Verkehrsunfall am Bahnübergang ohne Verletzte

Kirchheimbolanden (ots)

Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L446 aus Richtung Ilbesheim kommend in Richtung Morschheimer Bahnhof. In einer Kurve, unmittelbar vor dem Überqueren des Bahnübergangs, verlor der Fahrzeugführer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und schlechter Sicht durch Nebel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet mit einer Fahrzeugseite zwischen die Gleisen und rutschte die Schienen entlang. Die kurz darauf heranfahrende Vlexx-Bahn konnte auch durch eine Notbremsung ein Zusammenstoß nicht verhindern. Es kam zu einer leichten Kollision. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person mehr im PKW. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Insassen des Schienenfahrzeugs wurden mittels Schienenersatzverkehr weitergeleitet. Die Bahnstrecke konnte nach ca. zwei Stunden wieder freigegeben werden.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 214 Fahrtrichtung Stromberg

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr kommt es auf der L 214 in Fahrtrichtung Stromberg zu einem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Verursacher befährt mit seinem PKW zunächst die A 61 aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Stromberg. An der Anschlussstelle Stromberg fährt 79-jährige ab und beabsichtigt im Weiteren nach links auf die L214 in Fahrtrichtung Stromberg einzubiegen. Hierbei gerät 79-jährige bereits ins Schlingern. Hintergrund ist hierbei nach aktuellem Ermittlungsstand ein plötzlich eingetretener medizinischer Notfall beim 79-jährigen. Der 79-jährige quert nachfolgend zwei entgegengesetzte Richtungsfahrbahnen (Abbiegerspur sowie Fahrbahn Richtung Waldalgeheim), touchiert links die Leitplanke und prallt nach wieder rechts auf die Richtungsfahrbahn Fahrtrichtung Stromberg ab. Ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer befindet sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der L 214 in Fahrtrichtung Stromberg und kann das Fahrverhalten des 79-jährigen im Rückspiegel wahrnehmen. Daher drosselt der 60-jährige bereits die gefahrene Geschwindigkeit auf ca. 40-50 km/h ab. Ein Zusammenstoß kann jedoch nicht mehr vermieden werden. Kurz vor Ende der Autobahnbrücke fährt 79-jährige nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden 60-jährigen auf. Am Fahrzeug des 79-jährigen entsteht hierbei einen Totalschaden. Der gesamte Unfallhergang kann durch eine 20-jährige Unfallzeugin, welche sich im Fahrzeug hinter dem 79-jährigen befindet, beobachtet werden. Der 79-jährige ist vor Ort reanimationspflichtig. Die Versuche des vor Ort befindlichen Notarztes sowie des Rettungsdienstes den 79-jährigen wiederzubeleben scheitern und der 79-jährige verstirbt an der Unfallstelle. Der 60-jährige Unfallbeteiligte verbleibt unverletzt. Darüber hinaus entsteht ein Sachschaden von ca. 5.000-6.000 Euro.