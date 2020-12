Immer wieder fragen sich Geschäftsinhaber, ob sie auch Social Media für ein physisches Geschäft nutzen können.

Wer Social Media nutzt, hat beste Möglichkeiten, mehr Kunden für sich zu gewinnen. Der Grund dafür ist einfach, denn vor allem heute nutzen immer mehr Menschen, das Internet, um unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen zu finden.

Wer Social Media für sein Geschäft nutzt, hat sozusagen eine perfekte Strategie gewählt. Es gab bereits mehrere Studien, die ergaben, dass rund 80 oder auch mehr Prozent der Kunden, im Internet nach Produkten suchen, bevor sie ein Geschäft besuchen.

Kündigen Sie Verkäufe über Social Media an

Angebote oder neue Produkte, die Sie in Ihrem Geschäft verkaufen möchten, können über Social Media angekündigt werden. Es handelt sich hierbei, um eine sehr gute Methode, auch mit Neukunden in Kontakt zu treten. Die Chancen sind sehr groß, dass Sie so mehr Kunden in Ihr Geschäft locken. Unterschiedliche Werbeaktionen als auch bevorstehende Aktionen können den Kunden hier mitgeteilt werden.

Jedoch gibt es auch in diesem Fall unterschiedliche Punkte, die unbedingt beachtet werden sollten. Welche das sind, erfahren Sie jetzt in unserem Beitrag.

Steht bald ein Sale in Aussicht, dann sollte dieser mit Details angekündigt werden. Das bedeutet, dass Sie Ihren Kunden das Zeitlimit, die ermäßigten Produkte als auch die ganzen Rabattdetails mitteilen.

Der Standort Ihres Geschäftes, in welchen der Verkauf stattfindet, sollte ebenfalls angegeben werden. Sagen Sie Ihren Kunden deutlich, ob es sich bei Ihrem Geschäft auch um eine Kette handelt oder nur um einen Einzelhandel.

Setzen Sie den Fokus auf bestimmte Dienstleistungen oder Produkte

Online Shops haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie das komplette Verhalten der Kunden einfach verfolgen, indem sie die Kaufgeschichte dieser analysieren. E-Mails werden verschickt, um die Kunden zum Geschäft zurück zu locken. So wird von den potenziellen Kunden ein weiterer Blick auf das Sortiment geworfen und die Chancen, dass diese etwas kaufen, sind zudem auch sehr hoch. Wenn Sie ein physisches Geschäft führen und Social Media betreiben, können Sie ebenfalls solche Kampagnen durchqueren, um Kunden zum Kauf zu verlocken.

Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie sich auf bestimmte Artikel im Geschäft konzentrieren und diese den Kunden mit einem Sonderangebot anbieten. Wenn es einen Artikel gibt, welchen Sie wirklich schnell verkaufen möchten, dann können Sie ebenfalls Werbung auf Facebook oder Instagram schalten. Erklären Sie den Kunden dabei, dass diese Artikel sehr schnell ausverkauft sind, und wenn sie es kaufen möchten, dann unbedingt jetzt zuschlagen müssen.

Wecken Sie die Aufmerksamkeit der Kunden – weitere Tipps

Auch können Sie, die Aufmerksamkeit der Kunden wecken, indem Sie sie mit Angeboten und Rabatte per Werbetafel vor Ihrem Geschäft informieren. Auch neue Produkte können vor dem Geschäft mit einem Kundenstopper zum Beispiel einfach präsentiert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, Kunden ins Geschäft zu locken. Wichtig ist es hierbei jedoch auch, dass Sie auf die Gestaltung des Werbemittels als auch auf den passenden Kundenstopper oder auch Prospektständer sehr viel Wert legen. Nur wenn die Werbung auch entsprechend aussieht, kann so die Aufmerksamkeit der Kunden geweckt werden.