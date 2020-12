Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 20.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Fahren unter Drogeneinwirkung und ohne Führerschein

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 19.12.2020, gegen 15:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Grünstadt der Fahrer eines Opels in Höhe des Mitfahrerparkplatzes in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten bei dem 32-jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim drogentypische Auffallerscheinungen. Ein anschließend durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Dirmstein: Fahren unter Drogeneinwirkung, ohne Führerschein und geklauten Kennzeichen

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 19.12.2020, gegen 21:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Grünstadt in der Bahnhofstraße in Dirmstein den Fahrer eines Hyundai. Der 40-jährige Fahrer aus dem Raum Worms war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei ihm konnten darüber hinaus drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC. Weiterhin waren die am Pkw angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Diese wurden zusammen mit dem Pkw, für den der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, sichergestellt. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch mehrere Strafverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung.

Sausenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Sausenheim (ots) – Am Samstag, 19.12.2020, gegen 10:40 Uhr befuhr ein 52-jähriger mit seinem Peugeot den Kreisverkehr in Sausenheim von Grünstadt kommend. Hierbei übersah er einen 76-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Radler. Er wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

