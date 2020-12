Metropolchronicles Viele Anzeichen warum der finale Knall kommt – Die neue Welt steht vor der Tür – 18.12.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Schauen wir uns die Ereignisse in diesem Jahr an, so haben sich die Dinge um uns herum und unser gesamtes Leben von Grund auf verändert. Wir haben in unzähligen Artikeln und mit Gastautoren die Geschehnisse aufgezeigt.

Das Ende unserer Welt wie wir sie kennen

Frühzeitig war erkennbar, dass sich unsere Welt gravierend ändern wird. In welcher Form und mit welcher Intensität, konnten wir und unsere Gastautoren nicht erahnen. Eines war damals bereits klar, dass der amerikanische Präsident mit einer Bereinigung biblischen Ausmaßes begonnen hatte.

Die Verhaftungswelle – 1 Sekunde vor 12 für uns Alle

Das erste sichtbare Zeichen kam zunächst aus USA selbst. Dort wurde die großflächige Verhaftungwelle gegen Mitglieder der schlimmsten kriminellen Straßengang MS13 gemeldet. Die Dimension, die damit erkennbar wurde, hatte kaum jemand auf dem Schirm. Es ging zurück auf die berühmte Executive Order vom April 2019. Mit dieser Präsidentenverfügung wurde von Donald Trump das Ende des weltweiten Menschenhandels und der gigantischen Pädophilie eingeleitet.

Die unglaublichen Veränderungen, die dann im Frühjahr 2020 folgten, hatten wir in den ersten Artikeln aufgelistet. Wir hatten gezeigt, dass die MS-13 sich in Berlin niedergelassen hatte. Es war 1 Sekunde vor 12 für uns Alle.

Der Lockdown

Als am 19. März die Corona-Infektionsrate unter den R-Wert von 1 fiel und am 23. März Frau Merkel deswegen den Lockdown beschloß, war vielen klar, dass dies ein turbulentes und entscheidendes Jahr werden wird. In der sich weiter entwickelnden und immer größer werdenden Telegram-Welt sammelte sich der Widerstand. Auch in YouTube begannen immer mehr Protagonisten mit alternativen Nachrichten. Sie hielten damit die Front gegen den von ihnen so verhassten Mainstream aufrecht. Eine sterbende Institution, die außer Merkelpropaganda nichts mehr aufbieten konnte.

Der kriminelle „Schnüffeljoe“

Schon damals stellten wir uns die Frage. Warum unterstützen diese Medien weltweit einen Präsidentschaftskandidaten, der in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist. Der selbst den Bei-Namen Schnüffeljoe bekam. Dies geht auf seine Leidenschaft zurück, bevorzugt an Frauen direkt und hemmunslos zu schnüffeln. Je jünger je besser. Die Zusammenstellungen, die in YouTube zu finden sind, sprechen Bände.

Das Ende der weltweiten Pädophilie

Warum also wird der Präsident, der alles dies weltweit beendet, von den angeblich so menschenfreundlichen Medien bekämpft? Warum wird ein zwielichtiger Typ wie Joe Biden so hart unterstützt? Wovor haben die Medienverantwortlichen so panische Angst, wenn Donald Trump seine zweite, alles entscheidende Amtszeit antritt? Die logisch konsequente Antwort darf sich jeder selbst geben.

An der Oberfläche ist nichts zu sehen

Monat für Monat wurden die Leser und Zuschauer von einem Hoffnungsschimmer zum anderen gepeitscht. Telegram und YouTube füllten sich. Die Frequenz der Nachrichten stieg von Tag zu Tag. Die meisten Meldungen stellten sich nach kurzer Zeit als Vermutung und Hoffnungsdeuterei heraus. Immer wieder wurden Daten festgelegt an denen irgendetwas passieren sollte. Doch es passierte wenig bis gar nichts – an der Oberfläche.

Unter der Oberfläche brodelt es

Es passierte in den vergangenen Monaten sehr viel. Allerdings unter der Oberfläche. So blieb den alternativen Nachrichtenprotagonisten nichts übrig, als weiter zu vermuten und zu orakeln. Viele Vorhersagen trafen einfach nicht ein. Es galt die Devise: Augen zu und durch. Der Feind in Form der Massenmedien war im Visier und diesen galt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. Dabei vergaßen einige Anstand und Sorgfalt. Hauptsache man war der oder die Erste, der die „Hammer-Meldung“ heraushaut. Das war im Grunde das Wichtigste.

Die Besucher und Beschützer

Dann passierte im Sommer am Himmel über uns Erstaunliches. Plötzlich waren diese Lichter zu sehen. In den Massenmedien beeilte man sich, diese Erscheinungen als Satelliten von Elon Musk herabzuwürdigen. Diese Sache hatte nur einen Schönheitsfehler: Die Lichter flogen im Formationsflug, hatten verschiedene Farben und Größen. Selbst über Deutschland wurden diese Beobachtungen über Nächte hinweg gemacht. „Normale“ Menschen, die bis dahin alles von sich wiesen, was mit unerklärlichen Flugobjekten zu tun hatte, waren plötzlich in tiefe Zweifel gestürzt. Satelliten waren das definitiv nicht, hörte man überall Jung und Alt sagen.

Der Beginn des US-Wahlkampfes

Dann begann im Herbst der Start des US-Wahlkampfes und die ersten Veranstaltungen. Nun brachen alle Hoffnungen durch. Alle Protagonisten fuhren noch einmal alles auf, was sie zu bieten hatten. Jetzt endlich sollte sich alles zum Guten wenden. Die Wahl kann Trump nicht verlieren, so die einhellige Meinung.

Der medial unterstützte Putsch

Derweil verhielten sich die deutschen Qualitätsmedien erstaunlich zurückhaltend im Vergleich zum Wahlkampf 2016/2017. Damals überboten sich die Merkeljournalisten mit Lügen und Beleidigungen und unterstützten medial den längst angelaufenen, großangelegten Putsch gegen den US-Präsidenten.

Der Untergang des weltweiten, sozialistischen Systems

Mit den heute vorliegenden Fakten wissen wir, dass alle Vorwürfe und Behauptungen gegen Donald Trump von den linken Demokraten um Hillary, Obama, Schiff, Pelosi und Hintermännern konstruiert waren. Sie wussten, wenn sie diesen Präsidenten nicht stoppen, wird ihr Untergang kommen. So griffen sie zum altbewährten Mittel. Wahlbetrug über alle Ebenen und mit allen Mitteln. Mit BLM und Antifa ließen sie zusätzlich ihre Truppen auf der Straße los. Diese sollten die amerikanischen Städte in Flammenhöllen und Todeszonen verwandeln.

Der gescheiterte Plan

Doch der Plan misslang. Donald Trump und die Kräfte im Hintergrund waren seit Jahren auf diese Schlacht vorbereitet. Sie sammelten im Hintergrund Daten und gigantische Mengen an Beweisen. Denn das System der Korruption, des Menschenhandels, der Pädophilie, der Menschenverachtung geht viel tiefer als es sich die Menschen bis heute vorstellen können. Zu den Hintergrundkräften zählt auch die NSA. Jener Super-Geheimdienst, der in der Lage war und ist, alles und jeden auf dem gesamten Planeten zu überwachen und sämtliche Kommunikation in jeder Form mitzuschneiden.

Das Aufräumen startete 2017

Mit diesen Informationen konnten Donald Trump und die guten Kräfte eine in der Menschheit beispiellose Bereinigung beginnen. Diese Aktionen dauern bis heute an. Erkennbar sind die Veränderungen in vielen Ländern, wie USA, Saudi-Arabien, Israel. Viele Institutionen, die ebenfalls in die weltweiten kriminellen Aktivitäten verstrickt waren, wurden zerstört. Der Vatikan, die englische Königslinie und viele andere verschwanden plötzlich von der Weltbühne. Der Papst ist demnächst mittellos.

Der finale Kampf gegen die EU in Berlin

Laut militärischen Geheimdienstquellen sind die „Reinigungstruppen“ erst vor kurzem in Europa und Deutschland angekommen. Hier findet nach Vermutungen vieler Experten der Endkampf statt. Gerade Deutschland ist eines der Länder, welches am tiefsten in dem pädophilen Sumpf verstrickt ist. Viele Wege führen immer wieder zu uns. So wurden aufgrund der Beweise der NSA in Deutschland in den letzten Monaten immer mehr und schlimmere Pädo-Nester ausgehoben. Die Dimension sprengt jede Vorstellung.

Drosten: Es gibt keine Krankheit

Obwohl Drosten bei amerikanischen Bloggern am 2. Sept. 2020 entspannt sagte, dass es Corona nicht gibt, gehen der tägliche Angstporno und die „Corona-Maßnahmen“ weiter. Viele Menschen haben sich inzwischen diese Strategie zu eigen gemacht und drangsalieren ihre Mitmenschen mit Maskenterror und unsinnigen Abstandsregeln.

Die wahren Gesichter

Und so wie sich in den USA immer mehr Individuen outen, so erleben wir es aktuell bei uns. Unverblümt sprechen manche von „Deutschland spiele keine Rolle“. Andere lassen sich zum König salben. Der Irrsinn kennt keine Grenzen. Kurz vor Ende trennt sich offenbar die Spreu vom Weizen.

Der selbstrecherchierbare Erkenntnis-Stand

Wir haben es unzählige Male geschrieben. Wir haben immer wieder darauf hin gewiesen. Wir alle, besitzen das Völkerrechtssubjekt „Deutsches Reich“. Politiker wie Ernst Albrecht, CDU der Vater von EU-Frontfrau Ursula von der Leyen (Sie ist die Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen (1930–2014) und dessen Ehefrau Heidi Adele geb. Stromeyer (1927–2002). Seine kurze Aussage – hörenswert.

Theo Waigel, CSU und viele andere haben immer wieder auf die Existenz des deutschen Reiches verwiesen. Das BVG bestätigte ebenfalls das aktive deutsche Reich. BVG: Das deutsche Reich ist nie untergegangen. Siehe unsere Artikel unter Metropolchronicles.de

Das deutsche Reich ist aktiv

Bis 2008 war das Reich sogar als Dienstherr unserer Beamten eingetragen. Was wohl die wenigsten wussten oder einfach ignorierten. Im Grunde logisch. Denn eine Firma wie die BRD ist kein Staat und kann somit auch keine Beamten beschäftigen. Das internationale Kürzel „DE“ stand nie für Deutschland.

Niemand will eine weitere Firma BRD 2.0. Das Übergangskonstrukt der Alliierten des Zweiten Weltkrieges geht zu Ende. Das ist Trump und Putin klar. Es ist nur noch die Frage, wann es eingeleitet wird. Die massiven Truppenkonzentrationen in den letzten Tagen und Wochen könnten damit zusammenhängen.

Die Menschen sind am Ende – Es reicht ihnen

Die Menschen wollen den Knall sehen. Viele haben längst begriffen, dass es hier um die Zerstörung des schlimmsten Systems gegen die Menschheit handelt. Die Einen warten auf die militärische Lösung. Die Anderen warten auf ein Zusammenbrechen des Geldsystems. Alle haben eines gemeinsam: Es reicht. Sie wollen nicht mehr. Die monatelange Qual muss ein Ende haben.

Die BRD ist am Ende

Da sind die unübersehbaren und unüberhörbaren Flugbewegungen seit wenigen Tagen. Große Transportmaschinen in Ramstein. Hubschrauber-Formationsflüge in Bayern. Militärmaschinen und Gerät im Osten. Selbst die Spezialeinheit „Gary Owen“ der US-Marines twitterte vor Kurzem: „Ready and Rollin into Germany“. Dazu zeigen sie, wie schwere Panzer auf deutschen Boden rollen. Auch die 82. Squadron twitterte daraufhin ein herzliches „Welcome“ für die Kollegen.

Die Politik ist am Ende. Merkel hat ausgedient und wird nur noch von den Medien mit völlig lächerlichen „Umfragen“ in der öffentlichen Meinung oben gehalten. Doch selbst in der BILD traut man sich inzwischen zu deutlichen Worten und Berichten. Das Parteiensystem hat auf voller Corona-Linie versagt. Von den Grünen kommen nur noch wahnwitzige Versuche den Menschen zum Schluss noch so etwas wie „Corona-Soli“ und „CO2-Steuer“ zu verkaufen.

Nun wer seinen Job verliert, interessiert sich erstmal weniger für die Klima-Lügen, mit denen wir immer wieder in Schach gehalten wurden. Gretas weltweite Beachtung geht damit auch zu Ende.

Gemeinschaft geht vor Eigennutz

Es bleibt zu hoffen, dass auch die unsinnigen Spaltungen und persönlichen Angriffe der Protagonisten in der alternativen Szene untereinander, einem dringend benötigten Gemeinschaftssinn weichen werden. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Alleingänge führen in die Isolation. Ablenkungen und Verzögerungen haben Niemanden weitergebracht.

Der große Knall steht bevor

Alle Anzeichen deuten in ein klare Richtung. Wirtschaft am Ende. Geldsystem am Ende. Merkels BRD pleite. EU pleite. Aus dieser Sache kommen weder Merkel noch die Parteien heraus. Die Menschen erkennen immer mehr, dass dieses menschenverachtende und aussaugende System gerade gegen die Wand gefahren wird.

Unter diesen Aspekten betrachtet, ist der Lockdown die letzte konsequente Maßnahme dieser hochbezahlten Menschendrangsalierer. Und vielleicht dient der Lockdown für Vorgänge unter der Oberfläche? Wir werden es sehr bald wissen.