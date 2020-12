Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Bäckerei

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag 18.12.2020 auf Samstag 19.12.2020 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Zweibrücker Straße in Landau ein. Die Täter verschafften sich, durch Einschlagen eines Fensters, über einen rückwärtigen Eingang gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus der Bäckerei wurde ein Tresor entwendet. Insbesondere Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.

27-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Billigheim-Ingenheim/L544 (ots) – Am Freitagabend 18.12.2020 gegen 18:45 Uhr, kam es auf der L544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 27-jährige Fahrerin eines Klein-PKW verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sie sich mehrfach.

Die aus dem Kreis Südliche Weinstraße stammende Fahrerin befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine in ihrem Fahrzeug. Sie musste aufgrund schwerer, derzeit nicht lebensbedrohlicher, Verletzungen vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem PKW entstand Totalschaden.

Nicht abgeschlossene Fahrzeuge durchsucht

Herxheim bei Landau (ots) – 17.12-18.12.2020 – In den letzten beiden Tagen durchsuchte ein bislang unbekannter Täter in Herxheim in der Peter-Betz-Straße zwei Fahrzeuge nach Diebesgut. In beiden Fällen nutzte der unbekannte Täter die Gelegenheit, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen waren. Die erste polizeilich bekannte Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hierbei entwendete der Täter lediglich Kleingeld aus dem PKW. In einem weiteren Fall am Freitagmorgen blieb der Täter ohne Beute.

Zeugen, die im Ortsbereich Herxheim in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei Fahrzeuge beim Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Bieten sie den Dieben keine Gelegenheit.