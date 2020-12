Sachbeschädigung an Feuerwache – Festnahme eines 59-Jährigen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – In der Nacht von Freitag 18.12.2020 auf Samstag 19.12.2020 hat ein 59-jähriger Mann mehrere Scheiben an einer Feuerwache beschädigt. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Gegen 0.35 Uhr alarmierte die Feuerwehr die Polizei, da ein Mann in der Mörfelder Landstraße mit Steinen Scheiben der Feuerwache einschlagen würde. Die Feuerwehr hielt den 59-jährigen Mann fest, bis die Polizei vor Ort eintraf.

Als die Beamten ihn nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wollten, äußerte der 59-Jährige, dass er vorhabe weitere Sachbeschädigungen zu begehen, dieses Mal an und in dem Polizeipräsidium. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachten die Polizeibeamten ihn vorerst in die Haftzellen des Präsidiums.

Mangels Haftgründen musste der Mann schließlich am Folgetag wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Falschgeld bezahlt

Frankfurt-Bornheim (ots)-(em) – Am Samstag 19.12.2020 brachten zwei Männer an einer Trinkhalle Falschgeld in den Umlauf. Die Polizei ermittelt nun. Gegen 21.45 Uhr “kauften” zwei unbekannte Männer an einer Trinkhalle in der Höhenstraße mehrere Getränke. Sie bezahlten mit einem 20 Euro-Schein und zogen anschließend von dannen. Kurz darauf bemerkte der Betreiber gemeinsam mit einem Bekannten, dass die Banknote nicht echt sein konnte und sie verfolgten die Täter und hielten sie fest.

Die beiden Täter schien dies jedoch nicht zu gefallen, so dass einer unmittelbar ein Pfefferspray zückte und die beiden Verfolger, 59 und 65 Jahre alt, mit Pfefferspray besprühte. Anschließend flohen die Täter in die Heidestraße/Richtung Saalburgstraße.

Der 59-jährige Verfolger wurde vor Ort ärztlich behandelt und der 65-jährige Trinkhallen-Betreiber vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei nimmt Drogendealer fest

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 19.12.2020 klickten für einen 19-jährigen Mann die Handschellen. Er steht im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben. Die Frankfurter Polizei stellte insgesamt etwa 700 Gramm Marihuana sicher.

Kurz vor 23.00 Uhr wollte eine Polizeistreife im Bereich Mailänder Straße/Darmstädter Landstraße einen Mann kontrollieren. Als dieser die Beamten erblickte, warf er eine kleine Tüte in ein Gebüsch und ergriff sofort die Flucht. Die Polizisten holten den Mann nur wenig später ein und nahmen ihn fest. Die Tüte, die der 19-Jährige bei seiner Flucht weggeworfen hatte, konnten die Beamten im Nachgang auffinden. Sie enthielt knapp 50 Gramm (brutto) Marihuana. Weiterhin führte der Tatverdächtige eine Feinwaage sowie Bargeld mit sich.

Eine anschließend durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte mit der Hilfe eines Rauschgiftspürhundes zum Auffinden weiterer Beweismittel. Die Polizisten stellten dort unter anderem weitere etwa 650 Gramm (brutto) Marihuana, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich, eine Schreckschusswaffe mit Munition sowie eine Elektroimpulswaffe sicher.

Der 19-Jährige wurde daraufhin in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Dieb überführt

Frankfurt (ots)-(em) – Samstagvormittag 19.12.2020 entwendete ein Dieb aus einem Auto Wertsachen. Die Polizei nahm ihn fest. Heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 39-jähriger Mann gegen 09.20 Uhr aus einem Audi Q5 mehrere Wertgegenstände. Darunter ein Tablet der Marke Apple.

Als für den Mann die Handschellen klickten, trug er eine Fleecejacke, welche ebenfalls aus dem Fahrzeug stammte. Weiterhin führte er ein hochwertiges Rennrad der Marke Cube mit sich. Da der 39-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, steht er im Verdacht, auch das grau-orangene Fahrrad gestohlen zu haben. Zudem fanden die Beamten eine Krankenkassenkarte bei ihm auf, welche zuvor als gestohlen gemeldet wurden.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Der 39-jährige mutmaßliche Dieb soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen