bornheim/Nied/Nordend/Ostend/Preungesheim (ots)-(em) – Vergangene Woche trieb ein Einbrecher, welcher erst vor kurzem eine Haftstrafe verbüßt hatte, in verschiedenen Stadtteilen sein Unwesen. Die Polizei beendet das rechtswidrige Treiben und nahm den Mann fest.

Am Freitag (18.12.2020) fiel einer aufmerksamen Streife der Wachpolizei gegen 14.00 Uhr ein Mann auf, welcher mit einem Mountainbike im Röderbergweg unterwegs war und in viele Hauseingänge hineinblickte. In der Straße Am Tiergarten entschied sich die Streife schließlich dazu den Mann mit der Unterstützung einer Streife des 5. Polizeireviers zu kontrollieren. Bei dem 34-Jährigen fanden die Polizisten unter anderem Handschuhe, ein Klemmbrett sowie circa 16 Gramm Marihuana auf. Der Mann trug eine gelbe Jacke mit der Aufschrift “DHL” und darunter eine rote Jacke mit der Aufschrift “Siemens”. An dem Tag zuvor kam es in der Oeserstraße zu einem versuchten Einbruch. Die Täterbeschreibung passte auf den 34-Jährigen, so dass für ihn die Handschellen klickten. Sein Rucksack mitsamt dem Inhalt sowie das Fahrrad wurden sichergestellt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann mutmaßlich für vier weitere versuchte Einbrüche bzw. einen weiteren vollendenden Einbruch verantwortlich ist: am Donnerstag (17.12.2020) bzw. Freitag (18.12.2020) in der Oeserstraße, Butzbacher Straße, Walter-Hesselbach-Straße, St.-George-Straße und dem Bornheimer Landwehr. Der 34-Jährige wurde erst Anfang November aus dem Gefängnis entlassen.

Der Tatverdächtige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Es ist nicht auszuschließen, dass der mutmaßliche Einbrecher weitere Taten begangen hat. Er war vermutlich jeweils mit einer gelben oder roten Jacke bekleidet und mit einem grauen Mountainbike der Marke Cyco unterwegs. Es besteht der Verdacht, dass dieses gestohlen wurde.

Wem ist dieser Mann aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Steinewerfer am Bahnhof Sindlingen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Sindlingen (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstagabend eine S-Bahn mit Steinen beworfen haben. Gegen 17 Uhr wurden im Bereich von Sindlingen drei Fensterscheiben einer S-Bahn getroffen und erheblich beschädigt. Glücklicherweise hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Reisende in dem Bereich auf, so dass niemand verletzt wurde.

Nachdem der Lokführer den Vorfall der Bundespolizei gemeldet hatte, suchten Beamte den Bereich ab, konnten hierbei aber keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Aufgrund der Beschädigungen mussten die Reisenden die S-Bahn in Frankfurt-Höchst verlassen, da die S-Bahn aus dem Verkehr genommen werden musste. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sieben weiteren S-Bahnverbindungen zu Verspätungen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069130145 1103 entgegen.

Frankfurt: Zigarettenautomat gesprengt

Frankfurt-Höchst (ots)-(ne) – Montagnacht 21.12.2020 um 3:00 Uhr hat es einen lauten Knall in Höchst gegeben. Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten in der Josef-Frenzl-Straße. Anwohner erwachten und alarmierten umgehend die Polizei. Vor Ort bot sich ein Bild der Zerstörung.

Der Automat wurde durch die Sprengung massiv beschädigt, etliche Zigaretten und Schachteln lagen auf der Straße verstreut. Zeugen hatten Personen wegrennen sehen, doch die Fahndung nach den möglichen Tätern verlief negativ. Die Kriminalpolizei stellte den Automaten für die weiteren Untersuchungen sicher. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Sprengung mittels Pyrotechnik herbeigeführt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Stunde vor Ort weiter.

Frankfurt: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Frankfurt-Sachsenhausen/Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Samstag 19.12.2020 gegen 09.20 Uhr, stellte ein 53-Jähriger seinen Pkw auf dem Gelände der Universitätsklinik in Sachsenhausen ab. Für einen kurzen Moment hatte sich der Geschädigte von seinem Auto entfernt, ohne dies zu verschließen. Diesen Umstand nutzte ein zunächst unbekannter Täter, um eine Aktentasche (mit einen iPad, einem Laptop und Zubehör) zu entwenden. An dem Auto hinterließ der Dieb einen Handschuh und einen Wanderstock.

Nachdem es dem Geschädigten gelungen war, seine Geräte zu orten, gelang gegen 11.00 Uhr die Festnahme eines Tatverdächtigen am Francois-Mitterrand-Platz.

Der Tatverdächtige, ein 39-jähriger Wohnsitzloser, führte neben dem erwähnten Stehlgut noch ein Fahrrad der Marke Cube (Wert ca. 1.500 EUR), Aufbruchswerkzeug für Fahrräder, eine fremde Krankenkassenkarte sowie zwei fremde EC-Karten mit sich. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

