Brühl: Neujahrsempfang 2021 diesmal in digitaler Form

Brühl – Beim traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Brühl stimmt Bürgermeister Dr. Ralf Göck alljährlich seine Gäste in der Festhalle auf das neue Jahr ein. 2021 ist das aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Eine digitale Version des Empfangs mit verschiedenen Programmpunkten ist aber in Planung. Sie wird im Januar auf der Brühler Homepage und über Facebook zu sehen sein. Der genaue Erscheinungstermin wird in der Brühler Rundschau bekanntgegeben.

Derzeit ist die Weihnachtsansprache des Bürgermeisters auf www.bruehl-baden.de oder über Facebook zu sehen.

Die Verwaltung wünscht erholsame und besinnliche Festtage

und ein gutes neues Jahr!

Bleiben Sie gesund!