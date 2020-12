Auto aufgebrochen

Mainz (ots) – Samstag, 05.12.2020 12:00 Uhr bis Donnerstag, 17.12.2020 09:00 Uhr

Zwischen Samstag, 05.12.2020 und Donnerstag, 17.12.2020 beschädigen unbekannte

Täter die Scheibe eines grauen 3er BMW, der in der Albert-Schweitzer-Straße

geparkt ist. Vermutlich treten sie die Scheibe ein. Im Auto befanden sich keine

Wertgegenstände. Es wurde nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz, Sachbeschädigungen an Wohnhaus – Zeugensuche

Mainz (ots) – Freitag, 11.12.2020, 01:40 – 02:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag 10.12.2020 auf Freitag, 11.12.2020 kam es in der

Weststraße in Mainz-Hechtsheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Eine vermummte

Person sprühte ein großes Graffiti mit orangener Sprühfarbe auf eine Hauswand.

Anschließend wurde die Videoüberwachungsanlage des Wohnhauses von zwei

vermutlich weiteren vermummten Personen beschädigt.

Leider gingen dieser Sachbeschädigung einige andere bereits voraus. Seit Oktober

wurde unter anderem die Hausfassade mehrfach beschmiert und die Autos der

Hausbewohner zerkratzt. Der bisherige Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,-

Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu den Taten oder Tätern

geben können. Eventuell wurden auch nur Vorbereitungshandlungen zu den Taten

beobachtet. Zeugenhinweise bitte an die Wache der Polizei Mainz-Lerchenberg:

06131-654310 oder per E-Mail an: pimainz3.kbd@polizei.rlp.de.

Jugenheim in Rheinhessen- Vergessener Schlüssel löst Polizeieinsatz aus

Jugenheim in Rheinhessen (ots) – Donnerstag, 17.12.2020, 17:30 Uhr

Zwei Männer steigen durch ein Erdgeschossfenster, in ein Haus in Jugenheim-

Rheinhessen ein. Dies bemerkt ein aufmerksamer Autofahrer und informiert

umgehend die Mainzer Polizei über den vermeintlichen Einbruch. Die Kollegen vom

Mainzer Lerchenberg umstellen daraufhin, mit Unterstützung angrenzender

Polizeidienststellen, das Anwesen in der Mainzer Straße. Nachdem von außen

keinerlei Aufbruchspuren festgestellt wurden, begeben sich die Streifen in das

Innere des Hauses und können dort zwei Personen antreffen, auf die die

vermeintliche Täterbeschreibung zutrifft. Schnell lässt sich, auch mit Hilfe des

inzwischen verständigten Vermieters klarstellen, dass die beiden Männer

rechtmäßige Mieter des Hauses sind. Sie hatten lediglich den Hausschlüssel

vergessen und nutzten ein geöffnetes Erdgeschossfenster als Einstieg. Ihren

Schlüssel und das polizeiliche Empfangskomitee werden die beiden sicherlich so

schnell nicht wieder vergessen.

Zielfahnder nahmen am 11. Dezember einen 52-jährigen rumänischen Staatsbürger in Belgien fest

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Mainz (ots) – Der 52-Jährige wurde wegen Vorschussbetruges – sogenannter

Rip-Deal, gesucht, die er zusammen mit anderen Tätern deutschlandweit und im

europäischen Ausland verübte. Bei dem sogenannten „Rip-Deal“ geben sich Betrüger

beispielsweise als Kaufinteressenten, Verkaufsvermittler oder Investoren, aus.

Die Täter nehmen u.a. zu Anbietern von Immobilien Kontakt auf und bringen diese

dann auf unterschiedliche Art und Weise um größere Geldbeträge.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Mainz beauftragte Anfang November 2020 das

rheinland-pfälzische Landeskriminalamt mit der Zielfahndung nach dem

52-jährigen. Hintergrund des Fahndungsersuchens war ein Rip-Deal aus dem Jahr

2018, bei dem der Betrüger in Begleitung die Geschädigte in einer Bank-Filiale

in Bingen um mehrere Hunderttausend Euro gebracht hat. Der Tatverdächtige wurde

extra aus dem Ausland nach Deutschland eingeflogen, um den Trickdiebstahl

umzusetzen. Hintergrund des Geschäftes war der avisierte Verkauf der Immobilie

„Palais“ in Bingen. Dabei handelten die Täter die knapp 450.000 EUR

Verkaufsprovision für sich selbst aus, die sie dann auf betrügerische Weise

erbeuteten. Dabei wurde das vorgezeigte Geld in der Bank gegen einen Stapel mit

täuschend echtem Spielgeld ausgetauscht.

Nachdem es Hinweise darauf gab, dass der Gesuchte sich mit falschen Personalien

in Belgien aufhält, konnte er dort am 11. Dezember festgenommen werden.

Dabei konnte die Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden durch

rheinland-pfälzische Beamte des Gemeinsamen Zentrums von Zoll und Polizei in

Luxemburg koordiniert werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein

Auslieferungshaftbefehl erlassen, er sitzt aktuell in Belgien in Haft.