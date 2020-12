Neustadt: Erneuerung der Lichtsignalanlage am Rosengarten abgeschlossen

Neustadt an der Weinstraße – Gestern (17.12.2020) wurden die an eine Mannheimer Firma vergebenen Arbeiten an der Lichtsignalanlage am Rosengarten abgeschlossen.

Die Anlage ist seitdem in Betrieb und läuft in einem voll-verkehrsabhängigen Programm, das alle Fahrbeziehungen nach Bedarf schaltet. Die Funktion wird in den nächsten Wochen beobachtet und ggf. noch kleine Feinheiten nachjustiert. Es sind nun LED-Signale der neusten Generation im Einsatz, die nur noch eine Leistungsaufnahme von weniger als 2 Watt haben und dabei die neusten Sicherheitsstandards erfüllen.

Ebenso wurde in diesem Zug auch die akustische Signalisierung für seheingeschränkte Fußgänger erneuert um den aktuellen Vorschriften gerecht zu werden. Hierzu wurden auch zwei neue Signalmaste errichtet. Die Kosten der Anlage belaufen sich auf rund 30.000 Euro und werden vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) übernommen.

In der Gimmeldinger Straße wurde die Fußgängerfurt durch einen Fußgängerüberweg ersetzt, dessen Beleuchtung seit gestern ebenfalls in Betrieb ist. Die notwendigen Markierungsarbeiten dazu hat der städtische Bauhof ausgeführt.