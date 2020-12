Kein Führerschein dafür Drogen dabei

Rülzheim (ots) – In der Nacht zum Samstag wurde in Rülzheim ein 19-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für das Fahrzeug konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Am Roller war zudem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2002 angebracht. Eine aktuelle Versicherung bestand nicht.

Ein Urintest beim Fahrer reagierte positiv auf Cannabis, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrer muss sich nun wegen mehreren Strafanzeigen verantworten.

Kontrolle “Licht und Sicht”

Germersheim (ots) – Am Freitagnachmittag 18.12.2020 zwischen 15:45-16:15 Uhr wurden in Germersheim in der Rheinbrückenstraße aufgrund der eingeschränkten Sicht durch Nebel Verkehrskontrollen durchgeführt. Sieben Fahrzeuge wurde wegen defektem Abblendlicht beanstandet. Bei einem weiteren PKW wurde mangelhafte Bereifung festgestellt.

Außerdem war ein Fahrer nicht angegurtet.

Betrunkener Radfahrer

Germersheim (ots) – Betrunken Fahrrad zu fahren ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch in einer Strafanzeige enden und sogar den Verlust des Führerscheins bedeuten. Davon unbeeindruckt fuhr gestern Mittag ein 66-jähriger Mann auf seinem Fahrrad durch die Straße “Römerweg” in Germersheim. Zeugen, welche die auffällige Fahrweise des Mannes beobachteten, verständigten die Polizei.

Die Beamten konnten schnell die Ursache für den unsicheren Fahrstil festzustellen. Der Radfahrer war nämlich so betrunken, dass er sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert.