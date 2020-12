Ladendiebstahl

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Frau ist am

Donnerstagnachmittag in der Rosenhofstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die 46-Jährige versteckte Waren in ihrem Rucksack und der Handtasche und

versuchte den Laden zu verlassen. Der Filialleiter beobachtete sie dabei und

hielt sie fest.

Bei der Durchsuchung durch die Beamten wurden Waren im Wert von über 120 Euro

gefunden. Die Frau behauptete, die Waren zuvor in Kaiserslautern gekauft zu

haben. Anschließend sei sie mit dem Zug nach Alsenborn gefahren. Dies kann unter

anderem aufgrund des Kühlstatus der Waren nicht der Wahrheit entsprechen.

Die Frau kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen

Laden dürfte ihr ebenfalls sicher sein. |elz

Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagabend am Fackelrondell

mehrere amtsbekannte Randalierer in Gewahrsam genommen.

Gegen 20:30 Uhr fielen zwei junge Männer im Alter von 17 und 21 Jahren schon

negativ am Fackelrondell auf und erhielten einen Platzverweis. Keine halbe

Stunde später trafen die Beamten im Rahmen einer anderen Personenkontrolle

wieder auf die Männer.

Diesmal waren sie zu fünft und störten die Personenkontrolle massiv. Unter

anderem schmiss der 21-Jährige eine Flasche in Richtung der Beamten. Bei der

Festnahme wehrte sich der Mann und wurde immer aggressiver. Die Beamten brachten

ihn zu Boden um ihn fesseln zu können.

Daraufhin mischten sich die anderen aus der Gruppe in die Maßnahme ein. Alle

Personen wurden angewiesen die Örtlichkeit zu verlassen. Der 17-Jährige und ein

weiterer 21-Jähriger weigerten sich und wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Auf der Dienststelle konnte der 17-jährige Mann seinem Vater übergeben werden.

Die beiden anderen durften die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. |elz

Unfall: Motorroller und Lkw stoßen zusammen

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall am

Donnerstag in der Mainzer Straße leicht verletzt worden. Der 37-jährige

Pizzalieferant fuhr stadtauswärts, als an der Einmündung zur Gärtnereistraße ein

Lastwagen in die Mainzer Straße einbog. Der Lkw-Fahrer hatte die Vorfahrt des

37-Jährigen nicht beachtet. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Der

Fahrer des Kleinkraftrades stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An

seinem Roller und am Lkw entstand Sachschaden. Auch die Pizza, die der

37-Jährige ausliefern sollte, war hin. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf

mindestens 2.000 Euro. |erf

Windschutzscheibe zerstört (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und

Donnerstagmorgen in der Danziger Straße ein Auto beschädigt.

Mit einem bisher unbekannten Gegenstand demolierten sie die Windschutzscheibe

des Mercedes-Benz. Ebenfalls wurden zwei Dellen auf der Motorhaube gefunden. Den

Schaden schätzt die Polizei auf einen vierstelligen Betrag. Die Beamten

ermitteln wegen der Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am

Mittwoch an einem Pkw in der Merkurstraße verursacht. Der Verantwortliche fuhr

weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die

Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte Opel Insignia parkte ab 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen

Einkaufmarktes. Als der Halter gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte,

bemerkte er den Schaden an dem Scheinwerfer. Die Polizei geht aktuell davon aus,

dass der Unfallverursacher rückwärts aus der gegenüberliegenden Parkreihe

ausgeparkt ist und gegen den Wagen stieß.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Schule

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag in der Erfurter

Straße in eine Schule eingebrochen. Sie brachen mehrere Türen auf und

durchwühlten Schränke. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts

gestohlen. Allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von

mindestens 1.300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Lkw-Aufbruch: Diebe schlagen blitzschnell zu

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstagvormittag in der

Rummelstraße einen Lastwagen aufgebrochen. Die Diebe haben vermutlich nicht mehr

15 Minuten für die Tat gebraucht. Zwischen 10 Uhr und 10:15 Uhr machten sie sich

an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein. Aus dem Innern

des Wagens stahlen sie einen Geldbeutel mit Bargeld, EC-Karte und

Ausweisdokumenten. Außerdem ließen sie ein Smartphone mitgehen. Der Schaden wird

auf insgesamt mindestens 950 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wem sind Personen im Bereich der Rummelstraße aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf