Deidesheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 17.12.2020 18:00 Uhr bis Freitag, 18.12.2020, 10:00 Uhr, schnitt(en) unbekannte(r) Täter auf einem Spielplatz im Fasanenweg mehrere Seile des Niedrigseil-Klettergartens an, so dass die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch melden sollen.