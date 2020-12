Darmstadt

Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf Supermarkt – 42-Jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 09.12.2020 betrat ein Mann einen Supermarkt in der Kirchstraße. Dort hatte der Täter unter der Vorgabe einen Schlüssel verloren zu haben den Verkaufsraum betreten, war einer Mitarbeiterin in das Büro gefolgt und hatte dort unter Vorhalt eines Messer das Geld gefordert.

Der Mann flüchtete mit Geld aus der Kasse.

Der Tatverdächtige konnte aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 42-jährien Mann aus Darmstadt, der nach dem Eingang von Zeugenhinweisen in den Fokus der Beamten geraten war. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher.

Der 42-jährige Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch am Donnerstag 17.12.2020 einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Mann in eine Justizvollzugsanstalt schickte.

Hausfassade und Garage mit blauer Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Die Polizei in Darmstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, nachdem Zeugen am Donnerstagmittag (17.12.) mehrere Farbschmierereien unter anderem an Hausfassaden in der Fuchsstraße festgestellt und die Beamten informiert hatten.

Auch eine Garage war von den Vandalen beschmiert worden.

Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Mittwoch (16.12.) und Donnerstag (17.12.) liegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die sich auf Personen in Tatortnähe beziehen, wird gebeten,sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Tote Frau in Wohnhaus gefunden

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Freitagmittag 18.12.2020 gegen 12.45 Uhr, wurde die Polizei über eine tote Frau in einem Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll die Frau bereits am Vortag (17.12.) gestürzt sein. Ein Angehöriger der lebensälteren Dame soll nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem späteren Zeitpunkt die Nachbarn über den Zustand der Frau informiert haben. Diese alarmierten infolgedessen den Rettungsdienst, welcher nur noch den Tod der Frau feststellen konnte. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Zum Schutz der andauernden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Informationen zu dem Fall bekanntgegeben werden.

Kriminelle erbeuten Fahrzeugreifen – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Vier Autoreifen entwendeten Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (16.12.) und Donnerstagmorgen (17.12.) auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Dieburger Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände verschafften, hatten sie es auf die Bereifung eines Wagens abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand montierten sie vier Räder ab und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro. Wie die Unbekannten die Fahrzeugreifen abtransportieren konnten sowie die genauen Tatumstände, sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Einbruch in Wertstoffhof – Diensthund spürt 32-jährigen Mann auf

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem mehrere Personen am späten Donnerstagabend (17.12.) in einen Wertstoffhof in der Dieburger Straße eingebrochen sind, konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung von einem Diensthund aufgespürt werden.

Gegen 23.55 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich offenbar zwei Personen am Elektroschrott auf dem Gelände zu schaffen machen. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Diensthund einen 32-Jährigen in einem angrenzenden Waldstück aufspüren. Im Anschluss nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Er steht im Verdacht in den Wertstoffhof eingebrochen zu sein und dort Elektroschrott entwendet zu haben.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie zum zweiten möglichen Tatverdächtigen, dauern derzeit an. Der 32-Jährige konnte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen.

Fahrzeuge in Brand – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am späten Donnerstagabend (17.12.), gegen 23.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zu einem Brand, bei dem mehrere Fahrzeuge betroffen waren.

Dabei brannten zwei dort geparkte Fahrzeuge, ein weißer Audi und ein grauer Mazda, komplett aus. Ein dritter Wagen, ein blauer Opel, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht beschädigt. Zudem wurde eine angrenzende Hecke durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge konnte durch die vor Ort eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Alsbach unterbunden werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Weil eine mögliche Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, ist das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt mit den weiteren Ermittlungen betraut. Wer in diesem Zusammen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Zwei Festnahmen nach Einbruch in Wertstoffhof

Weiterstadt (ots) – Zwei 46 und 30 Jahre alte Männer werden sich nach ihrer Festnahme am späten Donnerstagabend (17.12.) wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei dunkel bekleidete Personen auf dem Gelände der Kompostierungsanlage “Vor den Löserbecken” beobachten konnten, die sich dort auf verdächtige Art und Weise zu schaffen machten. Mithilfe der Beschreibung und schon wenige Minuten später konnte die hinzueilende Streife das verdächtige Duo noch in Tatortnähe, in ihrem Fahrzeug stoppen.

Im Rahmen der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht. Vier Autobatterien im Wert von rund 100 Euro wurden auf der Ladefläche des Kastenwagens als Stehlgut identifiziert und sichergestellt.

Die beiden Männer aus Frankfurt wurden festgenommen und zur Wache gebracht.

Dort erfolgte die Anzeigenerstattung.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo nach Hause entlassen.

Groß-Gerau

Einbrecher flüchtet wegen umgestoßenem Wäscheständer

Rüsselsheim (ots) – Durch den Wintergarten verschaffte sich ein Unbekannter am Donnerstagabend (17.12.), gegen 17.00 Uhr, Zugang in ein Einfamilienhaus in der Walldorfer Straße. Der im Haus wohnende Senior befand sich im 1. Obergeschoss und bemerkte den Eindringling zunächst nicht.

Der Kriminelle durchsuchte in der Folge mehrere Schränke und Schubladen und stieß hierbei einen Wäscheständer um. Er flüchtete daraufhin sofort aus dem Haus. Ob der ungebetene Besucher möglicherweise dennoch Schmuck und Uhren erbeuten konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Einbrecher lassen Schmuck mitgehen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Wohnhaus in der Laubenheimer Straße geriet zwischen Dienstag-

und Donnerstagabend (15.-17.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei diverse Schmuckgegenstände in die Hände.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 3.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Berauscht am Steuer und Drogen im Auto – Alle 5 Insassen verstoßen gegen Ausgangssperre

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 19-jährigen Autofahrer und seine 4 Insassen im Alter zwischen 16-19 Jahren, stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Freitag 18.12.2020 gegen 1.30 Uhr, im Hessenring.

Im Auto entdeckten die Ordnungshüter anschließend insgesamt knapp 20 Gramm Haschisch und Marihuana. Weil bei dem 19-Jährigen zudem der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Cannabis bestand, wurde er vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Alle fünf Fahrzeuginsassen erwarten darüber hinaus Anzeigen wegen Verstoßes gegen die derzeit geltende, coronabedingte nächtliche Ausgangssperre. Ihnen drohen Bußgelder.

Keiner der jungen Männer konnte den Polizisten einen gewichtigen Grund für die gemeinsame nächtliche “Spritztour” liefern.

Kreis Bergstraße

Lampertheim: Diebe laufen mit 8 Christbäumen davon

Lampertheim (ots) – Acht Christbäume im Wert von 300 Euro wurden zwischen Mittwochabend 16.12.2020 gegen 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 17.12.2020 gegen 9.30 Uhr an der Landesstraße 3110, Bereich “In den Ruthen”, gestohlen. Die Diebe kletterten über den Zaun des Christbaum-Centers und sind zunächst zu Fuß über das Feld verschwunden.

Beamte der Ermittlungsgruppe in Lampertheim suchen Zeugen, die die Diebe gesehen haben oder wissen, wer mit mehreren Christbäumen nach Hause gekommen ist.

Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegengenommen.

28-Jähriger ohne Führerschein erwischt – Polizei führt mobile Kontrollen durch

Lampertheim (ots) – Weil ein 28 Jahre alter Autofahrer, der in Viernheim lebt, am späten Donnerstagabend (17.12.) keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Der 28-Jährige wurde auf der Landesstraße 3111 auf dem Weg nach Hüttenfeld von Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim gestoppt.

Die Polizei führte in der Nacht zum Freitag (17. – 18.12.), zwischen 21.30 Uhr und 0.30 Uhr, mobile Verkehrskontrollen durch und kontrollierte dabei neun Fahrzeuge und dreizehn Personen. In drei Fällen haben die Beamten die verantwortlichen Autofahrer mündlich verwarnt, nachdem sie keine Papiere vorweisen konnten oder Teile der Beleuchtung defekt waren.

Der Verdacht, dass ein Wagenlenker unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde durch den Schnelltest ausgeräumt. Im Kontrollzeitraum stellten die Beamten zudem zehn Parkverstöße fest, die Bußgelder nach sich ziehen werden.

Am Tresor gescheitert – Einbrecher greifen scheinbar spontan zur Beute

Mörlenbach (ots) – In einem Fachhandel für Baustoffe an der Bundesstraße 38, Weinheimer Straße, wurden Motorradhelme, zwei Jacken, eine Armbanduhr sowie ein Saugheber gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Um in das Geschäft zu gelangen, haben die Täter in der Nacht zum Donnerstag (16.-17.12.) eine Seitentür aufgebrochen. Zahlreiche Behältnisse wurden geöffnet und durchstöbert.

Nach der Beute wurde scheinbar spontan gegriffen. Ermittler des Kommissariats 21/ 22 gehen davon aus, dass die Täter in erster Linie den Tresor der Firma im Blick hatten. Trotz mehreren Versuchen ließ sich das massive Behältnis nicht öffnen. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252/ 7060.

Lampertheim: Silberner Maserati durch Verkehrsunfall in der Zweiten Neugasse beschädigt

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch (16.12.) in der Zeit von 20:00 h bis 20:30 h streifte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Maserati , der in der Zweiten Neugasse, Höhe Hausnummer 1 am Fahrbahnrand parkte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um Sachschaden in Höhe von ca. 600 € zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der

Telefonnummer 06206 9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

Südhessen

Digitales Adventskonzert der Polizei Hessen

Südhessen (ots) – In vergangenen Jahren konnte das Polizeipräsidium Südhessen zusammen mit dem Landespolizeiorchester Hessen zahlreiche Menschen mit Adventskonzerten begeistern und auf die bevorstehenden Festtage einstimmen. Leider ist ein solches vorweihnachtliches Event Corona bedingt aktuell nicht möglich. Um interessierten Bürgerinnen und Bürger dennoch ein bisschen Weihnachtsstimmung digital mit nach Hause zu geben, hat das Landespolizeiorchester die schönsten Lieder zusammengestellt und lädt zu einem Online-Konzert ein.

Wer auch in diesem Winter nicht auf die Musik verzichten möchte, findet das gesamte Konzert unter folgendem Link: https://www.polizei.hessen.de/Startseite/

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern trotz der besonderen Herausforderungen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen