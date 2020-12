Ettlingen – Nötigung im Berufsverkehr – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Daimler Benz, SUV,

neues Modell, fuhr in auffälliger Art und Weise am Donnerstag, gegen 7.40 Uhr,

von der Bundesstraße 3 kommend auf die Landesstraße 605 in Richtung Karlsruhe.

Auf diesem Wege überholte er im Bereich der Überleitung der B3 auf die L605 den

Anzeigeerstatter auf der rechten Seite, gab mehrfach die Lichthupe und fuhr mit

seinem Fahrzeug sehr dicht auf den vor ihm fahrenden Geschädigten auf. Ein

anderer Verkehrsteilnehmer musste ebenfalls sehr stark abbremsen als der weiße

SUV beim Einfädeln durch überraschende Bremsmanöver andere ebenfalls zum

Abbremsen zwang.

Der Geschädigte gab außerdem an, dass das Fahrzeug auf dem weiteren Weg auf der

L605 Richtung Karlsruhe in gleicher Weise gefahren ist.

Zeugen der Vorfälle oder mögliche weitere Geschädigte können sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe – Exhibitionist aufgetreten

Karlsruhe – Gestern wurde gegen 10.30 Uhr ein 44-jähriger Mann im Bereich

der Rheinstraße in Karlsruhe festgenommen, da er sich zuvor gegenüber einer

unbekannten Frau in der Lameystraße unsittlich entblößt hatte. Eine aufmerksame

Passantin hatte den Vorfall bemerkt und die Polizei verständigt.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann dann in der Rheinstraße

festgenommen werden.

Die unbekannte Frau, gegenüber der sich der 44-Jährige unsittlich verhalten

hatte, konnte nicht mehr angetroffen werden. Sie oder eventuelle andere

Geschädigte können sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Fahrraddieb festgenommen

Karlsruhe – Ein 27-jähriger Fahrraddieb konnte aufgrund eines Hinweises

eines Straßenbahnführers am frühen Mittwochmorgen vorläufig festgenommen werden.

Gegen 05:15 Uhr stieg der 27-Jährige mit einem Fahrrad in die Bahn der Linie 4

und machte sich während der Fahrt am Fahrrad zu schaffen. Da dem

Triebwagenführer dies komisch vorkam, alarmierte er die Polizei. An der

Haltestelle Tivoliplatz verließ der mutmaßliche Täter die Bahn und konnte

aufgrund der guten Personenbeschreibung im dortigen Umfeld durch Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt vorläufig festgenommen werden. Da seine

Identität nicht zweifelsfrei feststellbar war, musste er die Streife mit auf das

Revier begleiten. Da er keine glaubhaften Angaben über die Eigentumsverhältnisse

des Rades machen konnte, wurde das Mountainbike sichergestellt. Nach Abschluss

der strafprozessualen Maßnahmen konnte der 27-Jährige das Revier verlassen. Der

Eigentümer des Fahrrades konnte bislang nicht ermittelt werden.

Karlsruhe – Verfolgungsfahrt mit einem Roller

Karlsruhe – Am frühen Donnerstagmorgen versuchte sich ein 19-jähriger

Roller-Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer einer Verkehrskontrolle zu

entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnten sie festgesetzt werden.

Die jungen Männer befanden sich am Donnerstag kurz nach 00:00 Uhr mit laufendem

Motor des Rollers am Bahnhofsbereich in Durlach. Dabei trug der Beifahrer keinen

Helm. Beim Erkennen eines vorbeifahrenden Streifenwagens flüchteten die Männer

mit dem Roller trotz Anhaltezeichen der Polizei auf der Kreisstraße 9659 in

Richtung Karlsruhe. Der Roller-Fahrer drehte um und fuhr entgegen der

Fahrtrichtung Richtung Hagsfeld. Nach einem erneuten Drehen verließ er die

Fahrbahn und setzte die Flucht auf einem Feldweg fort. Im Bereich Storrenacker

konnten die jungen Männer eingeholt werden, die wegen eines Bremsversuches auf

nasser Fahrbahn stürzten. Daraufhin wurden sie festgenommen und auf die

Dienststelle gebracht.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen kamen beide Männer wieder auf

freien Fuß.

Rheinstetten – Brand durch technischen Defekt an Drucker

Karlsruhe – Zu einem Bürobrand bei dem ein Sachschaden von geschätzten

40.000 Euro entstand, kam es am Donnerstagmorgen in der Siemensstraße in Mörsch.

Gegen 9 Uhr wurden die Flammen durch einen Mitarbeiter in einem zu diesem

Zeitpunkt nicht besetzten Büroraum, entdeckt. Durch das Rasche einschreiten der

Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten, die mit insgesamt 25 Feuerwehrleuten und

mehreren Fahrzeugen vor Ort waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die

angrenzenden Räumlichkeiten verhindert werden. Nach Einschätzung des

Einsatzleiters der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei dürfte der Brand durch

einen technischen Defekt im Bereich eines Druckers/Faxgeräts entstanden sein.

Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt.

Karlsruhe – Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Karlsruhe – Das Rotlicht einer Ampelanlage missachtete gestern, gegen13

Uhr, ein 57-jähriger Autofahrer auf der Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe.

Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Linkenheimer Landstraße stadteinwärts. Der

57-jährige blieb nicht stehen, als die Ampel auf der Linkenheimer Landstraße für

seine Fahrtrichtung „rot“ zeigte.

Er kollidierte daher mit dem Fahrzeug einer 70-jährigen Dame, die, als die Ampel

für sie Grünlicht zeigte, von der Neureuter Querallee in die Linkenheimer

Landstraße in Fahrtrichtung Osten einbog.

Keiner der beiden unfallbeteiligten Fahrzeugführer wurde verletzt. An den

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Karlsruhe – Paketzusteller kollidiert mit Radfahrerin

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige

Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde, kam es am Mittwochnachmittag in

Karlsruhe.

Der 28-jährige Paketzusteller stellte gegen 15:40 Uhr sein Fahrzeug in der

Gebhardstraße, entgegen der Fahrtrichtung, am Fahrbahnrand ab. Als er das große

Paket aus dem Heckbereich seines Ford Transits nahm, querte er ohne auf die

Radlerin zu achten die Straße. Hierbei kommt es zur Kollision zwischen der

Zweiradlenkerin und dem Paket. In der Folge stürzte die 34-Jährige zu Boden und

zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten Rettungsdienst

wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand geringer

Sachschaden.

Rheinstetten – Auffahrunfall im Nebel

Karlsruhe – Bei starkem Nebel kam es am Mittwoch auf der Bundestraße 36 zu

einem Auffahrunfall. Ein 62-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr von Karlsruhe in

Richtung Rastatt. An der Kreuzung zur Messeallee fuhr er einem bei Rotlicht

wartenden Pkw auf. Der 34-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste ein

Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden.

Karlsruhe – Nur 15 Sekunden und das Auto ist weg! – Präventionstips der Polizei zum Thema Keyless-Go

Karlsruhe – Circa 15 Sekunden brauchen die Täter um ein Auto, das mit

einem Keyless-Go-System ausgestattet ist zu entwenden.

In den vergangenen Wochen musste das Polizeipräsidium Karlsruhe vermehrt solche

Diebstähle von meist hochwertigen Fahrzeugen, im Zuständigkeitsbereich

verzeichnen. In der Regel machten sich die Autodiebe sich die Technik zunutze

und tricksten den Schlüssel mit einfachen Sendern und Empfängern aus, indem sie

die Reichweite des Funksignals verlängern. Doch auch diesen dreisten Methoden

steht niemand hilflos gegenüber. Hier empfiehlt die Polizei als geeignete

Präventionsmaßnahmen:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in

ungesicherten Carports, sondern in abschließbaren Garagen oder stellen Sie Ihr

Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw.

versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen)

abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht

einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die

Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik

keine Chance. Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So

können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer

unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der

Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am

Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am

Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer

Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, setzen

Sie sich umgehend mit ihrer Fachwerkstatt in Verbindung. Dort gibt es

Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren

Weitere Hinweise zum Thema „So schützen Sie sich vor Autodieben“ finden sich

unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/

Linkenheim-Hochstetten – Streit um Wohnungskündigung – Mieter droht Vermieter mit Schreckschusswaffe

Karlsruhe – Ein Streit zwischen einem 33 Jahre alten Mann und seinem

Vermieter unter Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe führte am Mittwoch gegen

18.10 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Linkenheimer Max-Planck-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nach der übermittelten Kündigung seines in

der Wohnung des Vermieters gelegenen Zimmers zu einem Streit, in dessen Verlauf

der 33-Jährige eine Schreckschusswaffe zur Hand nahm und seinem Wohnungsgeber

damit drohte. Der Mann brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei.

Die mit mehreren Streifen vor Ort geeilten Einsatzkräfte konnten in der Folge

mit dem Mieter in Kontakt treten. Er wollte sich den Äußerungen zufolge stellen,

leistete aber nach Betreten des Raumes Widerstand, in dessen Verlauf auch ein

Polizeidiensthund zum Einsatz kam. Dabei trug der 33-Jährige eine Bisswunde am

Bein davon, die eine ambulante Versorgung in einem Krankenhaus erforderte.

Die mutmaßlich eingesetzte Schreckschusswaffe und ein waffenrechtlich verbotenes

Schlagringmesser konnten in der Wohnung sichergestellt werden. Möglicherweise

stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, weshalb man ihm

eine Blutprobe entnahm. Anschließend musste er wegen seiner psychischen

Verfassung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt werden.