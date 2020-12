Landau: Die Polizei-News

Diebe in Einkaufsmärkten unterwegs

Landau (ots) – In zwei Fällen wurden am Samstagmittag 19.12.2020 in Einkaufsmärkten im Stadtgebiet Geldbörsen entwendet. Um ca. 13:00 Uhr wurde einer 75-jährigen Frau die Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße gestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse kurzzeitig in der Gemüseabteilung abgelegt. Zudem kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Charles-De-Gaulle-Straße zu einem Diebstahl. In diesem Fall hatte die 65-jährige Geschädigte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen aufbewahrt.

Die Polizei rät: Bieten Sie keine Tatgelegenheiten. Die Täter agieren meist sehr geschickt und unauffällig. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah, idealerweise in einer verschlossenen Innentasche.

Rollerfahrer ohne Führerschein

Landau/Woogstraße (ots) – Auf ein zügig fahrendes Mofa wurden am Samstagmittag 19.12.2020 gegen 12:00 Uhr, Polizeibeamte im Stadtgebiet Landau aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 15-jährige Landauer eine, aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit des Rollers, erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen konnte. Aus diesem Grund wurde gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.