Bellheim: Becht gibt ersten Abschnitt der Ortsumgehung frei

Bellheim – Verkehrsstaatssekretär Andy Becht hat angepackt und zusammen mit dem Leiter des LBM Speyer, Martin Schafft, die Absperrungen für den ersten Bauabschnitt der Ortsumgehung Bellheim im Zuge der L 509 zur Seite geräumt. Der Verkehr kann nun rollen.

„Die Ortsumgehung gibt der Gemeinde Bellheim neue städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Innenbereich des Ortes. Der Verkehr und damit auch der Lärm und die Erschütterungen werden sich entlang der Ortsdurchfahrt deutlich reduzieren. Wir investieren in die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und schaffen ein weiteres Stück Infrastruktur, werten so den ländlichen Raum auf“, sagte Verkehrsstaatssekretär Andy Becht bei der Freigabe des ersten Bauabschnitts der Ortsumgehung Bellheim. Gemeinsam mit Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Speyer, räumte Becht bei der symbolischen Verkehrsfreigabe die Absperrungen zur Seite.

Durch die Freigabe des ersten Bauabschnitts zwischen den Kreisverkehrsplätzen West und Süd werden die verkehrlichen Belastungen im westlichen Teil der Ortsdurchfahrt minimiert, wodurch ein zügiger weiterer Ausbau der Ortsdurchfahrt ermöglicht wird. Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt soll es jetzt auch nahtlos weitergehen.

Die Baukosten für den nun fertiggestellten, 2,2 Kilometer langen Abschnitt betrugen 6,4 Millionen Euro. Die Gesamtkosten der Umgehungsstraße, deren Bau sich bis ins erste Halbjahr 2022 fortsetzen wird, betragen 14,3 Millionen Euro.

Freigegeben wurde nun auch die neue Brücke im Zuge des Rülzheimer Weges über die neue L 509 für den landwirtschaftlichen Verkehr und nichtmotorisierte Nutzer wie Radfahrer und Fußgänger.

Die neue Ortsumgehung wird rund 4,2 Kilometer lang. Die Neubaustrecke beginnt am Knotenpunkt B 9 / L 509, verläuft dann südlich von Bellheim über die Bahnstrecke Schifferstadt-Wörth und schließt im Bereich zwischen Bellheim und Knittelsheim wieder an die L 509 an. Zur Verkehrsanbindung des vorhandenen Straßennetzes wurden insgesamt drei Kreisverkehrsplätze vorgesehen, wovon zwei bereits seit einiger Zeit fertig gestellt und dem Verkehr übergeben wurden. Im Zuge der Baumaßnahme sind insgesamt drei Brückenbauwerke zu errichten. Die beiden Wirtschaftswegebrücken sind bereits baulich fertig gestellt. Das Bauwerk über die Bahnstrecke ist im Bau und liegt gut im Zeitplan. Auch das Wirtschaftswegenetz wird im Zuge der Gesamtmaßnahme neu geordnet.

Becht und Schafft bedankten sich bei den Mitarbeitern der beteiligten Baufirmen und des LBM für die termingerechte Fertigstellung der Bauarbeiten, die die Öffnung des ersten Teils der Ortsumgehung Bellheim noch vor Weihnachten ermöglichten.