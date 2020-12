Bischoffen-Niederweidbach: Unfall

Heute Morgen (18.12.2020) fuhr eine 25 -Jährige mit ihrem weißen Ford Fiesta auf der Landesstraße 3053 von Hohenahr kommend und wollte an der Einmündung B255 / L3053 nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen. Offenbar aufgrund des starken Nebels schätze die aus einem Dillenburger Stadtteil stammende Frau den Streckenverlauf der Straße falsch ein und fuhr in den angrenzenden Straßengraben.

Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte junge Frau in ein Krankenhaus.

Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert.

Wetzlar: Unter Drogeneinfluss gefahren

Wetzlarer Polizisten kontrollierten gestern (17.12.2020) einen 27-jährigen Wetzlarer in de Moritz-Hensolt-Straße. Um 11:20 Uhr hielten die Ordnungshüter den Mann mit seinem roten Kia Picanto an. Den Beamten ergaben sich Hinweise, dass der 27-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Es folgte eine Blutentnahme.

Auf den Wetzlarer kommt nun eine Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmittel zu.

Wetzlar: Unbekannte dringen in Kellergewölbe ein

Irgendwann, zwischen dem 07.12.2020, 20:00 Uhr und gestern Abend (17.12.2020), 20:00 Uhr machten sich Unbekannte an einer Kellertür in der Weißadlergasse zu schaffen. Die über einen öffentlichen Treppenabgang in Richtung Lahnstraße zu erreichende Tür, rissen dreiste Diebe aus den Angeln und gelangten in das Kellergewölbe.

Da der Kellerraum leer war, flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

