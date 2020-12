Germersheim: 1 Million Euro für barrierefreien Radweg

Germersheim – Die Stadt Germersheim baut zwei Radstrecken barrierefrei aus. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt das Vorhaben mit rund 1 Million Euro. Dies hat Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing mitgeteilt.

„Mit den zwei Radwegen wird das Rheinvorland und das Naherholungsgebiet Sondernheim mit der Stadt Germersheim und seinen Sehenswürdigkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger erschlossen. Beliebte Ausflugziele werden somit für alle Menschen gut erreichbar. Das ist eine Investition in die touristische Infrastruktur, die wunderbar zu unserer Kampagne Rheinland-Pfalz.GOLD passt. Hier wird ein hoher Standard angestrebt. Die gute Anbindung über den Rhein-Radweg ist ein weiteres Argument für Rad-Touristen, die Stadt als Ziel auszuwählen“, sagte Wirtschafts- und Tourismusminister Dr. Volker Wissing anlässlich der Unterzeichnung des Förderbescheids über 1,015 Millionen Euro.

Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt aus EFRE- und Landesmitteln den Großteil der Kosten in Höhe von 1,194 Millionen Euro.

Die Stadt Germersheim plant insgesamt zwei barrierefreie Strecken: So wird eine barrierefreie Radwegeführung innerhalb des Stadtgebietes Germersheim mit dem Rhein-Radweg und den Zuwegen in die Stadt und zum Naherholungsgebiet Sondernheim angelegt.

Im Naherholungsgebiet Sondernheim befinden sich derzeit schon ein Gewässerlehrpfad, ein Spielplatz und eine barrierefreie Toilettenanlage sowie ein Zugang zu einem ÖPNV-Haltepunkt.

Am Rhein-Radweg soll an der Anschlussstelle an den Weg zum Naherholungsgebiet Sondernheim ein neuer barrierefreier Parkplatz eingerichtet werden. Zudem werden zwei neue barrierefreie Rastplätze mit Tischen und Bänken am Anfang (Steigeranlage) und Ende der Rhein-Radweg-Strecke eingerichtet. Dort trifft dann auch die von der Kreisverwaltung Germersheim geplante barrierefreie „Rheinschleife für Genießer“ auf den barrierefreien Radweg der Stadt. Die Stadt Germersheim wird damit optimal in das barrierefreie Radwegprojekt der Region eingebunden.

Bereits gefördert wurde der Bau einer barrierefreien Toilettenanlage im Anschluss an den Kiosk im Rheinvorland der Stadt Germersheim. Diese fügt sich in das Gesamtprojekt barrierefreie „Rheinschleife für Genießer“ ein.

Das Projekt folgt der Tourismusstrategie 2025. Das barrierefreie Radwegeprojekt hat das Potential, zusätzlich Gäste nach Germersheim zu bringen. Mit der Anbindung an die Innenstadt und damit auch an den Einzelhandel und die Gastronomie ist der Radweg geeignet Wertschöpfung zu generieren. Die Investition in die Barrierefreiheit ist eine nachhaltige. Sie fördert langfristig Qualität und Komfort im Tourismus“, so Wissing.