Heidelberg: 23-Jähriger wegen Verdachts des Diebstahls mit Waffen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

23-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, den

28.11.2020, ein Fahrrad aus einer Garage entwendet zu haben, wobei er eine Waffe

oder ein gefährliches Werkzeug mit sich führte.

Der Tatverdächtige soll sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.30

Uhr auf ein Wohngrundstück in Heidelberg-Kirchheim begeben und sich dort

unberechtigt Zutritt zu einer unverschlossenen Garage verschafft haben. Hieraus

soll er ein Damenfahrrad im Wert von ca. 150 Euro entwendet haben. Ein Zeuge

beobachtete das Geschehen und kontaktierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd den

23-Jährigen in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Bei seiner Festnahme führte

der Tatverdächtige zwei Messer und einen Hammer sowie Diebesgut aus weiteren

Taten mit sich.

Der Beschuldigte steht darüber hinaus im Verdacht, seit Mitte Oktober zahlreiche

weitere Eigentumsdelikte begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg

und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag, den 28.11.2020, wurde der 23-jährige algerische Staatsangehörige dem

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Heidelberg-Weststadt: Fußgängerin an Zebrastreifen angefahren und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zum Glück nur leichtere Verletzungen trug eine 39-jährige

Fußgängerin davon, nachdem sie am Donnerstag gegen 9.15 Uhr beim Überqueren

eines Zebrastreifens von einem Autofahrer angefahren wurde. Die Frau hatte den

Zebrastreifen an der Kreuzung Franz-Knauff-Straße/Schillerstraße überquert,

nachdem sie festgestellt hatte, dass der unbekannte Fahrer die Geschwindigkeit

reduzierte und abbremste. Als sie fast auf der anderen Straßenseite angekommen

war, wurde sie von dem Auto am Becken erfasst. Der Verursacher fuhr ohne

anzuhalten weiter, obwohl eine Autofahrerin noch Hupzeichen gab um auf den

Unfall aufmerksam zu machen. Als die Schmerzen später zunahmen, begab sich die

Geschädigte in eine Klinik und erstattete anschließend bei der Polizei Anzeige.

Bei dem Fahrzeug soll es sich schwarzen Mercedes A-Klasse mit HD-Kennzeichen

gehandelt haben. Zeugen, insbesondere die Autofahrerin, die Hupzeichen gab und

eine Radfahrerin an der Unfallstelle, werden gebeten, sich unter Telefon

0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Heidelberg (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 02:00 Uhr geriet in der

Römerstraße eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand.

Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall und Hilferufe aus dem Schlaf

gerissen und alarmierte die Rettungskräfte.

Im Treppenhaus, welches stark verraucht war, konnte er die 69-jährige Bewohnerin

der Brandwohnung antreffen und aus dem Gebäude begleiten. Die weiteren Bewohner

konnten durch die vor der Feuerwehr eingetroffenen Polizeibeamten geweckt werden

und verließen das Gebäude oder flüchteten sich auf die Balkone.

Vor der betroffenen Wohnung stellten die Beamten die Eigentümerin fest, welche

sich unter Schock wieder in das verrauchte Treppenhaus begab. Von hier musste

diese durch die Polizisten ins Freie begleitet werden. Die Feuerwehr konnte den

Brand rasch löschen. Für die insgesamt 34 Bewohner wurde ein Bus der RNV

bereitgestellt. Gegen 04:00 Uhr konnten diese ihre Wohnungen wieder betreten.

Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Ursächlich für den Brand ist ersten

Ermittlungen zufolge eine Kerze gewesen.

Heidelberg: Vollbrand eines Pkw – Totalschaden

Heidelberg (ots) – Durch einen Anwohner der Blücherstraße wurde am

Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zunächst eine starke Rauchentwicklung aus dem

Motorraum eines Pkw gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand

der Motorraum eines Opel Zafira bereits in Vollbrand. Den ersten Ermittlungen

zufolge war der 44-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Richtung seiner

Wohnanschrift unterwegs, als er weißen Rauch ausgehend von seiner Motorhaube

wahrnahm. Glücklicherweise konnte er sein Fahrzeug noch bis zum Stillstand

abbremsen und verlassen, bevor der Motorraum in Flammen aufging. Die

Fahrzeugfront stand kurze Zeit später schon in Vollbrand. Die hinzugerufene

Berufsfeuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte

ihn letztlich löschen. Am Fahrzeug entstand trotz der schnellen Hilfe und

eigenständigen Löschversuchen, Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Der Pkw

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Brandursache ist

noch unklar, möglicherweise handelte es sich jedoch um einen technischen Defekt.

Dieser würde auch die ca. 200m lange Ölspur erklären, welche durch eine

Spezialfirma beseitigt werden musste. Der Fahrzeugverkehr war durch die

kurzzeitige Sperrung der Blücherstraße nur geringfügig beeinträchtigt.