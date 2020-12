Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 17.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.12.2020 um 22:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr das brennende Dachgeschoss des Anwesens festgestellt werden. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, welche bis 01:00 Uhr in die Nacht andauerten. Zwei Räume brannten vollständig aus. Auch das Dach wurde in dem Bereich vollständig zerstört. Die Schadenshöhe beträgt ca. 120.000 Euro. Umliegende Wohnhäuser waren vom Brandgeschehen nicht betroffen. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

BAB 650: Erneut Fahrzeug doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Fast doppelt so schnell wie erlaubt war am Donnerstag, den 17.12.2020, gegen 17:10 Uhr, ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal auf der BAB 650. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim, ausgerüstet mit einer geeichten Videomessanlage, wurde auf der BAB 650 auf den Motorradfahrer aufmerksam, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine Geschwindigkeit von 179 km/h bei erlaubten 90 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 170 km/h und somit eine Überschreitung um satte 80 km/h. Den Fahrer erwartet nun das maximale Bußgeld für Geschwindigkeitsüberschreitungen, welches der Bußgeldkatalog für solche Fälle außerhalb geschlossener Ortschaften vorsieht. Dieses beträgt grundsätzlich 600 Euro und wird wegen der vorsätzlichen Begehungsweise auf 1200 Euro verdoppelt. Zudem droht ein dreimonatiges Fahrverbot. Nachdem gestern an der gleichen Örtlichkeit ein Pkw-Fahrer sogar mit einer noch höheren Geschwindigkeit gemessen wurde, wird die Autobahnpolizei künftig ein besonderes Augenmerk auf die dort gefahrenen Geschwindigkeiten legen.

Haßloch: Betrügerischer Anruf; 17.000,- EUR Schaden

Haßloch (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim am 2. Dezember 2020 einem Betrüger aufgesessen, der finanzielle Schaden ist groß. Als Mitarbeiter von Microsoft gab sich ein Anrufer aus und überredete den Mann raffiniert, 17.000,- EUR in bar per Eilbrief nach Berlin zu senden. Die Polizei Haßloch warnt wiederholt vor Anrufern, die sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben und ihre Opfer zu überreden versuchen, ihnen Zugriff auf dem Computer zu gewähren, da man einen Virenbefall festgestellt habe.

