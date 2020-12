Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol (FOTO)

Worms – Am 16.12.2020, gegen 14:20 Uhr, kam es in Worms, in der

Von-Steuben-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 47-jähriger

Wormser befuhr den Fahrweg in Richtung Von-Steuben-Straße, eine 41-jährige

Osthofenerin befuhr die Von-Steuben-Str. in entgegengesetzte Richtung und wollte

nach links in den Fahrweg in Richtung Worms-Herrnsheim einbiegen. Der 47-jährige

kam von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit der entgegenkommenden

Osthofenerin. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-jährige

Wormser stark alkoholisiert ist. Ein Atem-Alkohol-Test ergab knapp 3 Promille.

Weiterhin wurde er bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste zur

Versorgung in Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde ihm anschließend eine

Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten. Für die Dauer

der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Worms – Katalysatoren entwendet (FOTO)

Worms – Wie gestern bekannt wird, waren Katalysatoren im Visier

Krimineller. Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Hafenstraße haben sich

Unbekannte an abgestellten PKW zu schaffen gemacht und an insgesamt vier

Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut. Es ist anzunehmen, dass sich die Täter

im Zeitraum vom Montagabend bis Mittwochmittag auf das Gelände begeben und

Fahrzeuge mittels Wagenheber hochgebockt haben. Unter den PKW wurden dann die

Katalysatoren aus der Abgasanlage herausgeschnitten. Ebenso sind vier weitere,

bereits ausgebaute Katalysatoren entwendet worden, die in einem Container

gelagert waren. Ziel der Diebe dürfte das teure Edelmetall im Abgasreiniger

gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen.

Worms – Aktuelle Warnung: Betrüger am Telefon

Worms – Heute, ab 10:00 Uhr klingeln die Telefone bei älteren Wormserinnen

und Wormsern. Mittels Enkeltrick und als falsche Polizeibeamte versuchen

Unbekannte bei bislang vier Geschädigten ihr Glück. Betrüger suchen sich gern

Personengruppen aus, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks reinfallen – wie

zum Beispiel ältere Menschen. Dabei spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer

nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind. Von international

agierenden Tätergruppierungen werden sogenannte „Callcenter“ für verschiedene

Betrugsdelikte betrieben, um insbesondere ältere Menschen zu Geldtransfers zu

bewegen. In einem Fall wird dem 68-jährigen Opfer eine finanzielle Not

vorgegaukelt, bei dem die Tochter in Mannheim wegen eines Immobilienkaufs beim

Notar säße. Die Zusage eines vierstelligen Betrags hatten die Täter bereits.

Doch als daraufhin ein höherer Betrag gefordert wird, entstehen bei dem Opfer

Zweifel und der Schwindel fliegt auf. Ein Vermögensschaden ist in keinem der

bekannt gewordenen Fälle entstanden.

Alzey: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Alzey

Am 16.12.2020, gegen 18:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Keller in der Hospitalstraße in Alzey ein und entwendeten ein zwei hochwertige Mountain Bike der Marke Cube. Die entwendeten Fahrräder hatte einen Wert von ca. 1300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911 100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betrugsversuch

Albisheim

Am 16.12.20, gegen 14:00 h erhielt eine 85 Jahre alte Frau aus Albisheim einen Anruf. Der männliche Anrufer gab sich als Enkel aus und erzählte, er habe bei AG Kaiserslautern günstig eine Wohnung ersteigert. Um die Gebühren zu begleichen brauche er eine Summe von 18000 Euro. Die angerufene Frau wurde skeptisch und beendete das Gespräch. Es entstand kein finanzieller Schaden.