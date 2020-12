Mannheim: SVW-Auswärtsspiel in Halle abgesagt – Positiver Corona-Befund beim Halleschen FC

Mannheim – Das ursprünglich für den 19.12.2020 angesetzte Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim beim Halleschen FC kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Im Rahmen der regelmäßigen Covid-19-Testungen, die das Hygienekonzept der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb des DFB und der DFL vorschreibt, ist beim Halleschen FC ein positiver Befund im Funktionsteam aufgetreten. Das zuständige Gesundheitsamt hat daraufhin für die komplette Mannschaft sowie das Funktionsteam eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Es ist bereits das dritte Auswärtsspiel der bisherigen Saison, das aufgrund eines positiven Befundes nicht stattfinden kann. Bereits die Auswärtsspiele gegen Meppen und Lübeck wurden am Tag vor der Partie abgesagt. Während die Partie gegen Meppen bereits nachgeholt wurde (0:2), findet das Auswärtsspiel gegen Lübeck am 13.01.2021 um 19 Uhr unter der Woche statt. Einen Nachholtermin für die Partie gegen den Halleschen FC gibt es derzeit noch nicht.

Die Mannschaft von Patrick Glöckner wird sich in den kommenden Tagen in eine kurze Weihnachtsauszeit begeben. Bereits am 28.12.2020 startet das Mannschaftstraining des SV Waldhof Mannheim wieder. Doch auch während der Weihnachtszeit erhalten die Spieler einen Trainingsplan, der individuell umgesetzt werden soll.