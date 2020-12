Dreiste Betrugsmaschen – Ehepaar erkennt die Gefahr frühzeitig

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Bereits in der laufenden Woche wurden eine 56-Jährige und ihr Ehemann gleich mehrfach Opfer unterschiedlicher Betrugsversuche. Die unbekannten Täter gaben sich hierbei als Mitarbeiter von Microsoft oder Windows aus, um Zugang zum Computer und weiteren persönlichen Daten der Frau zu erhalten. In einem weiteren Fall gaben sich unbekannte Täter als Lotto-Mitarbeiter aus und teilten mit, dass man ein Abo abgeschlossen hätte, bei welchem man erst nach 3 Monaten durch Bezahlung eines gewissen Monatsbeitrags kündigen könne. In beiden Fällen erkannte das Ehepaar die Betrugsmasche und verständige am Samstag 19.12.2020 die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Bad Bergzabern nochmals ausdrücklich vor den genannten Betrugsmaschen. Geben sie in keinem Fall persönliche Daten an unbekannte Personen weiter. Eine Überweisung von geforderten Geldbeträgen sollte ebenfalls nie erfolgen. Wenden sie sich bitte umgehend an die Polizei, sollten sie solch fragwürdige Anrufe erhalten.

Erst durch den Busch dann durch den Gegenverkehr

Herxheim (ots) – Am Samstagabend 19.12.2020 gegen 18 Uhr, war ein 80-jähriger Mann aus Herxheim mit seinem silbernen Citroen unterwegs. Nach einem kurzen Einkaufsbesuch im Supermarkt fuhr der Herxheimer vom Parkplatz in Richtung St. Christopherus Str. los. Bereits an der Ausfahrt des Supermarktes missachtete er die Vorfahrt eines kreuzenden Personenkraftwagens, welcher durch den Gegenverkehr ausweichen musste. Mit seiner Fahrweise fiel der Mann dann weiter auf, weil er links und rechts von der Fahrbahn abkam und den dortigen Pflanzenbewuchs streifte.

Unvermindert setzte er seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn fort und zwang mit seiner Fahrweise einen weiteren entgegenkommenden Fahrzeugführer über die Gegenfahrbahn auszuweichen. Unbeeindruckt fuhr er auf der falschen Fahrspur weiter, bis ein entgegenkommender Autofahrer vor ihm anhielt und dadurch den Weg blockierte.

Ein durch hinzugerufene Polizeibeamte durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Zeugen. Der 80-jährige war mit einem Wert von über einem Promille im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf den Senior kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung nach § 315c StGB zu.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Insbesondere Personen, welche die durch das Fahrmanöver des Mannes zum Ausweichen gezwungen wurden, werden gebeten, unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Kontakt zu treten.