Pkw-Räder gestohlen – Täter verursachen hohen Sachschaden

Borken (ots) – 18.12.2020, 00:55 Uhr – Vier Pkw-Räder im Gesamtwert von 4.000 Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht vom Gelände eines Autohauses in der Alfred-Nobel-Straße. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und demontierten an drei Pkws die kompletten Räder ab.

Offensichtlich wurden die Täter durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten mit einem Satz Räder vom Tatort. An den drei Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Pkw-Anhänger gestohlen

Edermünde-Grifte (ots) – 16.12.2020, 16:30 Uhr bis 17.12.2020, 14:00 Uhr – Einen alten Pkw-Anhänger im Wert von 150 Euro stahlen unbekannte Täter von einem eingezäunten Gelände im Heidholzweg.

Die Täter begaben sich auf das Gelände mit mehreren Stellplatzen und entwendeten dort einen alten braunen Anhänger des Herstellers “Boote Richter”.

Der Pkw-Anhänger hat das amtliche Kennzeichen KS-H 1841.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Wohnungsbrand

Fritzlar (ots) – In der Nacht zu Freitag 18.12.2020 kam es in der Innenstadt von Fritzlar zu einem Wohnungsbrand. Beim Eintreffen der Polizei, gegen 02:10 Uhr, standen Teile des ersten Obergeschosses bereits in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Fritzlar und Geismar konnte der Brand anschließend gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 75.000 Euro. Die genaue Brandursache ist momentan noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu haben die Beamten der Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

