Hessen: Festliches Weihnachtskonzert des Landespolizeiorchesters im Internet

Wiesbaden (ots) – Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit präsentiert das Hessische Landespolizeiorchester die schönsten Musikstücke zum Advent im Rahmen verschiedener Konzerte in ganz Hessen.

Die stets sehr gut besuchten Auftritte können in diesem Jahr, wie viele andere Veranstaltungen auch, nicht vor Publikum stattfinden und somit müssen neue Wege gegangen werden, wenn man trotzdem an dieser beliebten Tradition zu Weihnachten festhalten möchte. Mit dem festlichen Konzert aus der Oranier-Kirche in Wiesbaden-Biebrich möchte wir den Bürgerinnen und Bürgern die Warte- und Vorweihnachtszeit etwas verkürzen. Ergänzt wird der Beitrag durch die katholische und evangelische Polizeiseelsorge mit Gedanken zum Weihnachtsfest.

Sie finden das gesamte Konzert unter dem folgenden Link:

https://www.polizei.hessen.de/Startseite/

„Ihre Polizei Hessen hofft, Ihnen damit ein wenig Freude zu bereiten und wir wünschen Ihnen frohe Feiertage, einen guten Rutsch in das kommende Jahr und bleiben Sie und Ihre Familie, Angehörige und Freunde gesund!“