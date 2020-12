Neustadt: Mülleimerbrand vor Lebensmitteldiscounter

Neustadt an der Weinstraße – Ein Feuerwehrkamerad, welcher sich gerade auf dem Nachhauseweg vom Einsatz an der Eisbahn befand, bemerkte am Donnerstag, 17.12.2020, gegen 03:30 Uhr an einem Lebensmitteldiscountermarkt in der Branchweilerhofstraße einen Feuerschein.

Unverzüglich informierte er seine Kollegen in der Hauptfeuerwache. Diese eilten unverzüglich zur neuen Einsatzstelle.

Vor dem Eingang des Marktes stand ein Mülleimer in Vollbrand. Dieser wurde unter Atemschutz mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeuges abgelöscht. Zum Glück entstand, außer an der Drahtummantelung des Mülleimers kein weiterer Schaden. Auch diese Einsatzstelle wurde mutwillig herbeigeführt. Die Polizei fuhr verstärkt Streife in der Umgebung der Brandstellen.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen und 11 Einsatzkräften, zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung.