Mann macht sich an Fahrzeug(en) zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann mit Tarnjacke, Basecap und Rucksack versuchte in der Weißenburgstraße ein Auto zu öffnen. So wurde der Sachverhalt von einer Zeugin am frühen Samstagmorgen 19.12.2020 mitgeteilt. Ein 27-Jähriger, auf welchen die Beschreibung passte, konnte von der Polizeistreife in Tatortnähe festgestellt werden.

Er führte auch einen Rucksack mit Gegenständen mit sich, welche zurzeit noch nicht zugeordnet werden können. Möglicherweise wurden durch den Tatverdächtigen weitere Fahrzeuge erfolgreich angegangen. Hinweise auf den Sachverhalt oder zu weiteren möglichen Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der 0631-369 2250 entgegen./pvd

2 Kinderfahrräder aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – 2 Kinderfahrräder wurden in der Pirmasenser Straße in der Mitte der Fahrbahn aufgefunden. Die Polizeistreife wurde in der Nacht zum Sonntag auf die beiden Räder der Marken Switchback und Pegasus aufmerksam, nachdem mehrere Personen von dort aus vor der Polizei flüchteten. Der Grund des Ausreißens beim Erkennen des Streifenwagens ist unklar.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu den aufgefundenen Kinderrädern.

Wer Hinweise zu den Eigentümern beider Kinderräder geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der 0631-369 2250 in Verbindung./pvd

Graffiti-Täter auf frischer Tat betroffen

Kaiserslautern (ots) – Zwei verdächtige Männer fielen in der Nacht zum Sonntag einer Polizeistreife in der Jägerstraße auf. Als die zwei Personen sich beim Erkennen des Streifenwagens entfernen wollten, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass die beiden 22- und 28-Jährigen gerade ein Garagentor mit Graffiti-Tags verzierten, als sie der Polizei ins Auge fielen.

Einer der beiden warf noch einen Stift weg, was die Polizeibeamten jedoch sahen. Weiterhin konnten bei einem der beiden Graffiti-Utensilien aufgefunden werden.

Beide erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung./pvd

Diebstahlserie aus Fahrzeugen

Kaiserslautern-Dansenberg (ots) – Eine ganze Reihe von Fahrzeugen wurden in der Nacht zum Samstag angegangen. Sowohl in der Brunnen-, Heinrich-Schmitt-Straße als auch in der näheren Umgebung wurden Autos von bislang unbekannten Tätern geöffnet und diverse Dokumente sowie andere Gegenstände entwendet. Die Fahrzeuge waren allesamt unverständlicherweise nicht verschlossen. Vereinzelt konnte das Diebesgut von den Eigentümern ein paar Straßen weiter wieder aufgefunden werden.

In der Tatnacht wurden von mehreren Zeugen 3 unbekannte junge Männer gesehen, welche sich in Tatortnähe befanden. Wer Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen geben kann, setzt sich

bitte mit der Polizeiinspektion 2 unter 0631-369 2250 in Verbindung./pvd