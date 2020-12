Neustadt: Neujahrsfilm „NEUstadt 20.21 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“ statt Neujahrsempfang im Saalbau

Neustadt an der Weinstraße – 2021 wird es keinen klassischen Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters im Saalbau geben können. Stattdessen wird ein Neujahrsfilm ausgestrahlt: „NEUstadt 20.21 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“.

Oberbürgermeister Marc Weigel lädt in diesem Film am Freitag, 15. Januar 2021, um 19 Uhr auf eine besondere Reise ein. Gemeinsam wird auf die Ereignisse des Jahres 2020 zurückgeblickt und gezeigt, wie die Neustadterinnen und Neustadter zusammenhalten und wie schwierige Situationen gemeistert wurden. Ein neues Jahr ist aber auch geprägt von neuen Chancen, Hoffnungen und Wünschen. Deshalb wird gemeinsam ein Blick in die Zukunft geworfen.

Geboten wird ein unterhaltsamer und interessanter aber auch nachdenklichen Mix aus Rückblicken, Einblicken und Ausblicken zu Projekten, Schicksalen und Erfolgen, die Neustadt und seine Bürgerinnen und Bürger bewegt haben oder noch bewegen.

Während der Reise werden verschiedene Stationen angefahren. Unter anderem wird die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026, die Pläne zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie das Neubaugebiet am Jahnplatz thematisiert.

Gezeigt wird der Neujahrsfilm im Offenen Kanal (OK) und über Facebook.

Den Abend ausklingen und das Jahr 2021 begrüßen können die Zuschauerinnen und Zuschauer im Anschluss an den Filmbeitrag mit der Teilnahme an einer digitalen Weinprobe mit den Weinhoheiten der Neustadter Ortsteile Diedesfeld, Mußbach und Duttweiler.