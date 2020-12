Metropolchronicles Gemeinsam raus aus der Angst – Rein in die Zukunft – 21.12.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Dieser Beitrag wird Thema unserer nächsten Sendung der “Arminius Runde” sein.

Die “Arminius Runde” findet ihr unter den Links am Ende des Beitrags.

Nicht nur wir, sondern die gesamte Menschheit steht am Wendepunkt. Bestehende Strukturen haben sich zerlegt oder wurden bereits zerstört.

Immer noch reagiert überall die Angst. Sie ist allgegenwärtig. Sie ist das letzte Steuerungs-Element der sterbenden, alten Welt. Das letzte Zwangskorsett auf dem Weg in eine nie dagewesene Freiheit.

Heute am Tag der Wintersonnenwende unterziehen wir deshalb die Stimmung im Lande noch einmal einer näheren Betrachtung.

Viele Menschen haben sich im Jahr 2020, bedingt durch Corona, mit den Begebenheiten in unserem Land und auf dieser Welt auseinandergesetzt.

Viele neue Anhänger des Q-Movements sind entstanden. Vielen Aufklärern wurde zugehört. Daraus hat sich über unsere Zukunft eine breite Meinungslage entwickelt.

Kurz vor dem Weihnachtsfest bleibt festzustellen, dass die besinnlichen Tage im Kreise der Familie in Ruhe stattfinden sollen.

An der Oberfläche fühlen sich viele irritiert. Sie sind der Meinung, wir seien nicht weitergekommen. Diese Menschen berücksichtigen die Fortschritte im Laufe des Jahres nicht. Es wurde ein breites Verständnis dafür erzielt, dass bei uns nichts mehr stimmig ist.

Zwangsmaßnahmen gegen unsere Gesellschaft

Die Zwangsmaßnahmen der Okkupationsverwaltung, wie wir sie in vielen Beiträgen in diesem Jahr beschrieben, haben unserer Gesellschaft vorgeführt, dass es keinen Zusammenhalt mehr gibt.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl durch Vereinsleben, sportliche Ereignisse, Familienfeiern, Nachbarschaftshilfen und vieles mehr, wurde in diesem Jahr nahezu vollständig zerstört.

Unseren Kindern wurden die wichtigen sozialen Kontakte genommen. Unsere Senioren vereinsamen oder mussten ihren letzten Weg ohne ihre Lieben gehen. Eine Gesellschaft, die es zulässt, dass ihre Kleinsten und Ältesten so behandelt werden, steht in der Verantwortung zu handeln. Die Verantwortlichen in der Politik haben damit ihr wahres Gesicht offenbart. Sie sind Teil des sterbenden Systems.

Es wurde viel erreicht in 2020

Alle Verordnungen und Handlungsanweisungen unserer Okkupationsverwaltung sind Null und Nichtig. Wir haben dies regelmäßig aufgezeigt. Sie sind ausserdem für unsere gemeinsame Zukunft nicht relevant.

Die Fortschritte und der Aufbau

Wir sehen die Fortschritte zur Beendigung dieses jetzigen, irrwitzigen Systems. Und wir freuen uns, den Aufbau unseres sozialen Lebens, unserer Gemeinschaft, der wirtschaftlichen und finanziellen Neuordnung bis hin zum Staatsaufbau auf nationaler, sowie internationaler Ebene in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten begleiten zu dürfen.

Der deutsche Geist und die Seele

Allen Menschen möchten wir heute am Tag der Wintersonnenwende, dieses sehr wichtigen Jahres 2020, noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir, das Volk mit unserem deutschen Geist und unserer deutschen Seele sehr wohl in der Lage dazu sind, die Welt aus den Angeln zu heben.

Wir haben die goldene Zukunft in der Hand

Wir können unser Land und die internationalen Beziehungen so gestalten und strukturieren, dass wir in eine goldene Zukunft hineingehen. Diese Zukunft werden wir nach unseren Grundsätzen ausgestalten und uns damit von den Fesseln und unsäglichen Kriegen der Vergangenheit, aber auch von der Ausbeutung über ein völlig krankes, dahinsiechendes Geldsystem, verabschieden.

Euch allen sagen wir, dass wir mit dem heutigen Tage in ein neues Zeitalter eintreten und diese Grundsätze, die unser Volk seit langer Zeit leiten, in der nahen Zukunft in die Tat umsetzen können.

Alle sind dazu aufgefordert mitzumachen

Es geht nicht um die Aufklärung. Es geht auch nicht um die Dogmen. Es geht um das menschliche Miteinander und die Ausgestaltung einer positiven Zukunft in einem Zusammengehörigkeitsgefühl in einer ehrlichen offenen Gemeinschaft.

Diese Gemeinschaft sollte von dem alten Spruch getragen werden,” Gemeinsinn geht vor Eigennutz”, sowohl im Kleinen, der Familie, der regionalen Gemeinschaft, aber auch für Deutschland und die Welt.

Gemeinsinn geht vor Eigennutz

Wir werden diese Zukunft alle miteinander gestalten können.

Jeder ist gefragt mitzumachen, sich endlich wieder für diese, unsere Gemeinschaft, unser Volk, unseren Staat, das zukünftige Deutsche Reich einzusetzen und etwas Besseres zu schaffen als das, was unserem Land, aber auch der ganzen Welt über lange Zeiträume angetan wurde.

Verantwortung für alle kommenden Generationen

Wir alle haben die große Verantwortung für die folgenden Generationen übertragen bekommen.

Es ist Zeit für Veränderung.

Es ist Zeit es zu beenden.

Die Arminius-Runde

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vLDjxX69O94

LBRY: https://lbry.tv/@Metropol-Lounge:e