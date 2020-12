Neustadt: Auffahrunfall auf der BAB 65

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntagnachmittag, 20.12.2020, gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn ein Auffahrunfall, wobei sich zwei Personen Verletzungen zuzogen.

Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW, an der Auffahrt Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf. Kurz nach der Überführung der Landstraße 532 kollidierte er mit einem vorausfahrenden Audi A7 Quattro E. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen beide Unfallfahrzeuge 200 Meter auseinander. Der Audi stand auf dem Pannenstreifen, der aufgefahrene PKW stand auf der linken Spur und wurde durch einen LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug abgesichert.

Alle Insassen waren bereits aus ihren Fahrzeugen heraus und vom Rettungsdienst versorgt. Die Beifahrerin des Audis und der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei die weitläufige Unfallstelle ab, hierzu musste die linke Fahrspur gesperrt werden. An dem auffahrenden Fahrzeug traten durch die Beschädigung im Frontbereich Betriebsstoffe aus, welche von den Einsatzkräften abgestreut wurden, damit sie nicht in den Regenablauf gelangten. Ebenso stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Weitere einsatztaktische Maßnahmen, wie Bergung des einen Fahrzeuges sowie Reinigung der verschmutzten Fahrbahn koordinierte die Autobahnpolizei in eigener Regie. Was zu dem Auffahrunfall führte und zur Höhe Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz stand die Feuerwehr mit neun Einsatzfahrzeugen und 50 Einsatzkräften, welche nach der Erkundung der Lage und Rücksprache reduziert wurden, die Autobahnpolizei, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und die Abteilung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter).