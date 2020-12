Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 21.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis – Pkw eingezogen

Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntag, 20.12.2020, wurde gegen 18.00 Uhr ein 33-jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor die B37 befahren hatte. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass im polizeilichen Informationssystem eine Fahrerlaubnissperre eingetragen ist und bereits zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn geführt wurden. Da aufgrund des Verhaltens des Mannes davon ausgegangen werden konnte, dass er auch weiterhin sein Auto fährt, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde sein Auto sichergestellt. Im weiteren Verfahren wird nun geprüft, ob er sein Fahrzeug zurückerhält oder ob es ersatzlos einbehalten wird.

Ellerstadt: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Ellerstadt (ots) – Am 20.12.2020 gegen 21:15 Uhr kam es auf der Erpolzheimer Straße in Ellerstadt, Höhe des dortigen Sportheims, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Audi mit einer auf der dortigen Verkehrsinsel befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Hierbei wurde am Fahrzeug der vordere linke Reifen abgerissen – der PKW kam an der Einmündung „In der Nauroth“ zum Stehen. Ein die Gegenrichtung befahrender PKW eines 25-jährigen Bad Dürkheimers wurde durch den abgerissenen Reifen getroffen und beschädigt. Der 25-jährige konnte sein Fahrzeug stoppen und wurde nicht verletzt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen sich anschließender Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine Person, bei der es sich um den Unfallverursacher gehandelt haben dürfte, als Beifahrer in einen schwarzen Mercedes Coupe stieg und davonfuhr. Derzeit stehen die Personalien des Unfallverursachers nicht fest – weitere Ermittlungen dahingehend erfolgen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Obrigheim: Drei Unfälle und nur zwei Geschädigte bekannt

Obrigheim (ots) – Innerhalb kurzer Zeit hat ein 77 Jahre alter Autofahrer drei Unfälle verursacht. Am gestrigen Sonntag (20.12.2020) wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 09:40 Uhr gemeldet, dass der Mann gegen eine Hauswand in der Straße Große Hohl in Obrigheim gefahren war. Vor Ort stellten die Beamten entsprechende Schäden an Fassade und Auto fest. Doch an dem Pkw waren außerdem zwei Beschädigungen festzustellen, die mit diesem Zusammenstoß nicht in Einklang zu bringen waren. Der Unfallfahrer teilte mit, dass er vorher, etwa gegen 09:30 Uhr, in der Mozartstraße gegen ein parkendes Auto gefahren sei. Die weiteren Ermittlungen führten zum Auffinden dieses beschädigten Fahrzeugs. Ein Schaden am Verursacherfahrzeug war danach jedoch immer noch nicht zuzuordnen. Wo der dritte Unfall stattgefunden hat, ist unklar. Klar scheint jedoch, dass sich dieser ebenfalls am 20.12.2020 in Obrigheim ereignet hat. Die bisher bekannte Schadenshöhe wird mit ca. 7.500 Euro beziffert. Hinweise zum dritten Unfall nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):