Mannheim-Käfertal: 30-jähriger Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – bei Sturz leicht verletzt – ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung – Kennzeichen gestohlen gemeldet

Mannheim (ots) – Ein 30-jähriger Fahrer einer Suzuki ist am Freitagmorgen gegen

1 Uhr mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und

letztendlich gestürzt, dabei wurde er leicht verletzt. Der Motorradfahrer hatte

auf der B 38 Richtung Innenstadt seine Maschine auf etwa 170 km/beschleunigt und

war so in den Focus einer Streife geraten. Der Aufforderung in Höhe der

Mannheimer Straße anzuhalten, entzog sich der Fahrer und raste davon. Während

der Flucht überfuhr er mehrere rote Ampeln und fuhr entgegen der Fahrtrichtung

in einen Kreisel ein. Im Einmündungsbereich Birkenauer-/Magdeburger Straße

verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Anschließend versuchte er

zu Fuß zu flüchten, konnte aber wenig später widerstandslos festgenommen werden.

Aufgrund der Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik

eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige mutmaßlich

unter Drogeneinwirkung stand, ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Weiter

stellte sich heraus, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen als gestohlen

gemeldet war und der 30-Jährige seit 2015 nicht mehr im Besitz des

erforderlichen Motorradführerscheins ist. Auch die Besitzverhältnisse des

Motorrads sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei. Nach

den bisherigen Erkenntnissen wurden bei der Fahrt keine Personen gefährdet.

Mannheim-Waldhof: Unbekannte dringen in Baustelle ein und fahren mit Radlader umher – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – Im Stadtteil Waldhof drangen am Donnerstagabend

Unbekannte in eine Baustelle ein und fuhren anschließend auf dem Baugelände mit

einem dort abgestellten Radlader umher. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 20 Uhr

drei Jugendliche, die auf einem Baustellengelände in der Schwalbacher Straße mit

einem Bagger umherfahren würden und wohl in eine Grube gefahren seien. Dabei sei

der Bagger umgestürzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten auf dem

betreffenden Grundstück tatsächlich einen Radlader auffinden, der auf der

Fahrzeugseite in einer Baugrube lag. An diesem trat Hydrauliköl aus und lief ins

Erdreich. Durch die Feuerwehr wurde eine Auffangwanne untergestellt und das

verunreinigte Erdreich abgetragen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten muss der

Bagger zur Tageszeit mittels eines Krans aufgerichtet und aus der Grube gehoben

werden. Inwiefern ein Schaden an dem Fahrzeug entstanden ist, bedarf der

weiteren Ermittlung.

Bei den Tätern soll es sich nach Zeugenaussagen und ca. 18-jährige Deutsche

gehandelt haben. Eine Person trug einen schwarzen Hoodie mit weißem Futter.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis: Achtung Trickbetrüger – Anrufe angeblicher Polizeibeamte – Unbekannte ergaunern mehrere tausend Euro

Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein älterer Herr aus dem Stadtteil

Schwetzingerstadt in Mannheim erhielt am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr den Anruf

einer männlichen Person, die sich überzeugend als Mitarbeiter der

Staatsanwaltschaft Stuttgart ausgab. Der unbekannte Anrufer teilte mit, dass das

BKA gegen den 70-Jährigen aus Mannheim ermittle und in Kürze einen Haftbefehl

gegen ihn vollziehen wolle. Kurze Zeit später erhielt der ältere Herr einen

weiteren Anruf eines Unbekannten. Der bereits angekündigte angebliche

Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes stellte dem Mann die Aussetzung des

Haftbefehls gegen die Zahlung einer fünfstelligen Summe in Aussicht. Völlig

überrumpelt überwies der Angerufene das Geld auf das ihm genannte Konto. Erst

kurz darauf kamen ihm Zweifel an der Echtheit der Polizisten. Über die sofort

verständigten Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizei konnte der Geldfluss

schließlich noch gestoppt werden.

Weniger Glück hatte eine 76-jährige Frau aus Edingen-Neckarhausen im

Rhein-Neckar-Kreis. Am frühen Montagmorgen erhielt auch sie einen Anruf eines

angeblichen Ermittlungsbeamten aus Stuttgart, der sie darüber informierte, dass

sie polizeilich gesucht würde. Mittels geschickter Gesprächsführung vermittelte

der Anrufer der verängstigten Frau glaubwürdig, unverzüglich eine

Sofort-Überweisung in Höhe von mehreren Tausend Euro auf das vorgegebene

Bankkonto zur Außervollzugsetzung des Haftbefehls vorzunehmen. Zwei Tage später

stellten sich bei der älteren Dame Bedenken ein. Sie nahm Kontakt zur Polizei

auf und erfuhr so, dass sie Opfer eines Trickbetruges geworden war. Die

Überweisung ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Die von ihr überwiesene

Geldsumme war zu diesem Zeitpunkt bereits von dem Kontoinhaber abgehoben worden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen nach den

unbekannten Betrügern aufgenommen. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise der

Anrufer kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, entgegen.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die

örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Mannheim: Rotlicht missachtet – vier Personen leicht verletzt

Mannheim (ots) – Der 59-jährige Fahrer eines Ford befuhr am Donnerstagabend

gegen 17.30 Uhr die Hermsheimer Straße in Richtung der B36. An der Kreuzung

Hermsheimer Straße / Ludwigshafener Straße missachtete er das Rotlicht der

dortigen LZA. In der Folge kollidierte er mit dem 71-jährigen Fahrzeugführer

eines VW, welcher auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Lindenhof unterwegs

war. Durch den Aufprall wurde der Ford S-Max so stark abgewiesen, dass er auf

die rechte Fahrzeugseite kippte. Bei dem Unfall wurden sowohl die beiden

Fahrzeugführer, als auch deren Beifahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden zur

weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn der

Ludwigshafener Straße war in Richtung Ludwigshafen bis ca. 18.50 Uhr aufgrund

der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgte über die BAB 656

und die B 38a. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten befanden sich

insgesamt drei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Ebenso war die

Berufsfeuerwehr mit einem technischen Zug im Einsatz. Die beiden am Unfall

beteiligten Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro

und am VW Tiguan in Höhe von ca. 15.000 Euro. Aufgrund der Sperrung kam es immer

wieder zu Staubildung.