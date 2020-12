Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Neun geparkte Autos zerkratzt – Schaden ca. 7.000 Euro – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Ein bislang unbekannter Täter hat im

Zeitraum zwischen Samstag, 12.12.2020 und Dienstag, 15.12.2020 in der Waldstraße

insgesamt neune geparkte Autos zerkratzt. Der angerichtete Gesamtsachschaden

beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch

zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 19-jährtige Autofahrerin überschlägt sich – in Krankenhaus eingeliefert – Auto Totalschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Aus bislang nicht bekannter Ursache kam eine

19-jährige Fahrerin eines Renault am Mittwoch kurz vor 12 Uhr auf der L 550

zwischen Hilsbach und Adelshofen von der Straße ab und überschlug sich. Die

Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, von einer hinzukommenden

Autofahrerin wurden die Rettungskräfte informiert und Erste Hilfe geleistet.

Anaschließend wurde die 19-Jährige mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in

ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. An dem Auto entstand

Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Angehörigen wurden von der Polizei

verständigt.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat durch Zündung von Chinaböllern beschädigt – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter beschädigten einen

Zigarettenautomaten an der Kreuzung Weinheimer Straße / Wintergasse, indem sie

Feuerwerkskörper, sogenannte Chinaböller, in den Ausgabeschacht steckten und

zündeten. Zeugen nahmen unmittelbar nach einem lauten Knall drei Personen im

betroffenen Bereich wahr. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Person 1

ca. 1,85 m groß

dunkel gekleidet

Oberteil mit Kapuze

weiße Schuhe

Person 2

ca. 1,75 m groß

dunkel gekleidet

Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201/1003-0, in Verbindung zu

setzen.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbrüche – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochabend wurden der Polizei zwei

Wohnungseinbrüche in Dossenheim gemeldet. Unbekannte Täter waren in der Zeit

zwischen 9.30 Uhr und 18.45 Uhr in zwei Wohnungen eines Anwesens in der

Schriesheimer Straße eingedrungen. Dabei hatten sie zwei Glasbalkontüren

beschädigt. Inwiefern sie dabei Stehlenswertes auffanden und mitgehen ließen,

ist Gegenstand der weiteren Nachforschungen der Ermittlungsgruppe Eigentum bei

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Hundeköder ausgelegt – Warnhinweis – Zeugen gesucht (FOTO)

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis – Ein bislang unbekannter Täter hat im Bereich

Promenadenweg / Am Altpörtel gefährliche Hundeköder ausgelegt. Es handelte sich

dabei um mindestens fünf mit Nägeln präparierte Würstchen. Am Mittwochabend

spürte die 4 Jahre alte Hündin eines Spaziergängers die am Boden liegenden Köder

auf und fraß einen davon. In einer Tierklinik konnte der verschluckte Köder

entfernt werden, ohne dass die Rottweiler-Hündin Verletzungen erlitt.

Wir bitten Hundebesitzer im genannten Bereich wachsam zu sein und darauf zu

achten, dass Ihr Hund nicht unkontrolliert Nahrung aufnimmt. Bei

Verhaltensauffälligkeiten des Hundes oder bei Auftreten von

Verletzungserscheinungen sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel

Mannheim, Tel: 0621/71497-0, zu melden.