CBD-Öl ist unter Umständen ein Supplement, kann gegen Ängste und vielerlei Beschwerden wirken, aber jetzt ist es auch eine wachsende Industrie, und das bedeutet, dass es skrupellose Betrüger geben kann, die versuchen, die Verbraucher zu übervorteilen.

Manche Käufer haben zum Beispiel Produkte erhalten, in denen gar kein CBD vorhanden war. Es handelte sich um Hanfsamenöl, das zwar ein wertvolles Lebensmittel ist, aber den gemachten Versprechen nicht genügen konnte. Andere Tests haben gezeigt, dass deutlich weniger CBD enthalten war, als auf den Etiketten vermerkt wurde.

Gutes CBD Öl finden: Test lesen und sich Wissen aneignen

Gibt es Anzeichen für hochwertiges CBD-Öl, anhand dessen Sie feststellen können, ob es sich um zuverlässiges Öl handelt? Leider ist es für Verbraucher nicht immer einfach festzustellen, welche CBD-Marken und Produkt vertrauenswürdig sind. Doch es gibt Lösungen. Einerseits können Sie sich natürlich auf die Produkte verlassen, die bei einem CBD Öl Test gut abgeschnitten haben. Andererseits gibt es einige Merkmale, auf die sie achten können, um ein Produkt beurteilen zu können.

Immer mehr Anbieter am Markt

Mit der zunehmenden Beliebtheit von CBD-Öl kommen jeden Tag neue Marken und Händler heraus, die versprechen, Ihnen das beste und qualitativ hochwertigste Supplement anzubieten. Es gibt jedoch nur wenige Vorschriften, die zur Überwachung und Regulierung dieser Ansprüche beitragen.

Cannabidiol oder CBD ist ein Extrakt aus Cannabispflanzen. Obwohl CBD-Öl in Marihuana enthalten ist, wird es am häufigsten aus landwirtschaftlichem Hanf gewonnen. Dies liegt daran, dass diese Cannabis-Sorten weniger THC (oder Tetrahydrocannabinol) enthalten, die Chemikalie, die beim Menschen psychoaktiv erzeugt. Mit anderen Worten, THC ist das, was Menschen dazu bringt, sich high zu fühlen. CBD bietet u. U. viele der gesundheitlichen Vorteile von medizinischem Marihuana ohne das High, was es vielseitiger und weniger kontrovers für Benutzer und die Community macht.

Qualität ist jedoch wichtig: Minderwertiges CBD-Öl bietet aufgrund einer Vielzahl von Faktoren möglicherweise nicht den gleichen Nutzen wie erstklassiges CBD-Öl und kann sogar potenziell schädliche Toxine enthalten.

Möglichkeiten, um CBD-Öl von höchster Qualität zu identifizieren

Herstellung von CBD:

Es ist wichtig, wie CBD-Öl hergestellt wird Leider gibt es aufgrund des jungen Alters der CBD-Ölindustrie keine Vorschriften, die den Herstellungsprozess steuern. Dies bedeutet, dass verschiedene CBD-Marken unterschiedliche Extraktionsmethoden haben können, um CBD-Öl aus Hanf zu verarbeiten. Einige Unternehmen, insbesondere diejenigen, die ihre Produkte zu einem lächerlich niedrigen Preis verkaufen, wenden bei der Gewinnung von CBD-Öl möglicherweise billige Methoden an. Dies erfordert giftige, gesundheitsgefährdende Lösungsmittel wie Propan, Hexan, Pentan und Butan.

Andere Unternehmen verwenden organisches Ethanol in pharmazeutischer Qualität zur Verarbeitung von CBD. Das Ethanol, das im wesentlichen Getreidealkohol ist, wird verwendet, um nicht benötigte Toxine und Rückstände aus der Basishanfpflanze zu entfernen. Diese Extraktionsmethode wird allgemein als Extraktionsverfahren angesehen, das die höchste Menge an Cannabinoiden unter den verschiedenen Verfeinerungsverfahren liefert, und als die sicherste Methode zur Extraktion von CBD für den menschlichen Verzehr.

Darüber hinaus kann CBD-Öl durch „CO2-Extraktion“ gefördert und hergestellt werden. Bei diesem Verfahren wird Kohlendioxid unter hohem Druck in einer extrem kalten Umgebung verwendet. Die überkritische CO2-Extraktion erfordert teure Ausrüstung, komplexere Veredelungsprozesse und Produktionskompetenz, stellt jedoch sicher, dass das CBD-Öl während des gesamten Prozesses seine Reinheit beibehält.

Informieren Sie sich beim Hersteller, wie er bei der Produktion vorgeht.

Wie wächst die Hanfpflanze:

Die Quelle Ihres CBD-Öls. Wie bei jedem hergestellten Produkt ist die Verwendung hochwertiger Materialien eine der besten Möglichkeiten, um die Qualität sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig bei CBD-Öl, da die Hanfpflanze als „Hyperakkumulator“ charakteristisch ist. Dies bedeutet, dass die Hanfpflanze leicht alles aufnimmt, was im Boden vorhanden ist, in dem sie angebaut und gezüchtet wurde. Das bedeutet einerseits, dass sie Nährstoffe besonders gut verarbeiten kann, andererseits jedoch auch, dass Schwermetalle oder andere schädliche Substanzen ebenfalls leicht aufgenommen werden.

Die Menge an THC in CBD-Öl

THC ist nun in Deutschland verboten, was auch für den schlechten Ruf des CBD-Öls verantwortlich ist, dass es in manchen Kreisen genießt. Demzufolge darf nur eine sehr, sehr niedrige Menge an THC in einem CBD Öl enthalten sein. Obwohl niedrig, kann die ursprüngliche Menge an THC im Hanf bei falscher Verarbeitung dennoch ein gewisses Maß an psychoaktiven Effekten verursachen. Denken Sie daran, dass CBD-Öl aus den Extrakten von Hunderten oder sogar Tausenden von Hanfpflanzen hergestellt wird. Unabhängig davon, wie wenig THC in Hanf enthalten ist, kann es dennoch eine hohe Konzentration in CBD-Ölen aufweisen, die schlecht verarbeitet wurden, zumal die Ausrüstung, die zur ordnungsgemäßen Verarbeitung von CBD-Öl aus Hanf benötigt wird, kostspielig sein kann.

Der optimale THC-Gehalt in CBD-Ölen sollte nicht mehr als 0,2 Prozent betragen. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf die Etiketten oder fragen Sie nach Laborergebnissen für die CBD-Öle.

Kein CBD-Isolat

Suchen Sie nach einem Etikett für „ganze Pflanzen“ oder „Vollspektrum“. Eine weitere Eigenschaft eines guten CBD-Öls ist, dass es aus der gesamten Pflanze hergestellt wird. CBD-Isolate werden immer beliebter, aber in Wirklichkeit ist es ein billigeres Material als ganze Pflanzenextrakte. Durch die Verwendung der gesamten Pflanze anstatt nur eines Teils wird sichergestellt, dass das Öl nicht nur CBD enthält, sondern auch die gesamte Palette der primären und sekundären Bestandteile der Hanfpflanze. Dazu gehören Terpene, Flavonoide und andere Cannabinoide, von denen allgemein angenommen wird, dass sie in Synergie mit CBD wirken, wodurch die Vorteile exponentiell höher sind als bei CBD allein.

Sie sehen, es gibt einiges, das Sie tun können, um gutes CBD Öl zu erkennen – und nur mit einem solchen Produkt werden Sie von den positiven Wirkungen profitieren können.