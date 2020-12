Karlsruhe: ZKM – Tag der [offenen] Tür 2021 am 06. Januar

Karlsruhe – Das ZKM lädt Sie herzlich ein, am 6. Januar 2021 mit einem umfangreichen Programm an unserem kommenden »Tag der [offenen] Tür« teilzunehmen. Dieses Mal sind es jedoch neue, andere – digitale Türen.

Im ZKM Livestream, auf Instagram TV und On-Demand unter zkm.de/tatü – auf vielfältige Weise gibt das ZKM auch zu Beginn dieses Jahres einen Einblick hinter die Kulissen. Gemeinsam mit unseren Besucher:innen schauen wir zurück und nach vorne. Alte Bekannte, vor allem aber auch zahlreiche Neuproduktionen, aus den verschiedenen Bereichen und Abteilungen des ZKM werden zu sehen sein und geben den Blick auf bisher Unbekanntes frei. Eine nicht ganz freiwillige Reise durch „Himmel und Hölle“ führt zum Beispiel zwei ZKM Mitarbeiterinnen in bis dato unergründete Bereiche des Gebäudes, beim Basteln einer Zeitkapsel werfen wir einen Blick in die Zukunft und selbst fermentiertes pinkes Kimchi gehört nach dem Workshop „Kitchen_Ferm_Lab“ in jede Küche.

Bei Führungen durch laufende Ausstellungen, wie »Critical Zones. Horizonte einer neuen Erdpolitik« oder der Sammlungsausstellung »Writing the History of the Future«, haben die Besucher:innen die Gelegenheit, die Ausstellungen zusammen mit den Kurator:innen zu erleben.

In Talks, Konzerten und Performances widmen sich Kunst- und Kulturschaffende algorithmischer Musik, der Restaurierung von Medienkunst und Künstlicher Intelligenz.

Parallel wird der Tag live mit Beiträgen auf Instagram (instagram.com/zkmkarlsruhe) begleitet. Diese präsentieren unter anderem das Forschungsprojekt »digilog@bw«, das sich mit den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung auseinandersetzt, und die Ausstellung »Critical Zones« mit einer Führung und der Vorstellung von »Büchern zum terrestrisch werden«.

Zusätzlich öffnet das ZKM an diesem Tag auch „On-Demand“ seine Türen! Dabei besteht die Möglichkeit, virtuell durch ZKM-Ausstellungen zu schlendern, ein Blind Date mit einem unserer Bibliotheks-Bücher zu erleben, gemeinsam mit dem mint-Café zu backen, mit der EnBW einen Solarhubschrauber zu bauen oder eine Restauratorin bei der Gartenarbeit zu begleiten.

Alle Informationen und das aktuellste Programm zum »Tag der [offenen] Tür« am 6. Januar 2021 finden Sie auf www.zkm.de/tatü.