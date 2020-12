Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Pkw mit teuren „Fahrkünsten“ auf dem Wurstmarktplatz

Bad Dürkheim (ots) – In den frühen Nachtstunden am Samstag, 19.12.2020, zwischen 00:34 und 02:15 Uhr, wurde ein 21-Jähriger aus Bad Dürkheim mit dem Pkw BMW seines Vaters zweimal kontrolliert, weil er nach Angaben von Zeugen und Feststellungen der Polizei auf dem Wurstmarktplatz mit hoher Geschwindigkeit und entsprechender Lärmentwicklung unterwegs war. Ihn erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen: zum einen wegen der Verkehrsverstöße, zum anderen aber auch, weil er sich mit mehreren anderen Personen unter Missachtung der geltenden Coronaregeln an der Örtlichkeit aufgehalten hatte; darüber hinaus missachtete er nach der ersten polizeilichen Kontrolle auch den ihm erteilten Platzverweis, was ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Bad Dürkheim: Pkw flüchtet von der Unfallstelle in Ungstein

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 18.12.2020, zwischen 13:30 und 14:30 Uhr, wurde in Höhe der Weinstraße 93 in Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein, ein geparkter Ford Focus von einem noch unbekannten Pkw-Führer angefahren und beschädigt. An dem flüchtigen, vermutlich türkisfarbenen Fahrzeug dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand der rechte Frontscheinwerfer beschädigt worden sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3.500,- Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf ein in der oben beschriebenen Art und Weise frisch beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Deidesheim: Mutwillige Sachbeschädigung auf Spielplatz

Deidesheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 17.12.2020 18:00 Uhr bis Freitag, 18.12.2020, 10:00 Uhr, schnitt(en) unbekannte(r) Täter auf einem Spielplatz im Fasanenweg mehrere Seile des Niedrigseil-Klettergartens an, so dass die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch melden sollen.

Haßloch: Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss

Haßloch (ots) – Am Freitag, 18.12.2020, gegen 13:50 Uhr, wollte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Haßloch in der Neustadter Straße einen PKW-Fahrer anhalten, um diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und Weisungen der Polizei und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Er fuhr hierbei von der Neustadter Straße über die Westrandstraße in den Füllerweg und wurde unter Verwendung von Sondersignalen durch die Funkstreife verfolgt. Auf der Strecke überholte der Flüchtende mehrfach riskant. Schließlich hielt er auf einem vom Füllerweg abzweigenden Feldweg an, wo er durch die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert werden konnte. Bei dem 39-jährigen Fahrer konnten deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss festgestellt werden. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Geschädigte Verkehrsteilnehmer und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Wachenheim: Fahrradfahrer tritt gegen Holzzaun

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 17.12.2020, fuhren mehrere Radfahrer zwischen 18:00 und 18:20 Uhr an der Pegauer Straße entlang. Aus dieser Gruppe trat einer der Radfahrer mehrfach gegen einen Holzzaun am Grundstück der Hausnummer 12 und beschädigte diesen hierbei. Der Täter ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):