Unter Drogen und mit Einbruchswerkzeug zu zweit auf dem Roller unterwegs

Frankenthal (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 20.12.2020 gegen 03:47 Uhr, wurde ein Roller besetzt mit zwei Jugendlichen in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 14- und 15-jährigen Jugendlichen konnte potenzielles Einbruchswerkzeug (Bolzenschneider, Schraubendreher) festgestellt werden, beide Personen führten zudem Handschuhe und Masken mit sich.

Der 14-jährige Rollerfahrer gab den Konsum von Amphetamin zu. Zudem war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Roller, der auch aktuell nicht zugelassen war.

Ein Eigentumsnachweis für den Roller konnte nicht vorweisen werden.

Der Roller wurde sichergestellt und dem 14-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Fundunterschlagung von Geldbörse mit anschließender Verwertungstat

Frankenthal (ots) – Bereits am Dienstag 15.12.2020 im Zeitraum von 15:15-15:44 Uhr ereignete sich eine Fundunterschlagung mit anschließender Verwertungstat. Die 55-jährige Geschädigte befand sich zum Einkaufen in einem Baumarkt in der Wormser Straße in Frankenthal. Nach dem Bezahlen stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Am Samstag 19.12.2020 stellte sie zudem fest, dass ein bislang unbekannter Täter ihre Bankkarte bereits am 15.12.2020 nach Erlangen der Geldbörse benutzte.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.