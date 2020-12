Falsche Microsoftanruferin

Speyer (ots) – Am Samstag 19.12.2020 gegen 08.00 Uhr wurde ein 87-jähriger Speyerer wegen eines angeblichen Virus auf seinem Computer angerufen. Die Anruferin, die gebrochenes Deutsch sprach, gab an, dass sie eine Microsoftmitarbeiterin sei und aufgrund einer Störung dringend Zugriff auf den Computer benötige. Der Angerufene reagierte richtig und legte sofort auf. Die Anruferin blieb jedoch hartnäckig und rief noch etwa 15 Mal an.

Der Mann ließ sich jedoch nicht beirren. Mit derartigen Zugriffen auf den Computer soll versucht werden, Passwörter auszuspähen bzw. Schadsoftware zu installieren.

Unfallflucht auf Parkplatz

Speyer (ots) – Samstag 19.12.2020 zwischen 14.15 bis 15 Uhr parkte ein grauer Suzuki Vitara auf dem Edeka-Parkplatz Auestraße. Als die Fahrerin nach dem Einkauf zurückkam, stellte sie fest, dass der PKW auf der Beifahrerseite beschädigt war. Womöglich hat der Verursacher beim Ein- oder Ausparken den Anstoß nicht bemerkt.

Wenn jemand im betreffenden Zeitraum dort parkte und einen entsprechenden Schaden an seinem Fahrzeug feststellt, soll sich bitte bei der Polizei Speyer melden.