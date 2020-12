Donnersbergkreis: Die Polizei-News

Verstoß gegen Corona-Verordnung – Pärchen auf Weg nach Frankfurt

Ransweiler (ots) – Am Freitag um die Mittagszeit informierte das zuständige Gesundheitsamt die Polizei Rockenhausen darüber, dass zwei nach positivem Corona-Test unter häuslicher Quarantäne stehende Personen aus Ransweiler die Quarantäne ignoriert und sich auf den Weg Richtung Frankfurt gemacht hätten. Es handelte sich um einen 43-Jährigen und seine 38-jährige Lebenspartnerin.

Nach beiden Personen wurde eine Fahndung eingeleitet. Die Gesuchten konnten in Mainz Nähe des Bahnhofes aufgespürt und festgenommen werden. Da gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, wurde er von der Polizei festgesetzt. Die Frau wurde unter Polizeibegleitung nach Hause gebracht und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alsenz (ots) – In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag kam es bei Alsenz an der Einmündung der Bundesstraßen B 48 und B 420 zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Frau aus Alsenz kam von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei die Straßenschilder und ihren Pkw. Die Frau wollte zu Fuß flüchten und wurde von Unfallzeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Polizei stellte bei der Frau Alkoholgeruch fest und ordnete eine Blutprobe an. Auch fand die Polizei bei der Frau Cannabis. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Strafanzeige gefertigt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kirchheimbolanden (ots) – Am Samstag 19.12.2020 gegen 17:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden durch einen Verkehrsteilnehmer auf einen Schlangenlinien fahrenden PKW auf der B47 zwischen Dreisen und Marnheim hingewiesen. Das besagte Fahrzeug konnte daraufhin Höhe der Einmündung Weierhof K54 zur B47 aufgenommen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurden Anzeichen auf erheblichen Alkoholkonsum festgestellt. Folglich wurde dem 56-jährigen, aus dem Donnersbergkreis stammenden Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Eisenberg (Pfalz) (ots) – Am Freitag 18.12.2020 um 17:19 Uhr ereignete sich im Bereich der Staufer Straße / Kerzenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte von der Staufer Straße in die Kerzenheimer Straße einzufahren und übersah hierbei einen 46-jährigen Fußgänger der derweil die Kerzenheimer Straße überquerte. Selbiger wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Bein verletzt, der PKW wurde nicht beschädigt.

Brand einer Scheune

Gundersweiler (ots) – In den frühen Morgenstunden des 19.12.2020 kam es in Gundersweiler bei einem landwirtschaftlichen Anwesen zum Brand einer Scheune. Hierbei wurde das Gebäude großteils zerstört. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren 10.000 Euro aus.

Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers aus andere Gebäudeteile verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes festzustellen.

Bad Kreuznach

Einbruch in Wertstoffhof

Meisenheim (ots) – Die Zahl der Einbrüche nimmt erfahrungsgemäß gegen Ende eines Jahres stets zu. Dies mussten auch Mitarbeiter des Wertstoffhofes in Meisenheim feststellen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Freitagmorgen Zutritt zu dem Gebäude an der B 420. Aus einem dort befindlichen Lagercontainer entwendeten sie eine benzinbetriebene Kehrmaschine, die sie vermutlich mit einem weiteren größeren Fahrzeug vom Tatort abtransportierten.

Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 5.000 EUR. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).