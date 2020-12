Falschfahrer auf der BAB 65 – Zeugen gesucht

BAB 65/Gemarkung Mutterstadt (ots) – Am Samstag 19.12.2020 um 22:50 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 die A 65 von Ludwigshafen kommend in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Zwischen dem Kreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim kam den Beamten ein Falschfahrer auf der linken Spur entgegen.

Aufgrund der herrschenden Dunkelheit konnte das Kennzeichen des entgegenkommenden PKWs nicht vollständig abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 zu melden.

Diebstahl von Geldbörse

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 19.12.2020 von 12:45-14 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse des 47-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte hatte diese auf der Ablage des Automaten für Kontoauszüge in einer Bankfiliale in der Haardtstraße in Bobenheim-Roxheim abgelegt und die Bankfiliale verlassen. Als der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse feststellt und in die Bankfiliale zurückkehrt, befindet sich die Geldbörse nicht mehr vor Ort.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100 EUR. Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sachbeschädigungen durch Graffiti – Täter gestellt

Limburgerhof (ots) – Am Samstagnachmittag 19.12.2020 meldete eine aufmerksame Zeugin hiesiger Polizeiinspektion zwei Jugendliche, welche gerade im Bereich der Lärmschutzwand der Bahngleise Graffitis an die Wände sprühen würden. Die eingesetzten Beamten konnten zwei Jugendliche vor Ort feststellen, welche beim Erblicken der Polizei noch versuchten zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Beamten stellten vor Ort Farbspraydosen und Farbstifte sicher, welche den beiden Jugendlichen zuzuordnen sein dürften. Die beiden “Künstler” wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Es erwartet sie nun jeweils ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 18.12.2020 ereignete sich in den nebligen Abendstunden in der Speyerer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt an der Kreuzung Odenwaldring / Speyerer Straße, als er diese überqueren wollte. Der 24-Jährige, welcher sich vorfahrtsberechtigt auf der Speyerer Straße befand, konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 24-Jährige leicht, sodass er anschließend zur

weiteren Abklärung ins Krankenhaus kam.

Auch der 21-jährige Unfallverursacher zog sich bei dem Unfall leichte Prellungen zu.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots) – Am Freitagabend 18.12.2020, befuhr der 22-jährige Fahrzeugführer gegen kurz vor 20:30 Uhr mit seinem PKW die K 2 von Lambsheim kommend in Richtung Gerolsheim. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei eine Straßenbahnmarkierung, überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde der junge Mann hierbei nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 1,27 Promille. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.