Marburg – Scheibenklirren zwischen 04 und 05 Uhr

Nach Zeugenangaben gab es in der Nacht zum Freitag, 18. Dezember, zwischen 04 und 05 Uhr, zunächst nicht näher definierbare, laute Geräusche im Steinweg . Am nächsten Morgen wurde ein eingeschlagenes Glas einer der Scheiben zu einer Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus festgestellt. Ein Eindringen in die Wohnung erfolgte offenbar nicht.

Ob hier ein Einbruchsversuch oder “nur” eine Sachbeschädigung vorliegt steht nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu Feststellungen in der relevanten Zeit. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbrecher flüchteten

Als ein Bewohner der Wohngemeinschaft in der Aulgasse in der Nacht zum Freitag , 18. Dezember, um 02 Uhr, ungewöhnliche Geräusche hörte, stand er auf und schaute nach. Als er sein Zimmer verließ blickte er sekundenlang in die Gesichter zweier Anfang 20 Jahre alter ihm unbekannter Männer. Die reagierten genauso erschrocken wie der Anwohner und flüchteten sofort, wobei einer noch die Treppen herunterfiel. Verletzt scheint er sich nicht zu haben, denn er setzte die Flucht fort.

Letztlich stellte sich heraus, dass die beiden Männer offenbar den Kühlschrank der WG plünderten und zudem einen Münzgeldautomaten von einer Wand im zweiten Stock gerissen haben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und ob und wieviel Bargeld sie erbeuteten, steht noch nicht fest.

Wer hat in der Nacht gegen 02 Uhr in der Aulgasse zwei Männer gesehen? Wem sind die Männer aufgefallen? Wer kann sie beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Gleich zwei Einbrüche in der Frankfurter Straße

In der Nacht zum Freitag, 18. Dezember, drangen Einbrecher in einen Garten und in der Nachbarschaft in Geschäftsräume ein. Ein Zeuge sprach den mutmaßlichen Täter in dem Garten an, woraufhin dieser sofort flüchtete. Die Tatzeit war am Freitag, 18. Dezember, zwischen 07.15 und 07.30 Uhr. Der Mann drang zunächst in die verschlossene Garage des Hauses ein und brach dann mit einer Eisenstange die abgeschlossene Gartentür auf. Aus dem Garten fehlt nichts. Die Polizei stellte das Tatwerkzeug sicher und sicherte weitere Spuren.

Der Einbruch in der Nachbarschaft war mutmaßlich unmittelbar vorher. In dem Haus zertrümmerte der Täter den Glaseinsatz der Eingangstür zu den Geschäftsräumen und zwängte sich dann durch den entstandenen Spalt, wobei er sich offenbar verletzte. Nach ersten Prüfungen fehlt nichts.

Auch in diesem Fall sicherte die Polizei Spuren.

Wem ist in den Morgenstunden an diesem Freitag in der Frankfurter Straße oder der unmittelbaren Umgebung eine blutende Person aufgefallen? Wer kann diese Person beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Tatverdächtiger nach Autoaufbruch festgenommen

Die Polizei Stadtallendorf nahm in der Nacht zum Freitag, 18. Dezember, in Neustadt einen 18 Jahre jungen Mann vorläufig fest. Er steht unter dem Verdacht, für den Einbruch in und den Diebstahl aus Fahrzeugen verantwortlich zu sein. Die Polizei stellte in seinem Rucksack diverses Diebesgut sicher. Die Zuordnung der Gegenstände dauert ebenso sowie die gesamten Ermittlungen gegen den Mann noch an. In der Nacht zum Freitag kam es in der Bismarckstraße erneut zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Der Täter schlug ein Dreiecksfenster eines weißen Kleinbusses ein und verschaffte sich so Zutritt. Er durchwühlte den Innenraum und stahl letztlich zwei hochwertige Jacken im Gesamtwert von fast 1000 Euro.

Gegen 00.40 Uhr bemerkte eine aufmerksame Neustädterin einen Mann, der in der Eichendorffstraße um Autos herumschlich. Sie reagierte gut, rief die Polizei an und lieferte mit einer guten Personenbeschreibung die entscheidenden Hinweise, was letztlich zur Festnahme des Verdächtigen führte. Sein Rucksack war tatsächlich wie von der Zeugin mitgeteilt prall gefüllt. Außerdem hatte er die in dem Kleinbus gestohlenen Jacken noch bei sich. Ob und für wie viele Straftaten rund ums Auto der Mann eventuell noch verantwortlich ist, gehört zum Umfang der andauernden Ermittlungen.

Marburg – Fahrraddiebstahl

Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Grün stahl ein Dieb ein blau weißes Stevens Izoard Rennrad im Wert von 550 Euro. Die Tatzeit lässt sich zeitlich ziemlich genau einschränken und war am Donnerstag, 17. Dezember, zwischen 17 und 17.30 Uhr. Der Dieb nahm das Rad samt Fahrradschloss und am Rad hängenden Fahrradhelm mit Handschuhen mit. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Am Grün – Weißer Opel Astra beschädigt

Der bei einer Verkehrsunfallflucht vorne rechts an der Stoßstange beschädigte weiße Opel Astra parkte auf einem privat angemieteten Parkplatz in Höhe des Anwesens Am Grün 58. Der Unfall passierte am Donnerstag, 10. Dezember, zwischen 08.30 und 18.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug und/oder den verantwortlichen FahrerIn ergaben sich nicht. Wer hat in der Straße am Grün ein Fahrmanöver beobachtet, dass zu dem Schaden an dem Astra geführt haben könnte? Wer kann dazu sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ernsthausen – Sandsteinmauer angefahren

Der Besitzer des Eckgrundstücks Wolferoder Straße/Am Sportplatz einen unfallbedingten Schaden an seiner Sandsteinmauer an. An der Mauer sind Abplatzungen, Fugen gebrochen und Steine komplett verschoben. Der Schaden ist vermutlich vierstellig. Der Unfall in der Straße Am Sportplatz, eine durch ein entsprechendes Verkehrszeichen nur für Anlieger und nur mit 30 km/h zu befahrene Straße, war am Donnerstag, 17. Dezember, zwischen 08.30 und 15 Uhr.

Ob das mutmaßlich aufgrund gefundener und gesicherter Farbspuren wohl helle verursachende Fahrzeug mit der Mauer beim Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver kollidierte, ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Mauerschäden ist auch ein Schaden an dem verursachenden Fahrzeug wahrscheinlich. Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen