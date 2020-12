Dieb versetzt Ladendetektiv Faustschlag und Kopfstoß

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 18.12.2020 konnte gegen 13:25 Uhr durch den Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Rathausplatz in Ludwigshafen beobachtet werden, wie ein 21-Jähriger mehrere Kosmetikartikel testete. Da der Mann auch verpackte Verkaufsware öffnete wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen und auf die Kaufverpflichtung hingewiesen. Daraufhin versetze der Mann dem Ladendetektiv einen Kopfstoß und schlug ihn anschließend mit der Faust ins Gesicht. Mit der Unterstützung mehrerer Kunden konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Den 21-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl und gefährlicher Körperverletzung. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Da der Mann während den polizeilichen Maßnahmen bereits ankündigte direkt wieder in das Geschäft zum Klauen gehen zu wollen, wurde er nach Anordnung durch einen Richter bis zum Ladenschluss in Polizeigewahrsam genommen. Da der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung trug erwartet in zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag (17.12.2020) tagsüber in eine Wohnung in der Dorisstraße ein, indem die Wohnungseingangstür aufgehebelt wurde. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Armbanduhren gestohlen. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

PKW gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte stahlen in der Nacht von Mittwoch (16.122.2020) auf Donnerstag (17.12.2020) einen Audi 80. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum von einem Anwesen in der Schinkelstraße geparkt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Eine 81-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Donnerstag (17.12.2020), gegen 10.30 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen, der sich als Enkelin ausgab. Die Seniorin reagierte vorbildlich und beendete das Gespräch, nachdem der Anruf ihr suspekt vorkam. Ein Schaden entstand nicht.

Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich: Sie versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen. Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu erkennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon persönliche Daten oder Geld von Ihnen fordert.

Machen Sie “Absicherungsanrufe”. Wenn beispielweise ein angeblicher Polizeibeamter anruft, rufen Sie auf einer Ihnen bekannten Nummer zurück, so können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren.

Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie den Hörer auf.

Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.

