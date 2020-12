Vor Stein gefahren und überschlagen (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Freitagnachmittag 18.12.2020 gegen 18 Uhr, befährt ein Mercedes die Von-Steuben-Straße aus Richtung Kreisverkehr Dr. Carl- Sonnen-Schein-Straße kommend in Richtung Eckenbertstraße. Im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels nach einem Überholvorgang touchierte das Fahrzeug den dortigen Bordstein, gerät ins Schlingern und kommt nach links von der Fahrbahn ab.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem Stein, infolgedessen wird das Fahrzeug in die Luft geschleudert und überschlägt sich. Der Fahrer des Mercedes verließ eigenständig das Fahrzeug. Aufgrund von Verletzungen im Kopfbereich wurde der Fahrer durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das entsprechende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Eine Fremdeinwirkung konnte vor Ort auf Grund mehrerer Zeugenaussagen nicht festgestellt und somit ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms (ots) – Am Samstagmorgen 19.12.2020 um kurz vor 10 Uhr, kam es auf der Umgehungsstraße (L455) bei Hohen-Sülzen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die 43-jährige PKW Fahrerin befuhr die L455 aus Grünstadt kommend und kam in der langgezogenen Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr. Sie kollidiert dort nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Transporter des 34-jährigen Fahrers.

Die Unfallverursacherin wird schwer verletzt, der Transporter-Fahrer leicht verletzt. Beide werden in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Beide Fahrzeuge werden total beschädigt und müssen abgeschleppt werden.

Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die L455 voll gesperrt werden.

Betrügerin versucht Rentnerin um Wertgegenstände zu erleichtern

Worms (ots) – Am Freitag 18.12.2020, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 72-jährige Rentnerin durch eine ihre unbekannte weibliche Person angerufen. Diese gab sich als Tochter eines Bekannten aus und äußerte, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinde. Nachdem sich im Laufe des Telefongesprächs herausstellte, dass die Rentnerin keine Wertgegenstände besitzt, wurde das Telefonat beendet.

Der sogenannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht” oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und alleinlebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass, eine Notlage oder die Erfüllung eines angeblich schon lange gehegten Wunsches vorgetäuscht. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen auch durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt.

Sobald die Opfer helfen möchten, wird ein Bote angekündigt, der das Geld oder den vereinbarten Wertgegenstand abholt. Hat das Opfer die geforderte Summe nicht parat, kommt die Aufforderung unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter dabei für sein Opfer ein Taxi oder begleitet die Person sogar bis zur Bank.

Aus diesem Grund rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Worms (ots) – Am Freitagnachmittag 18.12.2020 befährt ein Peugeot gegen 14:20 Uhr die Speyerer Straße aus Fahrtrichtung Worms-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Horchheimer Straße. Ein Dacia befährt die Speyerer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Einmündung Speyerer Str./Kirschgartenweg biegt der Dacia nach links in den Kirschgartenweg ab und missachtet den Vorrang des geradeaus weiter fahrenden Peugeot. Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung zeigt für beide Verkehrsteilnehmer “grün”. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Peugeot wird leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es entsteht Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Während der Unfallaufnahme muss die Straße für ca. eine Stunde gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel wird die Straße von einem Straßenreinigungsdienst gesäubert.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Burger King

Worms (ots) – Am Samstag 19.12.2020 gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände beim Burger King an der B9 in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige PKW-Fahrer wendet mit seinem PKW auf dem dortigen Parkplatzgelände und stößt dabei mit seinem Heck gegen den ordnungsgemäß geparkten LKW des Geschädigten. Anschließend steigt der Fahrer des PKW aus seinem Fahrzeug aus, begutachtet seinen PKW und entfernt sich danach von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der Schaden am LKW beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Unfallhergang kann durch eine unabhängige Zeugin beobachtet werden, welche daraufhin die Polizei verständigt. Weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben, mögen sich mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen,

Telefon: 06241 852-0.