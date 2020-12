Täter tritt auf 53-Jährigen ein

Frankfurt (ots)-(em) – Gestern Abend 17.12.2020 hat ein unbekannter Mann einen 53-jährigen Mann an einer Bushaltestelle tätlich angegangen. Gegen 20.45 Uhr alarmierte ein Zeuge den Notruf. Ein Mann habe soeben an der Bushaltestelle “Hügelstraße” einen anderen Mann tätlich angegangen. Als das 53-jährige Opfer auf dem Boden lag, soll der Täter unter anderem mehrfach gegen den Kopf des 53-Jährigen getreten haben.

Erst als ein Autofahrer anhielt und den Unbekannten anschrie, ließ er von dem Geschädigten ab und ergriff die Flucht. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, im Bereich der Reinhardstraße verlor sich dann allerdings die Spur.

Der 53-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen, auch bezüglich des Hintergrundes der Tat, dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: 15-Jähriger von vier Jugendlichen verfolgt und mit Messer bedroht

Frankfurt (ots)-(ne) – Zivilbeamte nahmen Donnerstagnachmittag 17.12.2020 vier Jugendliche am Ostbahnhof fest, die zuvor versucht hatten einem Gleichaltrigen das iPhone zu rauben. Den Beamten fiel die 4er-Gruppe gegen 16 Uhr im Alter von 14-15 Jahren bereits in der Innenstadt auf. Die Jugendlichen stiegen an der Konstablerwache in die U6 und fuhren bis zum Ostbahnhof.

Während der Fahrt sprachen sie einen alleine sitzenden Jugendlichen an, als dieser gerade mit seinem Handy beschäftigt war. Der 15-Jährige machte deutlich, dass er mit der Gruppe nichts zu tun haben möchte und verließ die U-Bahn am Ostbahnhof. Jetzt liefen ihm die Tatverdächtigen hinterher, schnappten ihn am Arm und versuchten ihm das Handy abzunehmen. Einer der Räuber zeigte dabei ein kleines Messer vor.

Schließlich gingen die Beamten dazwischen und nahmen 2 der Räuber fest. Die beiden anderen flüchteten, konnten aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden.

Gegen die 4 Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes eingeleitet. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Handydieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt (ots) – Freitagmorgen gegen 6 Uhr konnte im Frankfurter Hauptbahnhof ein 23-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen werden, der kurz zuvor einem schlafenden Reisenden das Smartphone entwendet hatte. In dem Moment als er dem Reisenden das Handy aus der Gesäßtasche zog, wurde dieser wach und der Täter trat sofort die Flucht an. Der Reisende nahm die Verfolgung auf und konnte durch sein lautes Schreien Mitarbeiter des Bahnsicherheitsdienstes auf sich aufmerksam machen.

Die konnten den Dieb letztlich festhalten und kurz darauf einer Streife der Bundespolizei übergeben. Das Handy konnte sichergestellt und später dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Für den Täter ging es zur Wache der Bundespolizei, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitete wurde. Im Laufe des heutigen Freitag wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Griesheim: 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) Am Mittwoch 16.12.2020 gegen 12.15 Uhr, wurde ein 29-jähriger Frankfurter in der Mainzer Landstraße, an der Straßenbahnhaltestelle “Waldschulstraße”, einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm konnten dabei rund 112 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sich weitere 148 Gramm Marihuana sowie 13 Gramm Haschisch, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Polizei stellt Amphetamin sicher

Frankfurt (ots)-(em) -Donnerstagabend 17.12.2020 haben Zivilbeamte ein Auto angehalten und bei dessen Fahrer bzw. Mitfahrer nicht nur Amphetamin gefunden.

Gegen 21.45 Uhr fiel Zivilbeamten ein Fahrzeug auf. Schnell stellte sich heraus, dass sie ihr Spürsinn nicht täuschen sollte. Das Kennzeichen war auf ein anderes Fahrzeug zugelassen. In dem Auto saßen ein 36-jähriger Fahrer, ein 23-jähriger Beifahrer und eine 31-jährige Mitfahrerin. Sie wirkten allesamt sehr nervös. Kurz darauf sollte sich das Verhalten der Drei erklären.

Zunächst einmal stellte sich heraus, dass der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügte. Doch damit nicht genug. Die Polizeibeamten fanden bei dem 36-Jährigen ca. 165 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Marihuana auf. Auch sein Beifahrer führte Drogen mit sich: ca. 100 Gramm Amphetamin sowie über 2,5 Gramm Marihuana. Weiterhin wurden ein Messer sowie ein Teleskopschlagstock bei ihm gefunden. Auch die 31-jährige Mitfahrerin hatte einen Teleskopschlagstock bei sich.

Die Drogen, Gegenstände sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Wohnungen der beiden Männer wurden auf freiwilliger Basis durchsucht. Dabei wurden keine weiteren Beweismittel bzw. weitere Drogen aufgefunden.

Da der Verdacht besteht, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Drei entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

94-Jähriger durch Trickdiebpärchen bestohlen

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 17.12.2020 gegen 13.00 Uhr, wurde ein 94-jähriger Frankfurter das Opfer eines Trickdiebpärchens. Zunächst hatte eine Frau an seiner Wohnungstür in der Guiollettstraße geklingelt. Der Geschädigte ließ sie schließlich als angebliche “Pflegekraft” in seine Wohnung ein.

Kurze Zeit später klingelte es erneut und der Komplize der “Pflegekraft” stand vor der Tür. Diesen Moment nutzte die Frau aus und entwendete aus der Schublade des Schreibtisches einen Betrag von 2.000 Euro. Der Geschädigte hatte dies zwar bemerkt, die beiden Täter flohen aber aus der Wohnung.

Täterbeschreibung:

Täterin 1: Schwarze Haare, groß und schlank. Insgesamt schwarz bekleidet, trug eine schwarze Mund- Nasenbedeckung.

Täter 2: 180-190 cm groß, dicklich, kurz rasierte, dunkle Haare. Trug eine dunkle, längere Winterjacke und eine weit geschnittene blau/grüne Hose. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Festnahme nach Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Dienstag 15.12.2020 gegen 22.30 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der Kaiserstraße von einem Unbekannten angesprochen und um Feuer gebeten. Nachdem er dieses erhalten hatte, umarmte der Unbekannte den 22-Jährigen und umtanzte ihn, bevor er sich schließlich entfernte. Nachdem der Geschädigte später sein Smartphone vermisste, ortete er sein Gerät und konnte es im nahegelegenen Hauptbahnhof ausmachen.

Zusammen mit Arbeitskollegen suchte er den Bereich ab und traf dort dann auch auf den Beschuldigten. Dieser warf das Smartphone auf den Boden und flüchtete. Von einer Streife der Bundespolizei wurde der Dieb festgenommen und später dem 4.Polizeirevier übergeben. Das Smartphone konnte seinem rechtmäßigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach eigenen Angaben um einen hier wohnsitzlosen 18-jährigen Marokkaner. Der junge Mann verfügt nicht über Ausweispapiere oder einen Aufenthaltstitel. Durch das Amtsgericht wurde ein Haftbefehl erlassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen