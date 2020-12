Mannheim-Neckarau: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet – 3.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Mannheim – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag,

07.12.2020 ereignete, sucht die Verkehrspolizei. Ein bislang unbekannter Fahrer

beschädigte beim Vorbeifahren einen in der Friedrich-/Wörthstraße geparkten

Toyota. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 3.000 Euro zu kümmern,

flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Die bisherigen Ermittlungen ergaben,

dass der Unfall von mehreren Zeugen beobachtet worden sein soll, die noch nicht

namhaft gemacht werden konnten. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich

unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Polizei deckt illegalen Welpenhandel auf – zwei Hundewelpen beschlagnahmt

Mannheim-Neckarstadt: – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der

Staatsanwaltschaft Mannheim wegen gewerbsmäßigen Betruges durchsuchten

Polizeibeamte am Dienstagmorgen die Wohnung einer 67-jährigen Frau in der

Ackerstraße. Die Wohnungsinhaberin steht im dringenden Tatverdacht, gemeinsam

mit weiteren Beteiligten illegal mit Hundewelpen zu handeln. In der Wohnung

fanden die Beamten zwei Welpen der Rasse Pomeranian, die offenbar kurzfristig

vor der polizeilichen Maßnahme hinter der Couch versteckt worden waren. Die

beiden Zwergspitze sowie deren gefälschte EU-Heimtierausweise (Impfausweise)

wurden beschlagnahmt. Das Alter der erkennbar erkrankten Welpen wird auf ca. 4-6

Wochen geschätzt. Das Veterinäramt ordnete die Beschlagnahme der aus Bulgarien

eingeführten Tiere an. Um die dringende tierärztliche Untersuchung der Hunde,

die anschließend in Quarantäne müssen, kümmerte sich die Tierrettung

Rhein-Neckar. Bei dem Vollzug des richterlichen Beschlusses wurden die Beamte

des Polizeipräsidiums Mannheim nicht nur vom zuständigen Veterinäramt, sondern

auch von Polizeibeamten aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz, die an den

Ermittlungen beteiligt sind, unterstützt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die

tatverdächtige 67-Jährige an über 10 betrügerischen Verkäufen von aus dem

Ausland stammenden Hundewelpen, die zu früh von ihrer Mutter getrennt wurden und

über gefälschte Gesundheitszertifikate verfügten, beteiligt. Die Ermittlungen

der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums

Mannheim, sowie die Auswertung der bei der Durchsuchung sichergestellten

Beweismittel dauern an.

Helfen Sie mit, den illegalen Handel mit Hundewelpen zu stoppen. Kaufen Sie auf

keinen Fall Tiere, die Sie über verdächtige Kleinanzeigen im Internet finden

oder die Ihnen auf der Straße oder aus einem Kofferraum angeboten werden. Melden

Sie verdächtige Verkäufer stattdessen dem Veterinäramt oder – vor allem in

dringenden Fällen sowie am Wochenende – direkt der Polizei.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Dieb in der Straßenbahn entwendet Geldbeutel aus dem Rucksack eines Fahrgastes – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt: – Gegen 15 Uhr betrat am Mittwoch ein unbekannter

Mann an der Haltestelle Tattersall die Straßenbahn der Linie 6 in Fahrtrichtung

Ludwigshafen. Im hinteren Bereich der Bahn setzte er sich neben eine Frau. Seine

blaue Daunenjacke legte er so geschickt auf seinem mitgeführten Trolley ab, dass

diese auch den Rucksack des weiblichen Fahrgastes, den sie auf ihrem Schoß

deponiert hatte, bedeckte. Unbemerkt öffnete der Unbekannte so den

Reißverschluss des Rucksacks. Als die Frau an der Haltestelle Kunsthalle von

ihrem Sitz aufstand, um die Bahn zu verlassen, griff der Dieb in den bereits

geöffneten Rucksack und nahm den Geldbeutel an sich. Die Dame bemerkte den

Vorfall, betrat sofort wieder die Bahn und holte sich beherzt ihren Geldbeutel

zurück. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte war

ca. 30-45 Jahre alt, hatte schwarze mittellange wellige Haare, dunkle Augen und

trug eine dunkelblaue Winterjacke sowie eine hellen Mund-Nasenschutz. Außerdem

führte er einen dunklen Trolley mit orangefarbenen Applikationen mit sich.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu dem unbekannten Dieb geben können,

melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon: 0621/174-3310.

Mannheim-Vogelstang: Unklarer Unfallhergang – Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang – Am Dienstag gegen 17 Uhr kam es in der

Spreewaldallee zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten, als beide auf den

Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufszentrums fahren wollten. Ein 34-jähriger

BMW-Fahrer kam aus Richtung Coca-Cola-Werk, während eine 25-jährige BMW-Fahrerin

aus Richtung Autobahn kam. Als beide in die Einmündung zum Parkplatz einscheren

wollten, kollidierten die Fahrzeuge. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch

unklar, da sich die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten widersprechen. Bei dem

Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro.

Die Insassen blieben unverletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarau: 55-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Neckarau – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil

Neckarau wurde eine 55-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 53-jähriger Mann

war kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg der

Germaniastraße in Richtung Sedanstraße unterwegs. In Höhe einer dortigen

Imbiss-Bude stieß er mit einer 55-jährigen Frau zusammen, die ihm entgegenkam.

Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen in Form von

Knochenbrüchen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo

sie stationär aufgenommen wurde.

Mannheim-Käfertal: Unfallhergang unklar – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal – Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der

Mannheimer Straße, im Bereich zwischen St. Ingberter Straße und Innere

Bogenstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos beschädigt wurden. Der

genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Nach bisherigem Erkenntnisstand

geht die Polizei jedoch davon aus, dass ein 21-jähriger Opel-Fahrer nach einem

Überholvorgang nach rechts einscherte und zeitgleich eine 52-jährige VW-Fahrerin

vom Fahrbahnrand losfuhr und nach links ausscherte. Dabei kam es vermutlich zur

Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Personen blieben dabei unverletzt.

Da sich die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten widersprechen, werden Zeugen

gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen, die Hinweise zum

Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.